Курс НБУ на 16.06.11
19:48, 15 червня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 16.06.11100 USD – 797.3500 (15 червня – 797.3500)100 EUR - 1139.5726 (15 червня - 1152.0113)10 RUR - 2.8583 (15 червня - 2.8580)Облікові курси банківських металів на 16.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-121017.80 (15 червня-121117.47)961 XAG 10 Срібло-2811.46 (15 червня-2765.21)962XPT10Платина-142645.92(15 червня-143841.94)964XPD10Паладій-62990.65 (15 червня-64186.68)
Офіційний курс НБУ на 16.06.11
100 USD – 797.3500 (15 червня – 797.3500)
100 EUR - 1139.5726 (15 червня - 1152.0113)
10 RUR - 2.8583 (15 червня - 2.8580)
Облікові курси банківських металів на 16.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-121017.80 (15 червня-121117.47)
961 XAG 10 Срібло-2811.46 (15 червня-2765.21)
962XPT10Платина-142645.92(15 червня-143841.94)
964XPD10Паладій-62990.65 (15 червня-64186.68)
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