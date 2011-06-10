Курс НБУ на 14.06.11

Офіційний курс НБУ на 14.06.11 100 USD США - 797.3500 (на 10 червня - 797.3500)100 EUR - 1155.0412 (на 10 червня - 1165.2473)10 RUR - 2.8691 (на 10 червня - 2.8782)Облікові курси банківських металів на 14.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-122871.64 (на 10 червня-122313.49)961XAG10Срібло-2980.49 (на 10 червня-2952.59)962XPT10Платина-146871.87 (10 червня-145117.70)964XPD10Паладій-65143.50 (10 червня-64266.41)

Офіційний курс НБУ на 14.06.11 100 USD США - 797.3500 (на 10 червня - 797.3500) 100 EUR - 1155.0412 (на 10 червня - 1165.2473) 10 RUR - 2.8691 (на 10 червня - 2.8782) Облікові курси банківських металів на 14.06.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 122871.64 (на 10 червня - 122313.49) 961 XAG 10 Срібло - 2980.49 (на 10 червня - 2952.59) 962 XPT 10 Платина - 146871.87 (10 червня - 145117.70) 964 XPD 10 Паладій - 65143.50 (10 червня - 64266.41)

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