Для України важливо до кінця року досягти прогресу щодо спрощення візового режиму з ЄС - Клюев

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЕВ вважає, що для України важливо досягти реального прогресу у реалізації плану щодо спрощення візового режиму з Європейським Союзом уже до кінця поточного року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, про це А.КЛЮЄВ заявив під час зустрічі з делегацією Європейського Союзу на чолі із членом Єврокомісії з питань внутрішніх справ Сесілією МАЛЬМСТРЬОМ.

А.КЛЮЄВ повідомив, що за останні два тижні Верховна Рада України розглянула низку законопроектів, що стосуються виконання національного плану щодо спрощення візового режиму з Євросоюзом.

Він також заявив, що для української сторони важливо не лише приведення власного законодавства до норм ЄС, а й реальна реалізація цих норм на практиці.