Анонс на 14 червня

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Перспективи підприємницького руху в Україні». Учасники: співзасновники громадської організації «Всеукраїнське об`єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця»: Сергій Доротич, голова ВГО організації Союз захисту підприємців України» та Олена Варнакова, голова профкому Чернігівської профспілки підприємців.

* Прес-конференція, присвячена підсумкам роботи Державної митної служби України за січень-травень 2011 року. Доповідач: голова Державної митної служби Ігор Калєтнік.

* Відбудеться підписання меморандуму про співпрацю ДП "Укрекоресурси" та Асоціації українських підприємств целюлозно-паперової галузі "УкрПапір". Таке співробітництво буде сприяти зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище, впровадженню прогресивних технологій та обладнанню для забезпечення утилізації відходів паперу і картону.

* Відбудеться конференція "Приватизація землі в Україні: результати, наслідки, перспективи", організована Держагентством земельних ресурсів України в рамках Проекту Світового банку «Видача державних актів на право власності на землю та розвиток системи кадастру». Будуть підведені підсумки приватизації земель сільськогосподарського призначення та видачі державних актів на право власності на землю. Відбудеться презентація соціологічного дослідження «Оцінювання проведення земельної реформи в Україні за результатами 2010 р.».

* В УНІАН відбудеться прес конференція організаторів Всеукраїнського Селянського Віче на тему: "Врятуємо колиску України - село від загрози остаточного знищення!". Мова піде про можливості скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення без прийняття відповідних заходів щодо захисту інтересів селян. У зв`язку з цим було прийнято рішення про проведення Селянського Віче в місті Києві 18 червня 2011 року. Про цілі проведення віче розкажуть учасники: голова Селянської партії України Василь Холоднюк і голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Іван Томич.

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