Головне на 15 червня

Енергетика

Кабінет міністрів звернувся до Міжнародного валютного фонду з проханням відкласти розгляд питання про підвищення тарифів на газ для населення до впорядкування сфери житлово-комунального господарства України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ в ефірі Першого національного телеканалу.

"Ми дійшли висновку, що нам необхідно, перш ніж приймати будь-яке рішення про підвищення тарифів, розібратися в цій запущеній сфері. Коли зараз кожна місцева рада, а їх у нас тисячі й тисячі, кожна місцева адміністрація приймає свої рішення і встановлює для населення тарифи, які іноді відрізняються в два-три-чотири рази і більше. Тобто, мова йшла, перш за все, щоб навести порядок у цій сфері. Тому ми звернулися до Міжнародного валютного фонду з проханням відкласти розгляд цього рішення доти, доки ми не приведемо все до ладу ", - сказав М.АЗАРОВ.

Також він повідомив, що уряд зараз «наводить лад у«Нафтогазі». За словами глави уряду, скорочення дефіциту бюджету «Нафтогазу» дозволить більш виважено підійти до питання про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

«Може бути, що й не йти на ці підвищення. У будь-якому разі, ми готові свої викладки фахівцям МВФ покласти на стіл, разом з ними розібратися. У нас є всі аргументи, щоб рішення було виваженим», - зазначив М.АЗАРОВ.

Уряд робить все можливе для диверсифікації поставок в Україну енергоносіїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ в ефірі Першого національного телеканалу.

«Ті рішення, які зараз приймаються урядом, вони дійсно створюють можливість для диверсифікації, тобто для відходу від односторонньої залежності від одного постачальника», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що Російська Федерація прийняла рішення про будівництво двох газопроводів в обхід України: «Північного потоку» і «Південного потоку».

«Це їх право. Але раз вони це роблять, то у нас також є можливість займатися забезпеченням своєї енергетичної незалежності. Не залежати від одного постачальника. І ми реально це робимо», - заявив М.АЗАРОВ.

У той же час він підкреслив, що Україна не відмовляється від ідеї створення газотранспортного консорціуму за участю України, Росії та Європейського Союзу.

«Ми вважаємо цю ідею перспективною, оскільки вона зав`язує в єдине ціле власника газу, транзитера і покупця», - зазначив М.АЗАРОВ.

Верховна Рада України відмовилася включити до порядку денного сесії закон щодо денонсації Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, за включення даного питання до порядку денного проголосували лише 113 народних депутатів з 391зареєстрованого в сесійній залі.

Законом, внесеним народним депутатом від фракції НУ-НС Андрієм ПАРУБІЄМ, пропонувалося угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, підписану 21 квітня 2010 року в м. Харкові, та ратифіковану Верховною Радою України 27 квітня 2010 року, денонсувати.

Також документом планувалося доручити Кабінету міністрів України, Міністерству закордонних справ України повідомити Російську Федерацію про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Виступаючи з парламентської трибуни, перший заступник голови Комітету ВР з закордонних справ Тарас ЧОРНОВІЛ зауважив, що комітет ухвалив рішення рекомендувати ВР денонсувати дану угоду. При цьому він додав, що остаточне рішення ухвалює сесійна зала. В свою чергу член фракції Партії регіонів Іван ВЕРНИДУБОВ наголосив, що угода не має підлягати денонсації. За його словами, Україна має бути вдячна Росії, яка свого часу "безвозмездно" подарувала АРК нашій країні.

НАК “Нафтогаз України” в 2011 році може експортувати до Польщі близько 200 млн. куб. м газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Володимир МАКУХА.

За його словами, саме такі обсяги на 2011 рік передбачені в контракті між НАК “Нафтогаз України” і польською державною нафтогазовою компанією (PGNiG).

«Поляки хочуть 200 млн. куб. м у 2011 році. Це передбачено договором із «Нафтогазом». Починаючи з цього року, обсяг поставок має бути різко збільшено», - сказав В.МАКУХА.

За словами заступника міністра, польська сторона спеціально з цією метою розвивала свою інфраструктуру. За словами В.МАКУХИ, в наступні роки обсяги експорту будуть приблизно на тому ж рівні.

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив законопроект, яким передбачається створення Національної комісії державного регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра палива, енергетики і вугільної промисловості України Володимир МАКУХА журналістам у середу.

“Так, такий законопроект схвалено”, - сказав він. При цьому В.МАКУХА додав, що цей орган загалом виконуватиме ті самі функції, що й державна інспекція з ядерного регулювання, але буде більше незалежним, як цього вимагає МАГАТЕ.

Росія готова поставити необхідну кількість газу до Німеччини для заміщення АЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Російського газового товариства (РГТ), про це президент РГТ, віце-спікер Держдуми РФ Валерій ЯЗЄВ сказав під час зустрічі з депутатами Бундестагу.

Зокрема, відповідаючи на питання німецьких колег, чи достатньо у Росії газу, аби в разі потреби провести заміщення атомної енергетики в Німеччині, В.ЯЗЄВ наголосив: «Росія вже більш як 45 років поставляє газ до Німеччини. І за цей час було лише два випадки переривання транзиту - в 2006 і 2009 роках, коли проблеми виникли з вини України».

Він нагадав, що для того, аби зняти транзитні ризики, Росія будує «Північний потік» і «Південний потік».

За словами В.ЯЗЄВА, сьогодні в Росії видобувають 650 млрд. кубів газу, а до 2030 року його видобуток становитиме 1 трлн. кубометрів. Кажучи про наявну в РФ сировинну базу, він пояснив, що «встановлені ресурси становлять 253 трлн. кубів газу, а доведені запаси - 48 трлн. кубів. І щороку ми в категорію доведених додаємо більше газу, чим видобуваємо».

«Проблема не в Росії, а в ЄС. Найсерйозніша бомба під енергобезпекою Європи - це «третій енергетичний пакет», який зараз імплементується на рівні національного законодавства Німеччини і підриває основу довгострокових контрактів», - сказав В.ЯЗЄВ.

Водночас, на його думку, «світова енергобезпека в цьому сторіччі без атомної енергетики неможлива.

«Фукусіма, якщо й зупинить програми розвитку світової атомної енергетики, то ця пауза буде в якихось країнах на рік, два, три. Ні сама Японія, ні Росія, ні Франція, ні Америка не згорнуть своїх атомних програм», - наголосив В.ЯЗЄВ.

Пенсійна реформа

Кабінет Міністрів буде готовий відмовитися від розповсюдження норми щодо обмеження максимальної пенсії на раніше призначені, якщо вона заважатиме ухваленню закону про пенсійну реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО.

«Якщо це стане перешкодою для того, щоб закон був прийнятий у цілому, я впевнений, що Кабмін буде готовий піти на компроміс для того, щоб така норма була виключена між першим і другим читанням», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він підкреслив, що розповсюдження обмеження максимальної пенсії на раніше призначені пенсії було введено в законопроект із урахуванням побажання жителів України. “На кожній зустрічі, яку ми проводили з людьми, більше йшлося про максимальні пенсії, ніж про підвищення пенсійного віку. Людей це ображає. І тому ця норма з`явилася”, - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день пенсії, які перевищують встановлюване проектом закону обмеження (десять прожиткових мінімумів або 7640 грн.) отримують 14412 осіб. І обмеження розміру пенсії цим людям дозволить поповнити бюджет пенсійного фонду в 2012 році на 328 млн. грн.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності впровадження в Україні трирівневої системи пенсійного забезпечення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час наради у Вінниці.

«Ми повинні зрозуміти, що у нас сьогодні 14,5 млн. пенсіонерів і практично 14 млн. активно працюючих людей. Мінімальною реальною нормою забезпечення пенсійних видатків є норма, коли на 1 пенсіонера приходиться 3 працюючих. А є країни, де ця норма становить 1 до 4, а то й 5. І це державна політика, яка створює нормальні умови для пенсіонерів. Коли 5 працюючих будуть утримувати одного пенсіонера, він буде мати пенсію, про яку кожен працюючий буде мріяти. А для цього потрібна трьохрівнева система пенсійного забезпечення», - сказав Президент України.

За його словами, крім солідарної системи, вона має передбачати ще й накопичувану систему та систему приватних пенсійних фондів. «Таку систему нам потрібно створювати, адже через це пройшов увесь світ. Якщо ми цього не зробимо, то будемо зраджувати наше старше покоління, наших батьків, тим хто нам вірив й вірить, яким ми зобов’язання створити нормальні умови життя. А ті, хто йде проти, щоб ми цю роботу виконали, втрачають совість», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також констатував, що не зважаючи на збільшення відрахувань до Пенсійного фонду, грошей на виплати пенсій все одно не вистачає. «Ми будемо дуже обережно, крок за кроком рухатися для того, щоб з оптимальною швидкістю рухатися уперед і не втратити того, що ми маємо. Ми зараз кожного місяця збільшуємо відрахування у пенсійний фонд, але цих грошей все одно не вистачає, щоб покрити всі видатки ПФ. Приблизно не вистачає близько 35 млрд. гривень. Тому реформи, про які ми кажемо, і які декого дивують й викликають негативну реакцію у суспільстві, у світі вже здійснили. Там до них уже звикли», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

Земельна реформа

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що на продаж землі іноземцям буде запроваджено мораторій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на нараді під час робочої поїздки до Вінницької області.

За словами Президента, після проведення земельної реформи з часом при бажанні буде можливість під певні умови продати землю. «Але тільки в межах країни, тому що на продаж землі за межі країни не певний час буде накладено мораторій», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він додав, що земельна реформа, в першу чергу, буде спрямована не на те, щоб землю продавати, а на те, щоб зробити землю товаром. «І цей товар буде підставою і гарантією для надання кредитів. І ми рахуємо цей ресурс, який буде задіяний в країні, він додасть приблизну ціну близько 450 млрд. грн.», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Земельна реформа, за словами Президента, також дозволить зменшити корупцію в цій сфері.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив, що проект земельної реформи планується направити на розгляд Верховної Ради у вересні поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив на нараді під час робочої поїздки у Вінницьку область.

«Вчора ми погодили і концепцію, і проект земельної реформи», - повідомив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, найближчим часом ці документи будуть розглянуті і протягом двох місяців в Україні відбудуться громадські обговорення.

«Липень-серпень ми будемо обговорювати, і кожна людина України зможе висловити свою думку з приводу земельної реформи, а вже у вересні ці закони будуть розглядатись у парламенті», - сказав Президент.

Він переконаний, що завдяки впровадженню земельної реформи власники паїв зможуть отримати справедливу ціну за оренду землі.

«Ця реформа дасть можливість власникам паїв, а їх близько 6,5 мільйона, отримати справедливу ціну за свій пай», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

(УНІАН)