В Єгипті скасовано комендантську годину, введену Мубараком

В Єгипті припиняється дія комендантської години, яка була введена 138 днів тому колишнім президентом Хосні МУБАРАКОМ у розпал безладів, що охопили країну.

Як передає РІА «Новости», 6 червня правляча в Єгипті вища рада збройних сил оголосила, що з 15 червня комендантська година скасована у зв`язку з покращенням ситуації у сфері безпеки.

Останнім часом заборона на появу без поважної причини на вулицях Каїра, Олександрії й Суеца діяла лише три години – з другої ночі до п`ятої ранку.

Комендантська година завдавала значних збитків економіці країни, перш за все торгівлі, туризму й транспорту.