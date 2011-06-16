ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 16 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Генпрокуратура повідомила, які санаторії незаконно продали профспілки» пише - Генпрокуратура просить не вважати розслідування з відчуження профспілкових санаторіїв втручанням у діяльність Федерації профспілок. У прокуратурі повідомляють про 48 заявлених позовів...

http://delo.ua/ukraine/genprokuratura-soobschila-kakie-159186/

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Також «Діло» в публікації «Оператори не поспішають знижувати тарифи на роумінг» пише - мобільні оператори створюють видимість постійного зниження тарифів на роумінг, запускаючи акції і додаткові сервіси для безкоштовного прийому дзвінків за кордоном. Насправді ж розцінки на дзвінки з Європи та Туреччини за минулий рік не змінилися...

http://delo.ua/tech/operatory-ne-speshat-snizhat-ta-159199/

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«Діло» в публікації «У Великобританії найвищі податки в Європі» пише - згідно з дослідженням, проведеним у 19 країнах, податки в Британії виявилися одними з найвищих...

http://delo.ua/world/v-velikobritanii-samye-vysokie-159177/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Безвізовий контроль», в якому пише - вчора до Києва прибула комісар Євросоюзу (ЄС) Сесілія Мальмстрем, яка курирує візову політику ЄС. Під час візиту вона має намір обговорити з представниками української влади перебіг реалізації Києвом плану дій щодо лібералізації візового режиму (ПД). У розпорядженні видання опинився звіт України про виконання ПД, що декларує прогрес у всіх сферах. У той же час експерти впевнені, що Київ міг досягти набагато кращих результатів. Раніше Віктор Янукович обіцяв виконати вимоги ЄС цього року, тепер же очевидно, що ця робота затягнеться на кілька років...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1660989

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Депутати попрацюють на пенсію», в якому пише - сьогодні парламент розгляне в першому читанні законопроект про реформування пенсійної системи. Але вже зараз зрозуміло, що документ потребує серйозного доопрацювання. Багато його пропозицій суперечать Конституції, документ також не містить стимулів для пізнього виходу на пенсію і обмежує права працюючих пенсіонерів. Представники більшості та опозиції схиляються до думки, що приймати законопроект в цілому до парламентських канікул можна, але від його прийняття до 8 липня залежить отримання $ 3 млрд. від МВФ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1660985

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Монетарна губка», в якому пишуть - НБУ, як і два роки тому, ризикує опинитися в монетарній пастці.

З одного боку, щоб утримати інфляцію на закладеному в урядові прогнози рівні центробанку потрібно агресивно стерилізувати гроші, що перебувають зараз у розпорядженні банківської системи. З іншого - жорстка монетарна політика стане перешкодою покращення кредитування та відновлення економіки...

http://finance.eizvestia.com/full/monetarnaya-gubka

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Також «Економічні відомості» у матеріалі «Президент зійшов на землю» пишуть - Янукович презентував своє бачення земельної реформи. Перерахувавши декілька вже раніше розтиражованих меседжів, він озвучив одну принципове нововведення: він заявив, що іноземці зможуть придбати землю в Україні, однак після закінчення певного перехідного періоду. Навіщо знадобився цей карантинний проміжок, не викликає сумнівів - він потрібний для того, щоб внутрішні інвестори змогли в умовах мінімальної конкуренції скупити наділи, які сподобалися...

http://markets.eizvestia.com/full/prezident-soshel-na-zemlyu

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«Економічні відомості» у матеріалі «Одним ківі більше» пишуть - в Україну зайшов міжнародний платіжний холдинг QIWI з російським корінням. Працювати він буде на інфраструктурі компанії «Об`єднана система моментальних платежів»...

http://finance.eizvestia.com/full/odnim-kivi-bolshe

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Газета «Сьогодні» у публікації «Головний архітектор Києва: «Автомобілі будуть їхати від Майдану під Хрещатиком» пише - Сергій Целовальник розповів виданню про те, чому не можна знести скандальні будинки і не треба будувати канатну дорогу на правому березі, що потрібно для Діснейленду, про підземні розв`язки на Бессарабці і як буде виглядати набережна Дніпра...

http://www.segodnya.ua/interview/14259396.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Випускникам обіцяють 5 тисяч за роботу в селі, а на «швидку» дадуть 200 мільйонів» пише - запропоновані Кабміном зміни в бюджет-2011 були прийняті ВР. Якщо президент все швидко підпише, то вже з 1 липня бюджетники отримають обіцяні надбавки до зарплати. Крім різних соцвиплат, в бюджеті передбачена велика кількість витрат на фінансування будівництва житла, житлово-комунального комплексу столиці та інші речі...

http://www.segodnya.ua/news/14259452.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Азаров і Тігіпко - у кожного свої "стосунки" з МВФ?» пише - в Кабміні «різночитання». Заяви Миколи Азарова та Сергія Тігіпка щодо переговорів з МВФ діаметрально протилежні. Мабуть, нема коли зібратися і обговорити за круглим столом?..

http://economics.unian.net/ukr/detail/92023

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Російські ЗМІ

Видання «Відомості» в публікації «Дефіцит гірше корупції» пише - малий і середній бізнес Росії звикся з корупцією та адміністративними бар`єрами, тепер головна проблема - брак відповідних кадрів. Але й залучити фахівців їм поки що нічим, зауважують експерти...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262146/deficit_huzhe_korrupcii

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Також «Відомості» в публікації «Кому довіряє інвестор» пишуть - в «ВТБ капітал» і «Трійці діалог» працюють найкращі аналітики на російському ринку акцій і облігацій - і за версією Institutional Investor, і за версією Thomson Reuters...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262169/komu_doveryaet_investor

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Видання «Известия» в публікації «Шанхайська група прийняла ПРОросійське рішення» пише - ШОС виступила проти «одностороннього і необмеженого» нарощування протиракетної оборони США...

http://www.izvestia.ru/news/492148

(УНІАН)