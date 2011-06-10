Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за передачу частини владних повноважень з центру в регіони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на засіданні Комітету з економічних реформ.

За словами В.ЯНУКОВИЧА потрібно передати частину владних повноважень у регіони. “Більшість питань життєдіяльності мають вирішуватися у регіонах”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, таким чином можна буде поліпшити рівень взаємовідносин між владою та суспільством.

В.ЯНУКОВИЧ уточнив, що стратегічні рішення мають ухвалюватися на центральному рівні, а більшість інших – у регіонах.

Він також зауважив, що слід підняти рівень відповідальності серед співробітників органів влади, зокрема, регіональних державних структур.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, ненормальною є ситуація, коли люди поодинці або цілими групами їдуть до Києва з надією вирішити свої проблеми.