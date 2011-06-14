Анонс на 15 червня

* Президент України Віктор Янукович з робочою поїздкою побуває у Вінницькій області.

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України під головуванням Прем`єр-міністра Миколи Азарова.

* Прес-конференція на тему: «Вітроенергетика в Україні: ефективність та перспективи», присвячена Міжнародному дню вітроенергетики. Учасники: голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, директор ТОВ «Gravicappa» Володимир Севернюк.

* Відбудеться засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз Україна» і ВАТ «Газпром» про наявність ознак державної зради в сфері економічної безпеки України. Під час засідання буде розглядатися попередній звіт ТСК.

* Прес-конференція на тему: "Відміна зернових квот і продовольча безпека України". Учасники: Леонід Козаченко, президент Української Аграрної конфедерації; Катерина Ващук секретар Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики; Сергій Терещук заступник голови Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин; Володимир Клименко президент Української зернової асоціації. Модератор - директор інформаційного агентства ГолосUA Оксана Ващенко.

* Прес-конференція на тему: «Укравтопром вживає заходів з метою захисту вітчизняного товаровиробника». Організатор - Асоціація автовиробників України «Укравтопром». Учасники: віце-президент Асоціації Юхим Хазан і директор департаменту маркетингу і промислового аналізу «Укравтопром» Георгій Овсянников.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Будуть розглядатися: проект Закону про азартні ігри; проект Закону про регулювання фінансової діяльності в сфері грального бізнесу в Україні; проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України про перегляд ставок деяких податків і зборів; проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування коштів, які надаються на підвищення безпеки ЧАЕС).

* Відбудуться парламентські слухання на тему: "Про сучасний стан та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України". Організатор: Комітет ВРУ з питань охорони здоров`я.

* В Антимонопольному комітеті України відбудеться брифінг державного уповноваженого Комітету Миколи Бараша і президента Асоціації "Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леоніда Косянчука. Буде повідомлено про впровадження в Комітеті електронної інформаційної системи з метою вдосконалення механізму надання операторами ринку нафтопродуктів вичерпної та оперативної інформації, необхідної системі органів Комітету для дослідження ринків пального.

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