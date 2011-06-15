Курс НБУ на 16.06.11

Офіційний курс НБУ на 16.06.11100 USD – 797.3500 (15 червня – 797.3500)100 EUR - 1139.5726 (15 червня - 1152.0113)10 RUR - 2.8583 (15 червня - 2.8580)Облікові курси банківських металів на 16.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-121017.80 (15 червня-121117.47)961 XAG 10 Срібло-2811.46 (15 червня-2765.21)962XPT10Платина-142645.92(15 червня-143841.94)964XPD10Паладій-62990.65 (15 червня-64186.68)

Офіційний курс НБУ на 16.06.11 100 USD – 797.3500 (15 червня – 797.3500) 100 EUR - 1139.5726 (15 червня - 1152.0113) 10 RUR - 2.8583 (15 червня - 2.8580) Облікові курси банківських металів на 16.06.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-121017.80 (15 червня-121117.47) 961 XAG 10 Срібло-2811.46 (15 червня-2765.21) 962XPT10Платина-142645.92(15 червня-143841.94) 964XPD10Паладій-62990.65 (15 червня-64186.68)

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