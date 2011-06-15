ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 15 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Росія відмовляється від українських молокопродуктів через наявність у них пальмової олії» пише - українські виробники й експерти неофіційно зізнаються, що звинувачення росіян не позбавлені підстав...

http://delo.ua/business/rossija-otkazyvaetsja-ot-ukrains-159091/

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Також «Діло» в публікації «Ігор Калетник категорично проти об`єднання митної та податкової служби» пише - голова державної митної служби Ігор Калетник вважає, що «це питання не на часі», зараз перед Україною стоять набагато важливіші завдання...

http://delo.ua/ukraine/igor-kaletnik-kategoricheski-p-159056/

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«Діло» в публікації «У травні українці придбали в обмінниках валюти на $ 2,4 млрд.» пише - за минулий місяць населення придбало у банків на $ 0,9 млрд. більше, ніж продало фінустановам...

http://delo.ua/finance/v-mae-ukraincy-priobreli-v-obm-159045/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Титанічні зусилля», у якому пише - держпідприємства титанової галузі готують до продажу. У Верховній Раді зареєстрований законопроект, в якому запропоновано виключити зі списку об`єктів, що не підлягають приватизації, Іршанський ГЗК і Вільногірський ГМК, і активи, керовані держхолдингом "Титан Україна". У "Титані Україна" не приховують, що найбільш імовірним покупцем цих активів є підприємець Дмитро Фірташ. Втім, у разі проведення відкритого конкурсу конкуренцію йому могли б скласти російські "ВСМПО-Авісма" і "Ренова" Віктора Вексельберга...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1660182

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Депутати послухалися уряд», в якому пише - парламент схвалив всі пропозиції уряду, збільшивши доходи загального фонду держбюджету на 13,5 млрд. грн., а витрати - на 10,6 млрд. грн. Крім збільшення фінансування ряду міністерств і відомств, додаткові кошти на суму 5 млрд. грн. направлять регіонам і на соціальні програми. Опозиція назвала поправки "дерибаном" бюджетних коштів...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1660172

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Страховиків затягнуть у товариство», в якому пишуть - Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг має намір внести до парламенту пропозицію про переведення всіх страхових компаній у форму акціонерних товариств. Представники СК вважають, що такий захід стане більшою мірою бюрократичної дротиком, ніж реальним поліпшенням ринку...

http://finance.eizvestia.com/full/strahovshhikov-zatyanut-v-obshhestvo

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Також «Економічні відомості» у матеріалі «Купони наносять удар у відповідь» пишуть - у той час як більшість купонів у світі вирізається з недільних випусків газет, використання цифрових купонів зростає досить швидко. У 2011 р. майже половина всіх онлайн-споживачів будуть використовувати купони на знижку в інтернет- або звичайних магазинах. Збільшення використання мобільних купонів буде тільки сприяти посиленню цієї тенденції...

http://markets.eizvestia.com/full/kupony-nanosyat-otvetnyj-udar

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«Економічні відомості» у матеріалі «Трамвай переміг паровоз» пишуть - «Укрзалізниця» затвердила п`ятирічну програму електрифікації залізниць, яка зажадає інвестицій у 17 млрд. грн. Її реалізація необхідна для впровадження швидкісного пасажирського руху, а також дозволить здешевити вантажні перевезення...

http://markets.eizvestia.com/full/tramvaj-pobedil-parovoz

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Газета «Сьогодні» у публікації «Боротьба з корупцією: візьмуться за дрібних хабарників і любителів борзих щенят» пише - нові антикорупційні закони, як виявилося, формально пом`якшили відповідальність за хабарі. При цьому спочатку було багато розмов, що покарання буде жорсткішим. Втім, юристи кажуть, що на практиці пом`якшення не буде, буде, навпаки, посилення. Але торкнеться воно лише дрібних хабарників...

http://www.segodnya.ua/news/14259050.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Даішники чергують у «будках» з душем, туалетом і кондиціонером» пише - в країні заробили пости ДПС. Даішники кажуть: від них тільки користь, водії - сумніваються...

http://www.segodnya.ua/news/14258978.html

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Російські ЗМІ

Видання «Відомості» у публікації «Іпотека без передоплати» пише - на російський ринок повернулася іпотека без початкового внеску. Про такий продукт, причому за ставками, що не перевищують середньоринкові, оголосив Росєвробанк...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262090/ipoteka_bez_predoplaty

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Також «Відомості» у публікації «Похід за надрами» пишуть - «Роснефть» збільшила цього року бюджет на злиття і поглинання в 15 разів - до 92 млрд. руб. Більша частина коштів пішла на покупку 50% Ruhr Oel, а решту компанія має намір витратити на нові ліцензії ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262109/pohod_za_nedrami

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Видання «Известия» у публікації «Визначений список бажаючих продати російське майно» пише - головними претендентами на участь у приватизації стали державні банки...

http://www.izvestia.ru/news/492094

(УНІАН)