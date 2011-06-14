Ющенко вважає своєю найбільшою стратегічною помилкою Тимошенко

Лідер «Нашої України», екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО і надалі називає своєю найбільшою стратегічною помилкою Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН,про це він заявив на прес-конференції в Івано-Франківську.

«Я хочу повторити: моя найбільша стратегічна помилка була ТИМОШЕНКО, - наголосив В.ЮЩЕНКО. – Якби я мав партнера ідеологічно українського, готового до пожертви через реформування тих чи інших аспектів, діяти заради нації, адже тоді ми мали колосальні можливості».

За його словами, «нас згубив не ЯНУКОВИЧ, нас згубив не СИМОНЕНКО, нас згубила оця дама». Він зауважив, що «тому не розчарований у нації»і переконаний, що нація «не замінить свободу і демократію».

«Для мене і моєї політики внутрішня інтеграція моєї нації у всіх національних програмах була номер один, - зауважив В.ЮЩЕНКО. – Дуже часто я не мав партнерів у цьому питанні. І перш за все у тих, на кого я найбільше розраховував».

За його словами «у перші два роки мої (президентства – УНІАН) партнери, на жаль, були не зі мною», бо вони з першого дня дбали про своє президентство».

«Ще раз кажу, що не мудра політика Симоненка розколола демократів, - сказав В.ЮЩЕНКО. – І навіть не мудра політика партії регіонів. А те, що в колі демократичному, а точніше, патріотичних сил появилися бозі (боги - УНІАН), які хотіли через авантюризм і популізм вирішити своє маленьке, а з їхньої точки зору велике питання - виграти майбутні президентські вибори».

«А мріялось тоді по-іншому. Я думав, що в особі прем’єр-міністра матиму підтримку, хоча в нього були більші повноваження і я в 2004 році свідомо пішов на це (зменшення повноважень президента - УНІАН)», - додав В.ЮЩЕНКО.