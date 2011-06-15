Генпрокуратура не дозволила Тимошенко поїхати до Одеської області

Генеральна прокуратура відмовила лідеру «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО у дозволі на поїздку до Одеської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії, зазначивши, що візит лідера «Батьківщини» планувався 15-17 червня у відповідь на масові звернення мешканців області.

Як підкреслили в прес-службі, таке рішення слідчий О.НЕЧВОГЛОД ухвалив незважаючи на червневу Резолюцію Європейського парламенту, у якій Європарламент рекомендував українській владі скасувати Ю.ТИМОШЕНКО підписку про невиїзд, яка обмежує політичну діяльність лідера партії «Батьківщини».

Документи, на які посилається у своїй резолюції Європарламент, ратифіковані Україною, яка є членом Ради Європи, та є обов‘язковими для виконання українською владою, зазначили в партії.

Як повідомлялося, клопотання про поїздку до Одеської області Юлія ТИМОШЕНКО передала в Генеральну прокуратуру 7 червня.

Раніше Генпрокуратура заборонила Ю.ТИМОШЕНКО поїздки до Львова, Харкова та Брюсселя.