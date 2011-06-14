Головне на 14 червня

Фінанси

Грошова маса в Україні скоротилася на 0,3%, монетарна база - на 0,7%

Грошова маса в Україні в травні ц.р. скоротилася на 0,3% (з початку року збільшилася на 6,5%) - до 636,5 млрд. грн., монетарна база - на 0,7% (з початку року зросла на 1%) - до 227,9 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів у травні ц.р. скоротився на 0,4% (з початку року зріс на 8,3%) - до 448,4 млрд. грн. Зокрема вклади юридичних осіб скоротилися на 2% (зростання з початку року становило 9,9%) - до 156,1 млрд. грн., вклади фізичних осіб збільшилися на 0,5% (з початку року - на 7,5%) - до 292,3 млрд. грн.

Загальний обсяг залишків кредитних вкладень зріс на 0,9% (з початку року - на 4,8%) - до 758,5 млрд. грн. Зокрема кредити юридичних осіб зросли на 1,1% (з початку року - на 6,9%), - до 555,4 млрд. грн., кредити фізичним особам - на 0,1% (з початку року скоротилися на 0,7%) - до 203 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках в Національному банку України в травні ц.р. збільшився на 81,8% (з початку року – майже в 6,3 разу) - до 17,2 млрд. грн.

Обсяг готівки поза банками в травні скоротився на 0,3% (зростання з початку року становило 0,9%) - до 184,7 млрд. грн.

Обсяг коррахунків банків скоротився на 12,7% (з початку року зріс на 0,2%) - до 16,8 млрд. грн. За підсумками місяця норматив обов`язкових резервів становить 12,9 млрд. грн., із них на окремий рахунок у Нацбанку перераховано 7,5 млрд. грн.

НБУ в травні здійснив операції з мобілізації вільної ліквідності банків на 17 млрд. грн. З початку ц.р. обсяг мобілізаційних операцій становив 95,5 млрд. грн.

Операції з рефінансування банків у травні НБУ не проводив, а з початку 2011 року їх обсяги становили 27,4 млн. грн. (у травні ц.р. НБУ обнародував інформацію, згідно з якою сума заборгованості з рефінансування Нацбанком комбанків з 1 січня по 23 травня 2011 року збільшилася на 10%, або більш ніж на 6 млрд. грн. - до 67 млрд. грн. – УНІАН).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2010 році збільшилася на 22,8% – до 598,4 млрд. грн., монетарна база – на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.

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Позитивне сальдо інтервенцій НБУ на валютному міжбанку в травні становило 127,2 млн. дол.

Позитивне сальдо інтервенцій Національного банку України (НБУ) на валютному міжбанківському ринку в травні ц.р. становило 127,2 млн. дол. (у еквіваленті).

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Резерви НБУ поповнилися на 1338,5 млн. дол. (у еквіваленті) за рахунок купівлі: 493,2 млн. євро, 256 млн. австралійських доларів, 215 млн. фунтів стерлінгів.

У травні Нацбанк із резервів продав 1211,3 млрд. дол. США.

Обсяг операцій з безготівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж в доларовому еквіваленті) становив 23606,7 млн. дол.

Обсяг операцій з готівковою іноземною валютою становив 3994,1 млн. дол. США, зокрема: банки купили у населення 1549 млн. дол. США, продали – 2445,1 млн. дол. США.

Банківські вклади фізичних осіб у ВКВ (у доларовому еквіваленті) зросли на 32,7 млн. дол. США і на 31 травня 2011 року становили 17344,8 млн. дол. США.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви Нацбанку в травні 2011 року зменшилися на 1,3%, з початку року - збільшилися на 9,5% - до 37 млрд. 867,48 млн. дол.

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ВР внесла зміни до держбюджету на поточний рік

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 252 з 380 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували за дане рішення у повному складі фракції "БЮТ-Батьківщина" та КПУ.

Даним законом передбачено збільшити доходи бюджету на 2011 рік на 14 млрд. 46 млн. 924,3 тис. грн.

Також законом передбачено збільшити видатки бюджету на поточний рік на 10 млрд. 976 млн. 302,2 тис. грн.

Перед ухваленням цього документа у ВР міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО зазначив, що високі темпи зростання у січні-квітні 2011 року базових секторів економіки (промисловість – 8,5%, будівництво – 11,6%, сільське господарство – 4%) та зовнішньої торгівлі (експорт товарів і послуг – 44,5%, імпорт – 63,1%) створили умови для перегляду основних макроекономічних показників на поточний рік.

Відповідно до матеріалів, наданих народним депутатам, очікується, що в 2011 році за рахунок зростання темпів та відповідних змін прогнозу макроекономічних показників додаткові ресурси державного бюджету становитимуть 14 млрд. грн. У змінах до бюджету передбачається збільшення відшкодування ПДВ на 1,9 млрд. грн.

Крім того, відповідно до умов програми співробітництва України з МВФ, збільшено дефіцит НАК «Нафтогаз України» та зменшено показник дефіциту державного бюджету України на 3,5 млрд. грн. за рахунок зменшення внутрішніх запозичень.

Ф.ЯРОШЕНКО повідомив, що передбачається значне поліпшення соціального забезпечення бюджетної сфери. «Зокрема, підвищено оплату праці бюджетникам у середньому на 12,6 грн. Вчителі отримають на 340 грн. більше, а лікарі - на 300 грн. більше», - зазначив він. При цьому міністр додав, що «на зазначену мету передбачається 1,6 млрд. грн.».

Змінами до бюджету передбачається додаткова субвенція з держбюджету місцевим бюджетам у сумі 1 млрд. грн. Крім того, передбачено збільшити видатки на здійснення м. Києвом функцій столиці на 1,6 млрд. грн. Передбачено збільшення внеску України до Чорнобильського фонду «Укриття» на реалізацію програми SIP – 14 млн. грн.

Після ухвалення цього закону вечірнє засідання ВР було закрито, депутати продовжать свою роботу завтра.

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У січні-травні сума надходжень до ПФ становила 79,9 млрд. грн. - попередні дані

За оперативними даними, в січні-травні 2011 року до Пенсійного фонду надійшло 79,884 млрд. грн. При цьому власні доходи становили 53,206 млрд. грн., що на 22,3%, або на 9,711 млрд. грн., більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в повідомленні ПФ, розміщеному на офіційному сайті фонду, за підсумками наради, присвяченої підбиттю підсумків діяльності в січні-травні ц.р.

План надходжень власних показників перевиконано на 2,9%, зазначається в повідомленні.

З держбюджету на фінансування пенсійних програм надійшло 26,622 млрд. грн., що на 4,552 млрд. грн. менше, ніж за аналогічний період в 2010 році.

Загальна сума витрат на пенсійні виплати та інші планові витрати становила 86,7 млрд. грн., що на 10,469 млрд. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Чисельність пенсіонерів, які одержують виплати через банки, на 1 червня, за оперативними даними, становила 6,474 млн. чол., тобто 47% загальної чисельності пенсіонерів.

Загальна сума пенсійних виплат через поточні рахунки в банках в січні-травні ц.р. становила 44,037 млрд. грн., що на 7,3 млрд. грн. більше, порівняно з аналогічним показником минулого року.

У січні-травні 2011 року ПФ призначив пенсії більш як 314 тис. громадянам.

Згідно із Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, і деяких інших осіб», призначено пенсії 9,6 тис. військовослужбовцям.

Більш як 324 тис. чол. здійснено перерахунок пенсій з урахуванням стажу і зарплати після призначення/попереднього перерахунку пенсій.

За 5 місяців встановлено 17,4 тис. пенсій за особливі заслуги відповідно до Закону “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

З 1 березня 2011 року більш як 3,5 млн. пенсіонерам підвищено розміри пенсій.

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Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні збільшилося в 2,2 разу

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-квітні 2011 року становило 3 млрд. 829,2 млн. дол., що в 2,2 разу більше, ніж у січні-квітні 2010 року (1 млрд. 762,8 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, у січні-квітні ц.р. експорт товарів становив 20 млрд. 985 млн. дол. (на 44,4% більше від показника за січень-квітень 2010 року), імпорт – 24 млрд. 814,2 млн. дол. (на 52,3% більше). Коефіцієнт покриття імпорту експортом становив 0,85 (у січні-квітні 2010 року – 0,89).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 203 країн світу.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем-квітнем 2010 року збільшилася частка енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її переробки – з 7,2% до 7,4%, залізничних і трамвайних локомотивів, дорожнього устаткування – з 4% до 6%, жирів і масел тваринного і рослинного походження - з 5,1% до 5,9% руди, шлаків і золи – з 4% до 5,5%, виробів з чорних металів - з 3,4% до 4,6%, продуктів неорганічної хімії - з 2% до 2,5%, насіння і плодів олійних рослин – з 1,1% до 2,5%, добрив - з 2,1% до 2,4%.

Водночас зменшилася частка чорних металів – з 30% до 29,1%, механічних машин - з 6,6% до 5%, електричних машин - з 4,6% до 4,2%, зернових культур - з 6,1% до 3,2%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її переробки – з 32,8% до 38%, механічних машин - з 6,5% до 7,3%, наземних транспортних засобів, окрім залізничних, – з 4,8% до 6%.

Разом з тим, зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас – з 4,2% до 4%, фармацевтичної продукції – з 4,3% до 3,3%, паперу і картону – з 2,6% до 2%, руди, шлаків і золи – з 3% до 1,5%.

За даними Держкомстату, у квітні 2011 року експорт товарів збільшився проти квітня 2010 року на 33,2% і становив 5 млрд. 604,7 млн. дол., імпорт – на 36,8%, до 6 млрд. 297,7 млн. дол.

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками квітня поточного року становило 693 млн. дол. (у квітні 2010 року воно також було від’ємним – 396,2 млн. дол.).

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ПЕК

Кабмін збільшив кількість співробітників НКРЕ на 80 осіб - до 552

Кабінет Міністрів збільшив кількість співробітників Національної комісії регулювання електроенергетики на 80 осіб - до 552 осіб.

Відповідну постанову № 597 від 1 червня розміщено на сайті уряду.

Рішення, згідно з документом, буде діяти до завершення процесу формування Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін постановою № 552 від 30 травня збільшив кількість співробітників Національної комісії регулювання електроенергетики на 40 осіб - до 472 осіб.

Кабмін розпорядженням № 460-р від 25 травня ц.р. перерозподілив в 2011 році НКРЕ бюджетні призначення в розмірі 2 млн. 187,9 тис. грн., передбачені Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг.

На сьогоднішній день функції регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги передані НКРЕ. Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг, за заявою прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, планується створити до вересня поточного року.

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Україна збільшила імпорт газу в 2,4 разу – до 5,8 млрд. дол.

Україна у січні-квітні збільшила імпорт природного газу в 2,4 разу, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 5 млрд. 781,643 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу в січні-квітні у загальному обсязі імпорту становив 23,3%.

Водночас, як зазначили у Держкомстаті, у січні-квітні Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 9,9%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 1 млрд. 349,086 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти у загальному обсязі імпорту в січні-квітні становив 5,4%.

Експорт природного газу і сирої нафти з газовим конденсатом у січні-квітні Україна не здійснювала.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна збільшила імпорт природного газу на 17,7%, порівняно з 2009 роком, - до 9 млрд. 392,940 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2010 році у загальному обсязі імпорту становив 15,5%.

У 2010 році Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 39,5%, порівняно з 2009 роком, - до 4 млрд. 171,265 млн. дол. Обсяг імпорту нафти у загальному обсязі імпорту в 2010 році становив 6,9%.

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«Чорноморнафтогаз» почав буріння на Архангельському родовищі шельфу Чорного моря

Фахівці самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ) «Таврида» ДАТ «Чорноморнафтогаз» почали буріння першої експлуатаційної свердловини на новій технологічній платформі БК-1 на Архангельському родовищі газу на шельфі Чорного моря.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

У повідомленні зазначається, що роботи проводяться в рамках дооблаштування родовища.

Планується, що після введення в експлуатацію всіх десяти свердловин, намічених до буріння, видобуток газу з нової платформи становитиме близько 0,5 млн. куб. м на добу.

Одночасно з буровими роботами, на відстані 70 км від берега на глибині моря 51 м триває будівництво двокілометрового підводного газопроводу. Він з`єднає нову платформу БК-1 з діючою центральною технологічною платформою, через яку блакитне паливо надходитиме на материк.

Нагадаємо, в 2011 році на виконання доручень Президента України, Кабінету міністрів щодо збільшення вітчизняного видобутку нафти і газу та за фінансової підтримки акціонера НАК «Нафтогаз України», Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» дооблаштовує два діючих і освоює одне нове родовище. Нові потужності Архангельського і Голицинського родовищ дозволять «Чорноморнафтогазу» підтримати щорічний видобуток газу на рівні більш як 1 млрд. куб. м. А запуск нового Одеського родовища дозволить значно збільшити постачання газу з шельфу Чорного моря.

Довідка УНІАН. Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» - єдине підприємство в Україні, яке самостійно проводить розвідку, освоєння і розробку родовищ нафти і газу в українському секторі Чорного і Азовського морів, підготовку вуглеводневої сировини, його транспортування і зберігання.

«Чорноморнафтогаз» здійснює безперебійне постачання газом споживачів Криму. Є одним з найбільших бюджетоутворюючих підприємств Криму і України.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебуває в управлінні НАК «Нафтогаз України».

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Промисловість

Підприємства України завершили січень-квітень з позитивним фінрезультатом 20,8 млрд. грн.

Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування у січні-квітні 2011 року становив 20 млрд. 816,7 млн. грн. проти 11 млрд. 573 млн. грн. за січень-квітень 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-квітні 2011 року прибуток одержали 55% підприємств країни – вони завершили січень-квітень поточного року з фінансовим результатом 59 млрд. 540 млн. грн.

Зі збитком січень-квітень завершили 45% підприємств України, їх фінрезультат становив 38 млрд. 723,3 млн. грн.

За даними Держкомстату, звітний період завершили зі збитком 47,6% промислових підприємств України, їх фінрезультат становив 16 млрд. 896,7 млн. грн. Прибуток одержали 52,4% промпідприємств – вони завершили період з фінрезультатом 32 млрд. 878,5 млн. грн. Позитивний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-квітень 2011 року становив 15 млрд. 981,8 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування у 2010 році становив 63 млрд. 266,4 млн. грн. проти «мінус» 31,6 млрд. грн. за аналогічний період 2009 року.

У січні-грудні 2010 року прибуток одержали 63,2% підприємств країни – вони завершили 2010 рік з фінансовим результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

Зі збитком січень-грудень 2010 року завершили 36,8% підприємств України, їх фінрезультат становив 90 млрд. 883,7 млн. грн.

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Виробництво легкових авто в Україні в січні-травні збільшилося на 74%

Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-травні, за оперативними даними, збільшилося на 74,4%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 37,150 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «УкрАвтоПром».

За даними Асоціації, виробництво автобусів в Україні в січні-травні збільшилося на 20,5%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 1099 штук.

Також у повідомленні сказано, що виробництво вантажних автомобілів в Україні в січні-травні скоротилося на 44%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 1156 штук.

Як повідомляв УНІАН, за даними «УкрАвтоПрому», в 2010 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 14,2%, в порівнянні з 2009 роком, - до 74,992 тис. штук. Виробництво автобусів збільшилося на 76,5% - до 2693 штук, а виробництво вантажних автомобілів збільшилася в 2,2 рази - до 5129 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО» (ЗАТ «ЗАЗ»), Корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар», Корпорація «АІС» (ТОВ «КрАСЗ»), Корпорація «Еталон» (ЗАТ «Чернігівський автозавод» і ЗАТ «Бориспільський автозавод») та ін.

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Україна у січні-квітні збільшила експорт давальницької сировини на 81%

Україна у січні-квітні 2011 року збільшила експорт давальницької сировини на 81,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 29 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, в січні-квітні ц.р. в Україну імпортовано готової продукції, виробленої з давальницької сировини, на суму 24,4 млн. дол., що на 64,8% більше, ніж у січні-квітні 2010 року.

Також у Держкомстаті повідомили, що у січні-квітні ц.р. в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 1 млрд. 461,1 млн. дол., що на 80,1% більше, ніж за аналогічний період 2010 року. Обсяг експорту готової продукції, виробленої з імпортної давальницької сировини, збільшився проти січня-квітня минулого року на 74,7% і становив 1 млрд. 749,8 млн. дол.

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Транспорт/Зв`язок

«Укрзалізниця» затвердила Програму електрифікації залізниць на 2011-2016 роки

На виконання доручення віце-прем`єр-міністра - міністра інфраструктури України Бориса КОЛЕСНІКОВА наказом генерального директора «Укрзалізниці» Володимира КОЗАКА від 10 червня залізнична адміністрація затвердила Програму електрифікації залізниць України на 2011-2016 роки.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі відомства.

Згідно з повідомленням, орієнтовна сума капітальних інвестицій за програмою перевищує 17 млрд. 303,9 млн. грн. При цьому на кінець реалізації програми (2016 рік) річний економічний ефект капітальних вкладень з урахуванням прогнозу зростання цін на енергоносії становитиме понад 2,1 млрд. грн., а середній термін окупності капітальних вкладень становитиме близько 8,2 року.

Як відзначають у відомстві, переведення руху потягів на електрифіковані дільниці дозволить знизити споживання дизельного пального на тягу потягів на 198,9 тис. тонн на рік, при цьому викиди газів в атмосферу від згоряння дизельного пального зменшаться на 646,6 тис. тонн на рік, що дозволить значно поліпшити екологічну безпеку регіонів, прилеглих до залізничних колій.

Програма, зокрема, передбачає електрифікацію 1562 км експлуатаційної довжини залізничних колій на дільницях, що входять у напрями розмежування руху пасажирських і вантажних потягів і на дільницях запровадження швидкісного руху п`яти залізниць: Південної, Одеської, Придніпровської, Південно-Західної і Донецької. Передбачено електрифікувати такі дільниці: Полтава - Червоноград - Лозова на напрямі основного коридору запровадження прискорених і швидкісних потягів Львів - Київ - Полтава - Донецьк; Полтава - Кременчук на напрямі змішаного руху Тополі - Куп’янськ - Основа - Люботин - Полтава - Кременчук - Знам’янка; Знам’янка - Долинська - Миколаїв - Херсон - Вадим - Джанкой, що є змішаним для руху вантажних і пасажирських потягів і необхідний для створення другого електрифікованого ходу на південь до Криму і портів Чорного моря; Волноваха - Камиш - Зоря - Запоріжжя, переважно для вантажного руху (зокрема, перевезення сировини з Кривого Рогу і Запоріжжя на металургійні підприємства Донецького регіону і Маріуполя). Також передбачено електрифікація дільниці Фастів - Житомир - Новоград-Волинський, що необхідно для відхилення руху вантажних потягів з основного пасажирського коридору на дільниці Фастів-Козятин; дільниці Миколаїв - Колосівка, що дозволить спільно з електрифікацією дільниць Долинська - Миколаїв - Херсон - Вадим - Джанкой здійснювати вантажні і пасажирські перевезення з Одеси до Криму і на північ країни; дільниці Ворожба - Суми - Люботин на напрямі Конотоп - Люботин - Полтава і далі на захід і південь для розвантаження напряму Конотоп - Дарниця - Київ і далі на Львів; дільниці Червоноград - Новомосковськ для запровадження швидкісного руху на напрямі Київ - Дніпропетровськ.

Довідка УНІАН. Основну електрифікацію залізничного транспорту в Україні здійснена в 60-80 роках минулого століття, коли за рік вводилося в експлуатацію 500-600 км нових електрифікованих ліній. За роки незалежності України за кошти залізниць України проведено електрифікацію понад 1700 км експлуатаційної довжини залізничних колій, електрифікація збільшена на 21%.

Станом на початок 2011 р. року експлуатаційна довжина електрифікованих залізниць України становить 9877 км, з яких на однофазному змінному струмі електрифіковано 5112,6 км, на постійному струмі - 4764 км. Частка електрифікованих дільниць від загальної експлуатаційної довжини залізниць становить 45%, при цьому частка електротягів у загальному вантажообороту становить 89,7%. За абсолютною довжиною електрифікованих залізниць Україна посідає 10 місце серед країн світу і 6 - серед країн Європи. Оптимальним для країн з розвиненою залізничною інфраструктурою є електрифікація 50-60% загальної довжини залізничних колій країни з виконанням ними 90-95% загального обсягу перевезень.

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Акціонери "Укртелекому" змінили склад наглядової ради

Акціонери ВАТ «Укртелеком» прийняли рішення змінити склад наглядової ради, обравши його членами Пітера ГОЛЬДШАЙДЕРА, Іллю СОЛОДОВСЬКОГО і Клауса ХАРТМАНА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на загальних зборах акціонерів "Укртелекому", які відбулися сьогодні, 14 червня, в Києві.

Акціонери також ухвалили рішення обмежити склад наглядової ради трьома членами, раніше їх кількість становила 8 осіб.

Всього на сьогоднішніх зборах зареєструвалося 96,39% акціонерів.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 11 березня ц.р. підписав з ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакета акцій ТОВ «Укртелеком». Реалізаційна ціна держпакету акцій компанії склала 10 млрд. 575,1 млн. грн.

19 квітня ц.р. керуючий партнер ЕРІС Пітер ГОЛЬДШАЙДЕР повідомив, що до кінця травня планується провести збори акціонерів «Укртелекому», на якому будуть обрані Правління та Спостережна рада підприємства. Після чого даними органами буде затверджений бізнес план, план розвитку «Укртелекому».

Довідка УНІАН. П.ГОЛЬДШАЙДЕР є засновником та керуючим австрійського концерну EPIC. І.СОЛОДОВСКИЙ є директором дочірньої компанії австрійського концерну EPIC - ТОВ «ЕСУ», що виступив покупцем 92,79% держпакету акцій «Укртелекому». К.ХАРТМАН - старший віце-президент зі зв`язків з акціонерами компанії «Дойче телеком».

ВАТ «Укртелеком» - монополіст на ринку зв`язку України. Число абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) та ін.

Чистий збиток компанії "Укртелеком" в 2010 році склав 258,8 млн. грн. проти 461,5 млн. грн. в 2009 році.

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«Укртелеком» продасть активи з мобільного зв`язку

На зборах акціонерів «Укртелекому», що відбулося сьогодні, 14 червня, ухвалено рішення про продаж активів компанії з надання послуг мобільного зв`язку, передає кореспондент УНІАН.

Акціонери «Укртелекому» також уповноважили членів наглядової ради зробити всі необхідні дії щодо здійснення цієї операції.

При цьому акціонери «Укртелекому» відмовилися підтримати питання про створення і виведення зі складу ПАТ «Укртелеком» акціонерного товариства, що входять до порядку денного зборів.

За словами начальника юридичного департаменту «Укртелекому» Юрія КОТЛЯРОВА, рішення про створення нової компанії мобільного зв`язку, затвердження її статуту, а також вартість її активів для подальшого продажу прийматиметься наглядовою радою «Укртелекому».

За його оцінкою, вартість активів, що реалізуються, нової юридичної особи, швидше за все, перевищить вартість 25% самого «Укртелекому».

Начальник юридичного департаменту також відзначив, що кошти, одержані від реалізації активів, що надають послуги мобільного зв`язку, буде спрямовано на розвиток послуг «Укртелекому» щодо широкосмугового доступу до Інтернету тощо.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку тощо.

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Агро

ВР ухвалила в першому читанні законопроект про продовольчу безпеку

Верховна Раду України ухвалила в першому читанні проект Закону “Про продовольчу безпеку України”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 273 народних депутата.

Законопроект визначає правові, економічні, соціальні, екологічні та організаційні засади державної політики у сфері формування продовольчої безпеки України, яка є складовою національної безпеки держави.

Положення законопроекту визначають аграрну політику щодо гарантування продовольчої безпеки та є основою для розробки нормативно-правових актів, цільових програм розвитку і проектів, що стосуються питань формування продовольчої безпеки держави.

Об’єктами продовольчої безпеки є людина, домогосподарство, регіон, держава.

Суб’єктами гарантування продовольчої безпеки є Президент України, Кабінет міністрів України, Рада національної безпеки та оборони, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадяни України та об’єднання громадян, неурядові організації, виробники сільськогосподарської продукції та продовольства, суб’єкти сфери торгівлі, інші суб’єкти, діяльність яких пов’язана з формуванням продовольчої безпеки у державі.

Органи державної виконавчої влади несуть відповідальність за формування і реалізацію державної політики продовольчої безпеки, забезпечення ефективної координації діяльності органів виконавчої влади щодо питань, пов’язаних з формуванням продовольчої безпеки.

Виробники сільськогосподарської продукції та продовольства забезпечують виробництво якісних і безпечних продуктів для споживачів з наданням їм повної і зрозумілої інформації про продукти та їхні харчові властивості.

Підприємства торгівлі харчовими продуктами забезпечують територіальну і фізичну доступність продовольства і дотримання інструкцій з безпеки харчових продуктів.

Науково-дослідні установи забезпечують формування і поширення знань з проблем гарантування продовольчої безпеки.

Неурядові організації виконують визначені законодавством функції щодо питань, пов’язаних з формуванням продовольчої безпеки.

Засоби масової інформації підтримують заходи щодо підвищення обізнаності з питань безпеки харчових продуктів, прав споживачів, раціонального харчування.

Рекламні і маркетингові організації зобов’язані уникати недобросовісної реклами та нав’язування нездорових звичок у харчуванні.

Законопроект визначає принципи та завдання формування продовольчої безпеки.

Також законопроект визначає повноваження органів державної влади у сфері формування продовольчої безпеки.

Органами управління і регулювання у сфері формування продовольчої безпеки є Кабінет міністрів, центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства, центральний орган виконавчої влади з питань економічного розвитку і торгівлі, центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я, які здійснюють контроль та координацію діяльності усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо питань, пов’язаних з формуванням продовольчої безпеки України.

Визначено стратегію та державні цільові програми у сфері формування продовольчої безпеки України.

Державні продовольчі резерви створюються для запобігання дестабілізації продовольчого забезпечення населення.

До державних резервів відносяться державний продовольчий резерв та запаси сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, придбані у рамках розміщення державного замовлення.

Функції формування державного продовольчого резерву забезпечують відповідні спеціалізовані установи, підпорядковані, підзвітні та підконтрольні Кабінету міністрів та центральному органу виконавчої влади з питань формування продовольчої безпеки держави.

Центральний орган виконавчої влади з питань формування продовольчої безпеки держави у межах своїх повноважень здійснює розподіл, розпорядження державними продовольчими резервами, виходячи з необхідності регулювання ринків продовольства для гарантування продовольчої безпеки.

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Держземагентство завершить загальну інвентаризацію земель до 2020 року

Державне агентство земельних ресурсів України (Держземагентство) планує завершити інвентаризацію всіх земель до 2020 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Держземагентства Микола КАЛЮЖНИЙ сьогодні під час конференції «Приватизація земель в Україні: результати, наслідки, перспективи».

За його словами, цього року необхідно ухвалити закон, який спрощує процедуру встановлення меж населених пунктів, а також інвентаризацію земель.

«Сподіваємося, що до 1 січня 2015 року ми завершимо інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення, а їх у нас близько 7 млн. га в державній власності, з них близько 3 млн. га – рілля. А також до 2020 року проведемо суцільну інвентаризацію всіх земель», - сказав М.КАЛЮЖНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство земельних ресурсів планує завершити інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення до грудня 2015 року.

Планується, що інвентаризація земель сільгосппризначення проводитиметься в першу чергу і для цього необхідно 1,17 млрд. грн., а для проведення загальної інвентаризації всіх земель необхідно 19 млрд. грн.

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Ціни на плодоовочеву продукцію в Україні знижуються – експерти

Плодоовочевий індекс «АПК-Інформ: овочі і фрукти» свідчить про те, що минулого тижня вартість плодоовочевої корзини українського споживача знизилася на 3,6%.

У цілому, за останні три тижні ціни на овочі і фрукти в Україні вже знизилися майже на 10%, відзначають експерти «АПК-Інформ: овочі і фрукти».

Найпомітніший вплив на зниження вартості плодоовочевої корзини чинили тепличні овочі, а також фрукти. Тривало зростання споживання тепличних огірків і томатів, а ціни на них продовжували знижуватися. Схожі тенденції спостерігалися і щодо суниці садової, яка за тиждень подешевшала ще на 25%.

Крім того, продовжували знижуватися ціни на ранню капусту, споживання якої повністю витіснило капусту врожаю минулого року з ринку. За тиждень рання капуста подешевшала ще на 27%. Водночас зростання цін на картоплю і коренеплоди врожаю минулого року тривало, хоча дані ціни швидше носили індикативний характер, оскільки попит на ці товари залишався невисоким у міру зростання пропозиції ранньої продукції, яка дешевшала.

«Ціни на овочі і фрукти продовжать зниження наступного тижня», - вважає керівник проекту «АПК-Інформ: овочі і фрукти» Андрій ЯРМАК. «Незважаючи на те, що погодні умови травня і перших двох тижнів червня були не дуже сприятливими, ми очікуємо на значне збільшення обсягів виробництва як ранніх, так і пізніх овочів», - сказав експерт.

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Фондовий ринок

Fitch присвоїло єврооблігаціям України на суму 1,25 млрд. дол. рейтинг «B»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло єврооблігаціям України на суму 1,25 млрд. дол. з погашенням 17 червня 2016 р. рейтинг «B». Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, єврооблігації мають купонну ставку 6,25%. Рейтинг облігацій перебуває на одному рівні з довгостроковим рейтингом дефолту емітента («РДЕ») України в іноземній валюті зі «стабільним» прогнозом.

Fitch підтвердило рейтинги України 15 вересня 2010 р. після підвищення її довгострокових рейтингів з рівня «B-» до «B» 6 липня 2010 р. Ці рейтингові дії відображали вихід України з серйозної кризи, відновлення економічного зростання, нижчу фінансову волатильність, підвищення політичної стабільності після президентських виборів 2010 р. і угоду з МВФ про програму обсягом 15,6 млрд. дол.

«Економічне зростання триває, валютні резерви збільшуються, а державні фінанси показують кращі результати, ніж очікувалося за бюджетом. Водночас уряд затримується з реалізацією заходів згідно з кредитною угодою з МВФ, зокрема, з проведенням пенсійної реформи і підвищенням цін на природний газ», - наголошується в повідомленні.

Крім того зазначається, що все ще не зрозуміло, коли реалізація угоди з МВФ повернеться у звичайний режим. У разі, якщо не вдасться провести ці ключові реформи у сфері державного фінансування і зберегти доступ до кредитування від МВФ, буде ослаблено довіру, і країна позбудеться фінансування, яке допомогло б їй здійснити виплати, що збільшилися, за зовнішнім боргом у 2012-2013 рр.

Fitch вважає, що зберігається значний ризик, пов`язаний з потребами у зовнішньому і бюджетному фінансуванні, з якістю активів банківської системи і реалізацією стабільної і послідовної макроекономічної політики, а також з уразливістю країни до негативних потрясінь.

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УНІАН