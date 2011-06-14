Курс НБУ на 15.06.11

Офіційний курс НБУ на 15.06.11100 USD США - 797.3500 (на 14 червня - 797.3500)100 EUR - 1152.0113 (на 14 червня - 1155.0412)10 RUR - 2.8580 (на 14 червня - 2.8691)Облікові курси банківських металів на 15.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-121117.47 (на 14 червня-122871.64)961XAG10Срібло-2765.21 (на 14 червня-2980.49)962XPT10Платина-143841.94 (14 червня-146871.87)964XPD10Паладій-64186.68 (14 червня-65143.50)

Офіційний курс НБУ на 15.06.11 100 USD США - 797.3500 (на 14 червня - 797.3500) 100 EUR - 1152.0113 (на 14 червня - 1155.0412) 10 RUR - 2.8580 (на 14 червня - 2.8691) Облікові курси банківських металів на 15.06.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 121117.47 (на 14 червня - 122871.64) 961 XAG 10 Срібло - 2765.21 (на 14 червня - 2980.49) 962 XPT 10 Платина - 143841.94 (14 червня - 146871.87) 964 XPD 10 Паладій - 64186.68 (14 червня - 65143.50)

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