Янукович та Медведєв обговорили підготовку засідання міждержавної комісії

Президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ у понеділок обговорили по телефону хід підготовки п`ятого засідання міждержавної комісії, яке планується провести в Києві.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу Кремля.

Телефонна розмова відбулася за ініціативою української сторони.

"Президент України, який раніше направив тепле послання на адресу Президента Росії, передав особисті привітання МЕДВЕДЄВУ й російському народу з державним святом - Днем Росії", - зазначає прес-служба.