Україна не отримає безвізового режиму з ЄС до початку Євро-2012 - експерти

Україні не варто сподіватися на отримання безвізового режиму з Європейським Союзом до 2012 року, вважають експерти. За їхніми прогнозами, доти Києву вдасться завершити лише виконання першої фази Плану дій з лібералізації візового режиму, передає «Німецька хвиля».

«Для того, щоби запровадити безвізовий режим, Україна має виконати набір критеріїв. До цього моменту ставити питання так просто некоректно», – зазначив начальник відділу юстиції, свободи та безпеки департаменту Євросоюзу у МЗС України Єгор БОЖКО. За його словами, Україна на переговорах з ЄС про лібералізацію візового режиму виходить саме з цієї позиції.

Як сказав науковий директор Інституту євроатлантичної співпраці Олександр СУШКО, регулярні прогнози депутатів про запровадження безвізового режиму з ЄС вже за два-три роки формують в суспільстві неадекватні очікування і є нічим іншим, ніж популістськими заявами. На його думку, такі прогнози дезорієнтують суспільство, оскільки не вказують на проблеми, які ще слід подолати: "Питання безвізового режиму - це навіть не питання укладення двосторонньої угоди. Тому що безвізовий режим надається рішенням Ради ЄС. А деякі наші депутати, навіть із багажем посольської роботи, цього не знають", – зазначив О.СУШКО.

Він не виключив, що перший етап виконання Плану дій з лібералізації візового режиму, який передбачає врегулювання законодавчої бази країни, може бути завершений до кінця цього року. А в разі, якщо бюрократичні перепони та брак політичної волі в уряду уповільнять цей процес – цей етап завершиться в середині майбутнього року. По тому Україні належить виконати "другу імплементаційну фазу, яка триватиме довше, ніж перша, законодавча", сказав експерт. Більш точно спрогнозувати її завершення, за його словами, не дозволяє велика кількість факторів, які впливатимуть на її перебіг. На думку О.СУШКА, частина цих факторів не залежить не лише від України.

Експерт не виключив, що під час ухвалення Євросоюзом політичного рішення про безвізовий режим для України, ситуація може ускладнитися через загострення міграційної ситуації в Європі та світі, або внаслідок інших політичних ризиків всередині окремих європейських держав.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори про угоду з асоціації на початку 2007 року, а про зону вільної торгівлі – на початку 2008 року.

Сторони сподіваються закінчити переговори цього року.

План дій з лібералізації візового режиму було надано Україні 22 листопада 2010 року.

31 травня 2011 року комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ і перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявили в Брюсселі про прогрес у переговорах між Україною і ЄС про асоціацію і скасування віз.