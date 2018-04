Головне на 10 червня

Фінанси

Янукович доручив перевірити законність роботи комерційних фірм при держструктурах

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Генеральній прокуратурі разом з Кабінетом міністрів перевірити законність роботи комерційних фірм при державних структурах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні у Києві на засіданні Комітету з економічних реформ.

Президент зауважив, що сьогодні у державі немає чіткого розуміння кількості адміністративних послуг і того, які структури мають чи можуть їх надавати.

Звертаючись до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, присутнього на засіданні, В.ЯНУКОВИЧ запитав, коли буде припинено практику утримання державним коштом підприємств, які створені різними відомствами. В.ЯНУКОВИЧ додав, що більшість таких фірм проводять корупційні дії.

У відповідь М.АЗАРОВ сказав, що з 1 січня поточного року більшість таких структур мали бути ліквідовані, тому, за словами прем’єра, органи прокуратури мають перевірити, на яких підставах працюють існуючі сьогодні подібні фірми.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, зауважив, що державні структури, які створили подібні посередницькі компанії, фінансуються з державного бюджету і при цьому ще змушують громадян додаткового платити за надання різноманітних послуг. Він додав, що велика кількість таких послуг є “надуманими”.

У зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ звернувся до присутнього на засіданні генерального прокурора Віктора ПШОНКИ і сказав: “Будемо спонукати Генеральну прокуратуру зробити ретельний аналіз разом з Кабінетом міністрів, хто зараз стимулює цю систему і хто створює спротив”.

***

«ПриватБанк» збільшив склад правління до 16 осіб

ПАТ КБ «ПриватБанк» збільшив склад правління до 16 осіб: до складу правління введено Дмитра ДУБІЛЕТА (сина голови правління банку — Олександра ДУБІЛЕТА).

Про це повідомляється в офіційному Інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення ухвалено наглядовою радою банку 7 червня 2011 року.

За інформацією банку, сьогодні до складу правління входять:

голова правління банку О.ДУБІЛЕТ,

член правління – генеральний заступник голови правління Юрій ПІКУШ,

член правління — перший заступник голови правління Тимур НОВИКОВ,

член правління — перший заступник голови правління Володимир ЯЦЕНКО,

член правління — перший заступник голови правління Микита ВОЛКОВ,

член правління — заступник голови правління Олег ГОРОХОВСЬКИЙ,

член правління — заступник голови правління Володимир ЗАВОРОТНИЙ,

член правління — заступник голови правління Тетяна ГУРЬЄВА,

член правління — заступник голови правління Юрій КАНДАУРОВ,

член правління — заступник голови правління Любов ЧМОНА,

член правління — головний бухгалтер Любов КОРОТУНА,

член правління — заступник голови правління Людмила ШМАЛЬЧЕНКО,

член правління — заступник голови правління Олександр ВИТЯЗЬ,

член правління — заступник голови правління Станіслав КРИЖАНІВСЬКИЙ,

член правління — начальник департаменту фінансового моніторингу Ігор ТЕРЬОХІН,

член правління — заступник голови правління Д.ДУБІЛЕТ.

За інформацією банку, сумарний пакет акцій «ПриватБанку», що належить членам правління фінустанови, збільшився з 1,182% (на 5 лютого 2010 року - дата попереднього внесення змін до складу правління банку - тоді до складу правління входило 15 осіб, але не всі володіли акціями банку) — до 7,45% (на 7 червня 2011 року — 16 осіб).

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2011 року активи банку становили 128,361 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 111,470 млрд. грн., зобов`язання – 116,034 млрд. грн., власний капітал – 12,326 млрд. грн., статутний капітал – 8,860 млрд. грн.

«ПриватБанк» у I кварталі 2011 року отримав чистий прибуток у розмірі 434,654 млн. грн.

Основними акціонерами «ПриватБанку» на 7 червня 2011 року є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ – 45,069997% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ – 44,999998%.

Сумарний пакет акцій «ПриватБанку», що належить членам правління фінустанови, на 7 червня 2011 року становив 7,45%.

***

Нацбанк розширив доступ до валютного кредитування

Національний банк України розширив доступ до валютного кредитування, змінивши вимоги щодо формування резервів під кредити для виробництва товарів, ціни на які регулюються державою.

Це передбачено постановою НБУ від 31 травня 2011 року № 170, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 6 червня 2011 року № 677/19415. Текст постанови є у розпорядженні УНІАН.

Даною постановою НБУ вніс зміни до Положення про формування резервів для відшкодування можливих втрат від кредитних операцій банків, дозволивши банкам формувати резерви за валютними кредитами виробникам продукції з держрегулюванням цін за тими самими нормативами, що і для кредитів підприємствам, які отримують валютну виручку.

«Банк розраховує резерв за кредитами в інвалюті, наданих позичальникам - господарюючим суб`єктах, за коефіцієнтами резервування 2%, 7%, 25%, 60%, 100%, залежно від категорії кожної окремої операції без оцінки наявності джерел надходжень валютної виручки за умови, що кредит надано для виробництва позичальником товарів, робіт, послуг, за якими здійснюється держрегулювання цін і тарифів, які затверджуються не рідше одного разу на місяць виходячи з офіційного курсу гривні», - зазначається у постанові НБУ.

Документ набере чинності з дня офіційної публікації.

***

Янукович вимагає перевести на казначейські рахунки всі підприємства, що надають адмінпослуги

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає перевести всі підприємства, що надають адміністративні послуги, на казначейські рахунки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА на брифінгу за підсумками засідання Комітету з економічних реформ, яке відбулося сьогодні в Адміністрації Президента.

Вона зазначила, що плату за надання адміністративних послуг на сьогодні беруть державні підприємства, створені як посередники на ринку, і які фактично «служать для викачування грошей з населення і розкладання по кишенях цілком конкретних управлінських структур». У зв`язку з цим, за словами першого заступника глави АП, жорсткою вимогою Президента є переведення всіх підприємств, які матимуть право на надання адміністративних послуг, на казначейські рахунки, і переведення всіх грошей від адміністративних послуг до загального фонду державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, Президент України сьогодні, 10 червня, доручив Генеральній прокуратурі разом з Кабінетом міністрів перевірити законність роботи комерційних фірм при державних структурах. Він зазначив, що сьогодні в державі немає чіткого розуміння кількості адміністративних послуг і того, які структури мають або можуть їх надавати.

19 травня в Ужгороді В.ЯНУКОВИЧ заявив про необхідність у 10 разів скоротити кількість підприємств за поданням послуг у дозвільній сфері, уточнивши, що в Україні діє 12 тисяч таких підприємств.

Також 19 травня ц.р. заступник міністра юстиції України Інна ЄМЕЛЬЯНОВА повідомила, що Міністерство юстиції України розробило і направило на розгляд Кабінету міністрів проекти закону "Про адміністративні послуги" і Адміністративно-процедурного кодексу, спрямовані на врегулювання процедури надання адміністративних послуг.

Законодавче врегулювання надання адміністративних послуг є одним із зобов`язань України перед Європейським Союзом і Радою Європи.

***

ПЕК

«Наша Україна» пропонує залучити Європейський Союз до газових переговорів з Росією

Партія «Наша Україна» пропонує залучити Європейський Союз до українсьео-російських газових переговорів

Про це йдеться у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою партії.

У партії наголошують, що російська влада веде газові переговори з Україною «з позиції зверхності, диктату та економічного шантажу і фактично веде економічну війну проти України, а це абсолютно суперечить як міжнародному праву, так і дружнім відносинам між двома країнами, про які люблять говорити російські політики».

«Нав’язливі ультиматуми російської сторони стосовно перегляду ціни на газ тільки у разі вступу України до Митного союзу або злиття НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" є абсолютно неприйнятними, оскільки загрожують втратою стратегічних економічних перспектив, державного суверенітету та суперечать євроінтеграційному курсу нашої країни», - йдеться у заяві.

Ця ситуація, на думку авторів заяви, показує, що Кремль продовжує проводити стосовно України імперську політику домінування всього російського над українським, політику економічних воєн, які були розпочаті ще проти Президента Віктора ЮЩЕНКА.

«Наша Україна» вважає, що єдиний спосіб розірвати російський газовий зашморг – це курс на зменшення залежності України від російських енергоносіїв, скорочення споживання природного газу та впровадження енергоощадних технологій.

«Ми переконані, що україно-російські газові переговори мають бути продовжені у тристоронньому форматі із залученням Європейського Союзу. Це сприятиме укладенню нових газових контрактів для України на європейських принципах рівноправності та поваги до інтересів споживачів», - заявили у «Нашій Україні».

***

СБ надасть «Укрексімбанку» позику на 200 млн. дол. на проект із енергоефективності

Світовий банк і «Укрексімбанк» сьогодні підписали угоду про залучення позики на 200 млн. дол. на реалізацію «Проекту з енергоефективності».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

За словами голови агентства Миколи ПАШКЕВИЧА, Світовий банк надасть «Укрексімбанку» в рамках проекту з енергоефективності під державні гарантії кредитні ресурси у розмірі 200 млн. дол. терміном до 30 років.

М.ПАШКЕВИЧ зазначив, що це сприятиме активізації впровадження в Україні проектів і технологій з енергоефективності та енергозбереження.

«Участь Світового банку в процесах підвищення незалежності нашої країни дає позитивний сигнал іншим фінансовим установам. Залучення інвестицій в цю сферу дозволяє прискорити процеси структурної перебудови нашої економіки й підвищення її конкурентоспроможності на світових ринках», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розпорядженням №260 від 23 березня 2011 року схвалив залучення позики в 200 млн. дол. від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (Світовий банк) для реалізації інвестиційного проекту “Проект із енергоефективності”.

***

Виробництво бензину в Україні продовжує скорочуватися

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, в січні-травні скоротили виробництво автомобільного бензину на 10,2%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 1 млн. 146,3 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Виробництво дизельного пального в Україні в січні-травні скоротилося на 17,3%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 1 млн. 116,8 тис. тонн.

Виробництво мазуту в Україні в січні-травні скоротилося на 9,3%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 929,8 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році, за інформацією Держкомстату, українські НПЗ скоротили виробництво автомобільного бензину на 11,8%, порівняно з 2009 роком, - до 2,873 млн. тонн. Виробництво дизельного пального в Україні в 2010 році скоротилося на 5,1%, порівняно з 2009 роком, - до 3,709 млн. тонн, а топкового мазуту скоротилося на 6,0% - до 2,414 млн. тонн.

В Україні працюють шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький («Нафтогаз України»), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного пального.

***

Агро

Президент підписав закон про введення мит на експорт зерна

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України про введення експортного мита на зерно.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Президента.

Нагадаємо, Верховна Рада України 19 травня прийняла Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур”. Законом вводиться до кінця року вивізне мито від 9 до 14% на зернові культури.

Українські аграрні організації 24 травня ц.р. звернулися з відкритим зверненням до Президента України В.ЯНУКОВИЧА з проханням ветувати введення експортних мит на зерно. "За підрахунками експертів, якщо цей закон набере чинності, то селяни в цінах, які склалися на даний момент, втратять, принаймні, 6 млрд. грн.", - заявив президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід КОЗАЧЕНКО.

***

Сорочинський ярмарок цього року відбудеться 16 - 21 серпня

Національний Сорочинський ярмарок цього року традиційно проходитиме в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області з 16 по 21 серпня.

Про це УНІАН повідомили в прес-служба генерального розпорядника ТОВ «Сорочинський ярмарок».

Офіційне відкриття ярмарку заплановане на 17 серпня.

«Цього року Україна відзначатиме 20 років своєї Незалежності і 15 років Конституції, а країни близького зарубіжжя – 20 років СНД. Тому і гостей чекаємо значно більше, і програма буде доповнена виступами художніх колективів з країн, які входять у це міждержавне утворення», йдеться в повідомленні прес-служби.

***

Росія з 4 липня вводить спецмито на ввезення карамелі

Росія з 4 липня вводить спеціальне мито на карамель, що ввозиться на митну територію країни, терміном на 3 роки.

Відповідну постанову уряду РФ № 455 від 3 червня опубліковано в російських ЗМІ.

Розмір мита становить 294,1 дол. США за 1 тонну.

Дія спеціального мита не поширюється на ввезення карамелі, що походить з Республіки Білорусь та Республіки Казахстан, а також з країн, що розвиваються, користуються національною системою преференцій Російської Федерації, за винятком Китайської Народної Республіки та Турецької Республіки.

***

Мінагропрод виступає за зниження експортних мит на зерно

Міністерство аграрної політики і продовольства України виступає за зниження експортних мит на зерно і внесення змін до Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України і затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур».

Про це повідомив перший заступник міністра Микола БЕЗУГЛИЙ під час програми «Про головне» в ефірі НТКУ, повідомила УНІАН у прес-службі міністерства.

«Як державний орган виконавчої влади ми усвідомлюємо необхідність наповнення державного бюджету, зокрема, і за рахунок аграрного сектору. Але той розмір мит, який пропонується в цьому законі, - від 17 до 23 євро на тонну, - за нашими розрахунками, дуже великий. Ми б порадили народним депутатам розширити перелік культур, на які можна накласти мито, наприклад, включити в нього ріпак і сою, котрі також експортуються в значних обсягах, але при цьому знизити мито хоча б до 10 євро на тонну. Це буде той компроміс, на який ми готові сьогодні піти», - зазначив М.БЕЗУГЛИЙ.

За його словами, внесені до Податкового кодексу зміни, зокрема щодо скасування ПДВ не для виробників, а для зернотрейдерів, разом з введенням експортних мит на зернові може привести до зниження цін на внутрішньому ринку, що буде невигідно для виробників сільгосппродукції. «Цього року ми розраховували на рентабельність виробництва зернових культур на рівні 30-40%, що є достатньо хорошим показником. Але введення мит може знизити рентабельність 10-12%», - зазначив заступник міністра.

За словами М.БЕЗУГЛОГО, міністерством уже направлені офіційні листи з цього питання в ряд відомств.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України про введення експортного мита на зерно.

Нагадаємо, Верховна Рада України 19 травня прийняла Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України і затвердження ставок вивізного (експортною) мита на деякі види зернових культур”. Законом вводиться до кінця року вивізне мито від 9 до 14% на зернові культури.

Українські аграрні організації 24 травня ц.р. звернулися з відкритим зверненням до Президента України з проханням ветувати введення експортних мит на зерно.

"За підрахунками експертів, якщо цей закон набуде чинності, то селяни в цінах, які склалися на даний момент, втратять принаймні 6 млрд. грн.", - заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід КОЗАЧЕНКО.

***

Фондовий ринок

ФДМУ почав підготовку до приватизації Макіївського меткомбінату та "Росави"

Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до продажу 60,857% пакета акцій ВАТ "Макіївський металургійний комбінат" і 74,623% ВАТ "Росава".

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Фонд держмайна пропонує потенційним покупцям взяти участь у розробці умов продажу цих пакетів акцій.

Нагадаємо, раніше ФДМУ неодноразово виставляв на продаж держпакети акцій цих підприємств, проте оголошені конкурси так і не відбулися у зв`язку з відсутністю заявок.

Довідка УНІАН. Основні кошти ВАТ «Макіївський металургійний комбінат» були передані для формування статутного капіталу ЗАТ «Макіївський металургійний завод» (ММЗ), засновником якого виступило ЗАТ “Макіївсталь”.

75,177% акцій ЗАТ «Макіївський металургійний завод» належить ЗАТ «Макіївсталь», 24,823% – ВАТ «Макіївський меткомбінат».

24,99% акцій ЗАО «Макіївсталь» належить ТОВ «Металург» – дочірній структурі ВАТ «Макіївський меткомбінат», по 24,99% – компаніям Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. (Британські Віргінські острови) і Lafsol Holdings LLC (США). Компанії Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. і Lafsol Holdings LLC (США) афільовані з ТОВ «Смарт-груп» (м. Дніпропетровськ).

Після об`єднання гірничо-металургійних активів ЗАТ “Смарт-холдинг” і ЗАТ “Систем Кепітал Менеджмент” ММЗ увійшов до дивізіону сталі та прокату групи «Метінвест».

ВАТ «Росава» перебуває в процедурі санації. Господарський суд Київської області, розглянувши 15 жовтня 2009 р. справу про банкрутство ВАТ "Росава", продовжив процедуру його санації.

Вартість активів ВАТ «Росава» станом на кінець третього кварталу 2009 р. становила 71 млн. грн., розмір земельної ділянки – 12,5 га.

У січні 1999 року на базі шинного заводу ВАТ "Росава" (ВО "Білоцерківшина", м. Біла Церква) було створено спільне підприємство ЗАТ "Росава".

***

Будівництво

Затверджено форму подання інформації до Єдиного держреєстру черговиків на житло

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України своїм наказом затвердило форму подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, для включення громадянина до реєстру необхідні дані про членів сім`ї, про місце проживання і житлове приміщення, а також заява про взяття на квартирний облік.

За цією формою органи виконавчої влади, виконавчі органи рад, підприємства, установи, організації, які здійснюють облік громадян, щомісячно до 1 і до 15 числа подаватимуть інформацію реєстратору для внесення до реєстру.

Як повідомляв УНІАН, реєстр представлятиме автоматизовану інформаційну систему збору, накопичення, надання, захисту і обліку інформації про громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Доступ до відомостей реєстру буде забезпечено через спеціально створений веб-сайт, відповідно до чинного законодавства України.

Утримувачем реєстру визначено Мінрегіонбуд, адміністратором – Державну спеціалізовану фінансову установу «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Фінансування формування реєстру передбачено Державною цільовою соціально-економічною програмою будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки.

Реєстр планується створити до 2012 року.

***

Мешканці київських гуртожитків вимагають продовжити на 6 років мораторій на відселення

Жителі київських гуртожитків вимагають продовжити на 6 років мораторій на відселення жителів гуртожитків і відчуження майна, який закінчується в жовтні цього року.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова всеукраїнської профспілки «Захист прав» Володимир ФЕДЕРЛЯН.

«Ми вимагаємо продовжити мораторій на відселення жителів гуртожитків і на відчуження майна незалежно від форми власності. Ми внесли через народного депутата ВЛАСЕНКА (Сергій ВЛАСЕНКО (БЮТ) - УНІАН) законопроект на продовження мораторію, одержали попередню відповідь від представників комітету, що до кінця місяця наш законопроект буде винесений у сесійну залу, адже мораторій на відчуження закінчується восени цього року. Жителі гуртожитків дуже занепокоєні, адже балансоутримувачі і, так звані, власники вже тільки й чекають, щоб закінчився цей мораторій, щоб почати виселяти людей», - сказав він.

Як повідомила голова громадської організації «Ліга захисту жителів столичних гуртожитків» Людмила БАШКІРОВА, наступного тижня профільний комітет Верховної Ради має розглянути законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав жителів гуртожитків», яким вносяться зміни і доповнення до ряду законів, зокрема, в Закон «Про забезпечення реалізації житлових прав жителів гуртожитків», а також до Житлового кодексу.

За її словами, діючий Закон «Про забезпечення реалізації житлових прав жителів гуртожитків» нездійснений і неприйнятний для більшості жителів гуртожитків.

Л.БАШКІРОВА просить депутатів врахувати пропозиції ліги і профспілки, які необхідні всім жителям гуртожитків.

«У нині чинному законі написано, що єдиною підставою для проживання і, відповідно, подальшої приватизації своїх кімнат, є законні підстави, а саме ордер. Але у 70% жителів, які прожили в гуртожитках по 40 років, немає ордерів. Тому ми вимагаємо прибрати слово «законні підстави», «ордер» і зробити «правові підстави», - пояснила вона.

Серед основних змін – передати гуртожитки всіх форм власності, зокрема, тих, які знаходяться в статутних фондах підприємств, без компенсаційної основи, безплатно.

Голова ліги зазначила, що ця громадська організація звернулася до голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства і регіональної політики Володимира РИБАКА, голови робочої групи комітету ВР з підготовки законопроекту, спрямованого на подальше удосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав жителів гуртожитків Ігоря ЛИСОВА, керівників депутатських фракцій і груп з проханням врахувати пропозиції щодо змін у закон.

Вона додала, що під зверненням уже підписалося близько 5 тисяч жителів гуртожитків.

За даними громадських організацій, в Україні в гуртожитках проживає від 1,5 до 5 млн. громадян.

***

Соцполітика

КМДА залишила єдиного оператора у місті з видачі дозвільної документації

Київська міськдержадміністрація заборонила видачу документів дозвільного характеру та документів, що видаються в рамках дозвільної (погоджувальної) процедури поза межами міського дозвільного центру.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА від 6 червня “Про видачу документів дозвільного характеру за принципом організації єдності”, текст якого оприлюднено на сайті столичної влади.

Цим документом заборонено видавати будь-яку дозвільну документацію комунальним підприємствам, а також зобов’язано низку головних управлінь КМДА забезпечити видачу документів дозвільного характеру за принципом організації єдності у міському дозвільному центрі.

Як зазначається у розпорядженні, рішення прийнято з метою забезпечення належного функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, запобігання проявам корупції.

Як повідомляв УНІАН, відкриття міського дозвільного центру «Єдиний офіс» планувалось ще у жовтні 2010 року. На початку цього року у КМДА повідомили, що його передбачають відкрити у травні. Однак цього не відбулося, оскільки, за поясненням голови КМДА Олександра ПОПОВА, існує пблема, пов’язана з пошуком приміщення.

На сьогодні у місті функціонують 10 районних дозвільних центрів.

***

Акімова сподівається на ухвалення парламентом пенсійної реформи

Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА сподівається на ухвалення Верховною Радою пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу.

«Пенсійна реформа, я сподіваюся, буде винесена за межі Кабінету міністрів України і за межі залів громадських дискусій уже в зал парламенту», - сказала І.АКІМОВА.

Вона нагадала, що багато болючих питань пенсійної реформи було обговорено з фахівцями Світового банку і Міжнародного валютного фонду, де знайшли розуміння.

«Я сподіваюся, що цей законопроект... все-таки пройде до парламенту й Україна піде по шляху пенсійної реформи», - сказала перший заступник глави АП.

Що стосується встановлення максимального розміру пенсій, І.АКІМОВА сказала, що тут можуть виникнути питання. Проте вона висловила надію, що «на конституційному рівні вони будуть вирішені».

За словами І.АКІМОВОЇ, навряд чи можна представити інший шлях вибудовування правильної та соціально справедливої пенсійної системи, «якщо ми не обмежимо максимальну пенсію для особливо високооплачуваних державних чиновників, яка на сьогоднішній день близько в 50-100 разів перевищує мінімальну пенсію».

***

