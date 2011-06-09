Анонс на 10 червня

* Прес-конференція на тему: «Альтернативи газу - фантастичні та реальні». Учасники: зав.відділом теплофізичних проблем біоенергетики Інституту технічної теплофізики НАНУ Георгій Гелетуха; голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «1,5 млн. громадян України вже восени ризикують стати бомжами». Питання: Що робиться з гуртожитками в Україні; чи приватизують мешканці свої кімнати, як це передбачено Законом № 500-VI; нагальні питання, які депутати повинні вирішити, перш ніж іти на канікули; звернення до нардепів і Президента України. Учасники: голова Всеукраїнської профспілки «Захист прав» Володимир Федерлян, голова КМГО «Ліга захисту жителів столичних гуртожитків» Людмила Башкірова, юристи, які сьогодні в судах відстоюють права жителів гуртожитків, представники мешканців гуртожитків різних форм власності (державних, приватних, комунальних). (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться неформальна дискусія з експертами на тему підготовки до повторного розгляду Верховною Радою проекту Житлового кодексу. Запрошені експерти Тетяна Монтян, Дмитро Левицький, Василь Гацько та ін. проаналізують, чим насправді є нова версія цього законопроекту, який депутати планують затвердити на черговому пленарному засіданні Комітету ВР 15 червня.

* Відбудеться Міжнародна Інтернет-конференція "IR в Україні. Restart", організована Investor Relations Agency. Конференція пройде за підтримки: ПАТ "Фондова біржа ПФТС" (Україна), ЗАТ ММВБ, ЗАТ "Інтерфакс Бізнес Сервіс", НОА "АРФІ" (Росія). Учасники: Дмитро Тевелєв, глава ДКЦПФР, Микола Орлов, провідний менеджер управління продажів і розвитку бізнесу ЗАТ ММВБ, Михайло Матвієнков, директор з корпоративного розвитку Групи "Інтерфакс", Андрій Коломієць, начальник управління по роботі з емітентами ПАТ "Фондова біржа ПФТС". У рамках конференції відбудеться презентація книги "Організація відносин з інвесторами. Російська і зарубіжна практика", виданої в 2011 р. у Москві.

* Проводиться акредитація на засідання Погоджувальної ради ВРУ, яке відбудеться 14 червня о 9-00. Телефон: 255-30-74.

* Відбудеться засідання Товариства дружби Україна та Росії, присвячене поточному стану і перспективам російсько-українських відносин. Учасники: Посол Росії в Україні М. Зурабов, в.о.першого заст.голови Ради Федерації ФС РФ О. Торшин, перший заступник голови Держдуми РФ В. Язєв, перший заст.голови фракції «Єдина Росія», Герой Радянського Союзу і Герой РФ А. Чилінгаров, президент Товариства дружби Україна та Росії, радник прем`єр-міністра України А. Толстоухов.

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