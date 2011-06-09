Головне на 9 червня

Енергетика

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості розглянути умови постачання газу по контрактах Росії з іншими державами для вивчення питання перегляду ціни для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Якщо говорити коротко, то головним результатом переговорів стало те, що наші аргументи про невигідність і несправедливість для України цієї угоди були почуті, і прийнято рішення доручити робочій групі комітету з питань енергетики в короткі терміни розглянути системні питання по газовому контракту», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що це питання повинно бути розглянуте в комплексі і в порівнянні з іншими подібними контрактами. «Вперше російська сторона погодилась в якості порівняльної бази розглянути умови постачання і ціноутворення російського газу в інші європейські країни. Тому я доручаю Міністерству енергетики та вугільної промисловості, нашій переговорній групі ретельно проаналізувати аналогічні умови "Газпрому" з іншими країнами. Переконливо довести, що умови контракту для Україні є найгіршими і не відповідають звичайним ринковим умовам ціноутворення", - сказав М.АЗАРОВ.

За словами глави українського уряду, «наша сила в цих переговорах - це сила аргументів».

На думку М.АЗАРОВА, ці аргументи повинні бути бездоганними і неспростовними. Він висловив впевненість в позитивному результаті цих переговорів. «Тому що це означатиме вигоду не однієї із сторін, а взаємний виграш. Адже питання справедливої обґрунтованої ціни на газ - це питання стабільного розвитку української економіки, що означає, як ми побачили на фактах, взаємовигідний розвиток також економіки Росії», - наголосив прем’єр-міністр.

Спільне підприємство з будівництва в Україні заводу з фабрикації ядерного палива планується створити до кінця цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістів у Москві повідомив віце-президент «ТВЕЛ» Василь КОНСТАНТІНОВ.

«Зараз ми закінчуємо обговорення всіх необхідних документів щодо створення СП, яке споруджатиме цей завод. Ми до кінця року плануємо зареєструвати СП», - сказав В.КОНСТАНТІНОВ.

За його словами, безпосередньо будівельні роботи розпочнуться після завершення розробки ТЕО і затвердження його відповідно до українського законодавства, а на його основі буде створено проект заводу.

В.КОНСТАНТІНОВ також повідомив, що обрано базові майданчики для будівництва, однак точне визначення місця дасть ТЕО, а далі до цього місця прив`язуватиметься проект.

Він відзначив, що сторони знайдуть, чим завантажити завод навіть за умов, якщо російських виробничих потужностей з виробництва ядерного палива буде достатньо.

«Ми знайдемо, чим завантажити цей завод. Російська програма агресивна і амбітна щодо будівництва ректорів, як усередині країни, так і за кордоном», - сказав В.КОНСТАНТІНОВ.

За його словами, на заводі випускатиметься вдосконалене паливо ТВСА-12.

Україна планує через 5-7 років почати видобуток сланцевого газу.

Про це сказав міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО, виступаючи на Міжнародному економічному форумі (World Economic Forum) у Відні 8 червня, повідомили УНІАН у прес-службі Міненерговугілля.

«Ми уважно вивчаємо досвід Америки в цій технічній революції. Ми намагаємося пройти цей шлях швидше, ніж в Америці – там було потрібно 20 років на реалізацію проекту. Я думаю, що у нас піде на це не більше 5-7 років», – сказав міністр.

При цьому він зазначив, що «ми вже почали цей процес, видали першу ліцензію, підготували аукціони. Американські компанії вже підписали угоди з нашими національними компаніями, щоб почати цю роботу».

Також Ю.БОЙКО повідомив, що зараз будуються різні газопроводи і нафтопроводи з Каспійського басейну до Європи.

«Що важливе для Європи? Для Європи важливі не лише нові шляхи доставки газу, а й диверсифікація ресурсної бази. От чому при виборі «Набукко» чи «Південний потік», я вважаю, Європа має розуміти, що «Набукко» – це нова ресурсна база, водночас «Південний потік» – це та сама база, що існує сьогодні», – сказав міністр.

При цьому він зазначив, що «от чому ми вважаємо, що необхідно запропонувати нашим російським партнерам брати участь в реконструкції нашої системи. це потрібно зробити найближчими місяцями».

Росія обмежила постачання електроенергії до Білорусі за борги, повідомило РІА Новини джерело в компанії "Інтер РАО ЄЕС" (IRAO) - російському експортері електроенергії. Обмеження складе 200-300 МВт, відзначив співрозмовник агентства.

Білоруська сторона, за даними на кінець робочого дня середи, не перерахувала кошти за поставлену Росією електроенергію. "Білоруські партнери грошей на кінець робочого дня не перерахували", - сказав співрозмовник агентства.

Білорусія заборгувала за електроенергію, поставлену в березні-квітні цього року. Джерело повідомило, що борг білоруської сторони становить близько 1,5 мільярда рублів. За словами співрозмовника агентства, російська компанія вже повідомила Білорусь про те, що з 00.00 мск 9 червня планує знизити обсяг електроенергії, що постачається на 200 МВт.

Помічник міністра енергетики Білорусі Людмила ЗЕНЬКОВИЧ запевнила у середу, що білоруська сторона має намір якомога швидше вирішити проблеми з постачаннями електроенергії з Росії.

У середу газета "Комерсант" написала, що Росія з 9 червня може майже вдвічі скоротити поставки електроенергії Білорусі, урізавши їх на 200 МВт, оскільки Мінськ накопичив борг. При цьому, за даними джерел газети, обмеження постачань триватиме десять днів, і після 19 червня поставки можуть бути зовсім припинені, якщо не буде досягнута домовленість щодо погашення заборгованості.

Фінанси

Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України наказало припинити участь представників освітньої сфери у семінарах, конференціях та інших громадських заходах з метою економії бюджетних коштів.

Про це йдеться в листі міністерства від 31 травня 2011 р., текст якого має УНІАН, адресованого керівникам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, наукових установ, що фінансуються відомством.

“Звертаю увагу розпорядників коштів на необхідність дотримання принципу програмно-цільового методу планування і витрачання бюджетних коштів. З метою їх ефективного, результативного і цільового використання припинити участь у проведенні семінарів, конференцій та інших громадських заходів за рахунок коштів державного бюджету”, - зазначається в листі, підписаному заступником міністра освіти Петром КУЛІКОВИМ.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні”.

Даним законом внесені зміни до Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні". Зокрема, викладено в новій редакції визначення гральний бізнес - діяльність, пов’язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп’ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування серверу.

Крім того дано нове визначення азартна гра – будь-яка гра, обов’язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Крім того внесено зміни до Закону України "Про міліцію". Цими змінами передбачено, що міліція відповідно до своїх завдань зобов`язана звертатися до суду з позовом про застосування фінансових санкцій, пов’язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України.

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що всі питання вступу Росії, як члена Митного союзу, до Світової організації торгівлі (СОТ) знято.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав сьогодні на нараді у Москві.

«Як ви знаєте, під час переговорного процесу всі складні, часом спірні питання на двосторонній основі знято. Вони вирішені, у тому числі і питання, пов`язані зі вступом Росії до Митного союзу (Білорусь, Казахстан, Російська Федерація - УНІАН). Там теж було чимало питань, але і вони всі узгоджені і внесені відповідні корективи», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, зараз триває завершальний етап узгодження позицій у рамках багатосторонньої робочої групи з приєднання Росії до СОТ.

Російський прем`єр відзначив, що вступ Росії до СОТ не означає автоматичного, повного відкриття внутрішніх ринків перед іноземними товарами.

«Чутливі позиції, безумовно, будуть захищені вищими ставками митного тарифу. Ми діятимемо при цьому у суворій відповідності з правилами самої Світової організації торгівлі», - сказав він.

В.ПУТІН підкреслив, що Росія повною мірою збереже можливість використання усіх інструментів підтримки російських товаровиробників. Зокрема вживані країнами ВТО спеціальні захисні антидемпінгові і компенсаційні заходи.

«Це загальноприйнята практика, і до неї часто вдаються країни - члени СОТ для захисту своїх національних ринків», - сказав він.

Прем`єр наголосив, що Росія дістане доступ до відпрацьованого, налагодженого механізму СОТ з розв’язання торгових суперечок. Це дозволить відстоювати російські торговельно-економічні інтереси на якісно новій основі, додав він.

«Зараз російські компанії-експортери дуже часто стикаються з несумлінною конкуренцією на зовнішніх ринках. За приблизними підрахунками, втрати наших компаній від такої практики оцінюються приблизно у 2,5 млрд. доларів. Зрозуміло, приєднання до СОТ поліпшить доступ наших товарів – традиційних товарів і товарів високотехнологічного експорту, які у нас збільшуються з року в рік – на зовнішні ринки», - сказав В.ПУТІН.

Сільське господарство

Нормативна вартість сільськогосподарських земель в Україні буде підвищена на 70% - до 19,5 тис. грн. за гектар.

Про це повідомив сьогодні перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Микола БЕЗУГЛИЙ у ході відеоконференції з регіонами з питань ринку землі.

«Закінчено розробку постанови Кабінету міністрів України, якою буде приблизно на 70% підвищено вартість одного гектара сільгоспземель», - сказав М.БЕЗУГЛИЙ.

За його словами, на сьогодні ця вартість становить у середньому по Україні 11,3 тис. грн. за 1 га, а після підвищення становитиме 19,5 тис. грн. за 1 га.

На думку заступника міністра, це приведе до важливих позитивних змін для власників землі. Зокрема, дозволить підвищити орендну плату за землю, яка розраховується на основі нормативної оцінки вартості землі.

За словами М.БЕЗУГЛОГО, це дозволить в 1,7 разу збільшити орендну плату, і вона з середньої по Україні вартості у 312 грн. за 1 га підвищиться до 550-600 грн. за 1 га. Таким чином, збільшаться доходи власників землі і зростуть надходження у сільські громади за рахунок плати прибуткового податку від більшої орендної плати.

Також, на думку М.БЕЗУГЛОГО, це сприятиме формуванню більш справедливої ринкової ціни на землю.

Україна - ЄС

Європейський парламент висловив занепокоєння вибірковим правосуддям в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції про ситуацію в Україні «Справи Юлії ТИМОШЕНКО та інших членів колишнього уряду», прийнятої сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

За ухвалення резолюції проголосували 37 депутатів Європарламенту, проти – 16, утрималися – 7 депутатів. Голосування відбувалося шляхом підняття рук.

«(Європарламент – УНІАН) стурбований зростанням виборчого переслідування фігур політичної опозиції в Україні, а також застосуванням непропорційних заходів, зокрема, у випадках Ю.ТИМОШЕНКО і пана ЛУЦЕНКО, колишнього міністра внутрішніх справ, а також відзначає, що пан ЛУЦЕНКО перебуває під вартою з 26 грудня 2010 року», - говориться в документі.

У резолюції підтримується прохання українського Омбудсмена Ніни КАРПАЧОВОЇ до Генеральної прокуратури України розглянути можливість застосування іншого запобіжного заходу стосовно Юрія ЛУЦЕНКА.

У першому пункті резолюції Європарламент наголосив на важливості забезпечення прозорості розслідувань і судових процесів, а також застеріг від будь-якого використання кримінального законодавства для досягнення політичної мети.

Крім того, депутати нагадали владі України про те, що принцип колективної відповідальності за рішення уряду не дозволяє переслідувати окремих членів уряду за рішення, прийняті колективно.

У резолюції також зазначається, що триваюче розслідування стосовно визначних політичних лідерів України не має заважати їм брати активну участь в політичному житті країни і в міжнародних зустрічах.

«(Європарламент – УНІАН) закликає у зв`язку з цим українську владу скасувати заборону на поїздки як внутрішні, так і закордонні Ю.ТИМОШЕНКО та іншим ключовим політичним фігурам», - говориться в документі.

Депутати також зазначили, що посилення верховенства права і заслуговуюча на довіру боротьба з корупцією є обов`язковими не лише для укладення угоди про асоціацію між Україною і ЄС, а й в цілому для консолідації демократії в Україні.

У зв`язку з цим, депутати також закликали Єврокомісію допомогти Україні в проведенні судової реформи.

Проект резолюції було підготовлено трьома парламентськими групами – групою народних партій, групою лібералів і групою «зелених».

(УНІАН)