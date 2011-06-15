Анонс на 16 червня

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у відкритті автодорожнього руху на обхід смт. Бабанка Черкаської області.

* Відбудеться розширене засідання Науково-технічної ради ДП НАЕК «Енергоатом». У програмі презентації: концепції забезпечення рівня безпеки проекту ХАЕС-3,4 і реакторної установки та додаткових систем безпеки, системи пасивного відводу тепла і удосконалень для ХАЕС-3,4. Учасники: перший віце-президент, технічний директор ДП НАЕК «Енергоатом» Олександр Шавлаков, голова правління Київського інституту «Енергопроект» Юрій Малахов, ген.конструктор ДКБ «Гідропрес» Сергій Рижов, перший заст.ген.директора, директор з проектного виробництва ВАТ «Атоменергопроект» Ілля Копитов.

* Круглий стіл на тему: «Реформа ЖКГ в Україні: чи можливе перезавантаження?». Організатори - журнал "Експерт" за підтримки Проекту Міжнародної Фінансової Корпорації "Енергоефективність у житловому секторі України". Учасники: Ю. Сербін, І. Лисов - заступники голови комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування, ЖКГ та регіональної політики; Р. Жуковський, керівник Головної служби соціально-економічного розвитку АП; М. Бродський, урядовий уповноважений з питань дерегуляції господарської діяльності; представники профільного міністерства, юридичних компаній та міжнародних організацій.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Тенденції на українському it-ринку в 2011 році". Питання: Результати продажів за перші п`ять місяців у мережі магазинів "DiaWest - Комп`ютерний світ". Яку техніку купують заможні українці в елітному салоні it-техніки Computer Fashion. Анатолій Балюк, голова правління групи компаній "DiaWest-Комп`ютерний світ", розповість які бренди стали лідерами продажу, в якому процентному співвідношенні, які зміни відбудуться на it-ринку в 2011 році. А також яку техніку найбільше купують заможні українці в елітному салоні it-техніки Computer Fashion (найдорожчі та найоригінальніші замовлення, скільки людей звертаються до магазину з проханням спеціальною складання комп`ютера, що саме вони хочуть отримати в результаті, скільки VIP-клієнти готові витрачати на ексклюзивну техніку і т.п.). Також у роботі візьме участь Анастасія Балюк, директор салону it-техніки Computer Fashion. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 251-11-11, 067 907 10 45, n.tolub @ diawest.com до 17-00 15 червня.

* Відбудеться відкриття 11-го Міжнародного бізнес-форуму «Застосування газового й альтернативного моторного палива на транспортному комплексі України». Організатор: «Газова асоціація України». Учасники: А. Редзюк, президент «Газової асоціації України», С. Ковальов, директор «Газової асоціації України», С. Сапегін, директор НТЦ «Психея» (м. Київ), Р. Сторожев, президент Асоціації "Газові трейдери України" , С. Мусієнко, представник ТОВ «Автогазглобал» (м. Київ) та ін.

* Круглий стіл на тему: "Український ринок комерційного PR: вихід із кризи вже у 2011 році?". Запрошені: Валерій Курейко, ген.директор компанії стратегічних комунікацій Publicity Creating; Андрій Куліш, віце-президент PR-Ліги; Руслана Плис, головний редактор інформаційного сайту Publicity, керівник ІАЦ "Publicity"; Денис Безлюдько, директор з розвитку ІнА "Українські Новини" ; Богдан Логвиненко, блогер, координатор проектів в NaturalEast; Микола Малуха, блогер, експерт у сфері blogger relations та ін.

* Прес-конференція на тему: «Проблеми проведення літнього туристичного сезону в Україні 2011 року». Організатор - Державна служба туризму і курортів України. Учасники: заст.голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, міністр курортів і туризму Автономної Республіки Крим Георгій Псарьов і заст.голови Державної служби туризму і курортів України Дмитро Заруба.

* Прес-конференція на тему: «Чи загрожує США дефолт і девальвація долара? Можливі наслідки для економіки України». Також у програмі прес-конференції: прогноз вартості нафти на світовому ринку і бензину в Україні до кінця року. В роботі візьме участь Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться презентація нового проекту всеукраїнської молодіжної організації «Молоді Регіони» - Дисконтної картки «Молоді Регіони». Учасники: Андрій Пінчук, народний депутат України, голова ВМГО «Молоді Регіони» Юрій Граматик, в.о.голови правління «Імексбанку», партнера проекту Дисконтна Карта; Вадим Моіса, директор проекту «SmartPay» від «Імексбанку»; Олена Дегрик, керівник проекту Дисконтна картка «Молоді Регіони», голова Печерського осередку ВМГО «Молоді Регіони». Учасники презентують дисконтну картку, а також розкажуть про умови її отримання, переваги користування, історію створення проекту, про плани його розвитку та розширення на 2011 рік. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (093) 187-51-41.

* Прес-конференція начальника Київської регіональної митниці Дмитра Поліщука на тему: «Дії митниці з удосконалення митного оформлення». Питання: підсумки роботи Київської регіональної митниці за 5 місяців 2011 року; наповнення державного бюджету, резонансні приклади боротьби з контрабандою; пропозиції щодо нової редакції Митного кодексу України; реалізація другої фази пілотного проекту з електронного декларування товарів у митниці; мінімізація кількості дозвільних документів при здійснені митних процедур. Журналісти ознайомляться з роботою митної служби на ТП «Київ - Центральний».

* Прес-конференція установчої групи першого в Україні порталу оn-line страхування www.finshop.com.ua. Буде презентовано акцію «Мобільний адвокат». Учасники: Роман Бублик, бізнес-аналітик, автор ідеї та засновник порталу www.finshop.com.ua, Володимир Караваєв, автор книги «100 аргументів проти штрафів ДАІ».

* Прем`єр-міністр Україна Микола Азаров проведе виїзну нараду з питань добудови об`єктів незавершеного будівництва (вул. Вільямса, 11, корпус 2). Перед нарадою Микола Азаров огляне житловий будинок (вул. Вільямса, 3 а).

* Розпочнеться засідання Спеціальної контрольної комісії ВРУ з питань приватизації. Питання: Про звіт Фонду державного майна України та хід виконання Державної програми приватизації у 2010 році. Про схвалення рекомендацій комітетських слухань на тему: «Стан та перспективи приватизації енергопостачальних і енергогенеруючих компаній».

* Відбудеться конференція «Проблематика організації кабельних мереж в Україні». Учасники: Ігор Соколов, заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України; Сергій Целовальник, головний архітектор м. Києва та представники компаній ДКС, «Укрмонтажспецбуд», «Ліко-холдинг», «Горгражданпроект», «ССТ ЛТД», «Вакан», «Атіктел», «Проектно-будівельний комплекс», «Граніт», а також інші.

* Відбудуться публічні дебати на тему: «Проведення великих спортивних заходів зміцнює економіку країни». Організатори: Фонд «Ефективне управління» та компанія Intelligence Squared (Великобританія). Модератор - британська телеведуча і телерепортер Зейнаб Бадаві. Учасники: Пітер Мендельсон, член Палати Лордів, ініціатор і куратор будівництва Купола тисячоріччя, Великобританія; Мані Шанкар Айяр, міністр у справах молоді та спорту 2006-2009 рр., член Верхньої палати Парламенту, Індія; Лієполло Лебоханг Пхеко, директор з питань політики та зовнішніх зв`язків торговельної асоціації The Trade Collective, ПАР; Маркіян Лубківський, директор Турніру УЄФА ЄВРО-2012 в Україні.

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