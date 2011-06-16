Конгресмени США подали позов до адміністрації Обами стосовно операції в Лівії

Група американських конгресменів із Палати представників і Сенату подала позов до Білого дому у зв`язку із військовою операцією США в Лівії.

Як передає «Газета.Ru», американські парламентарії незадоволені тим, що адміністрація президента Барака ОБАМИ ухвалює рішення по боротьбі з режимом Муаммара КАДДАФІ без узгодження з парламентом.

За даними видання, конгресмени на чолі зі спікером Палати представників Джоном БОНЕРОМ апелюють до резолюції Білого дому стосовно Лівії від 3 червня цього року. На думку конгресменів, ця резолюція не відповіла на питання, по-перше, про цілі США у Лівії, по-друге, про те, яким чином ці цілі мають бути досягнуті, по-третє, чому президент не звернувся до Конгресу за дозволом про участь американських військ у закордонному конфлікті, і, нарешті, яка у підсумку фінансова сторона проведеної в Північній Африці операції.

Дж.БОНЕР, який звернувся учора з відкритим листом до Б.ОБАМИ, заявляє, що дії Білого дому порушують резолюцію про розподіл військових повноважень 1973 року, згідно з якою США не можуть вступати у війну без згоди Конгресу.

Спікер Палати представників зазначив, що якщо Б.ОБАМА не отримає дозвіл американського парламенту, то США будуть змушені припинити операцію в Лівії, яка триває уже майже 90 днів.

Минулого тижня до конгресу США звертався сам лівійський лідер М.КАДДАФІ, написавши відкритого листа, в якому він попросив провести розслідування операції НАТО в Лівії і встановити її відповідність ухваленій резолюції ООН.

За даними Пентагону, до середини травня США уже витратили на операцію в Лівії близько 750 млн доларів.