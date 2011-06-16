Головне на 16 червня

Фінанси

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що на сьогодні в автоматичному режимі повернуто вже близько 70% податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час наради у Вінниці.

«Податок на додану вартість поступово в нас упорядковується. І сьогодні вже близько 70% автоматично повернуто ПДВ. Це дуже добре», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, це найбільш корумпований податок, і завданням держави є позбавити його корупції. «Для цього, якщо залишиться трішки сум, які будуть під сумнівом платників податків, - ми їх будемо тримати, як кажуть, «на оптичному прицілі», а всі інші сумлінні платники податків - ми будемо їм платити в автоматичному режимі і вибірково перевіряти, слідкували, щоб вони не зловживали нашою довірою», - сказав глава держави.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 249 із 393 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом планується внести зміни до окремих норм Бюджетного кодексу, зокрема, щодо розширення переліку міст, що можуть здійснювати місцеві зовнішні запозичення, упорядкування положень щодо надання державних і місцевих гарантій з посиленням контролю Уряду за умовами і порядком надання місцевих гарантій, уточнення граничної величини місцевого і гарантованого місцевого боргу. Також передбачається внести зміни щодо упорядкування складових бюджету розвитку місцевих бюджетів шляхом включення до його доходів податку на нерухоме майно та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, віднесення до його витрат платежів з виконання зобов’язань за місцевими гарантіями та надання кредитів щодо реалізації програм та заходів, покладених на органи місцевого самоврядування.

Окрім того, пропонується наблизити з 1 січня 2013 року до 1 січня 2012 року набрання чинності норм статті 40 Закону "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо надходження до місцевих бюджетів коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту із спрямуванням на створення і розвиток зазначеної інфраструктури.

Також планується передбачити субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (за рахунок 14,6% доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом фінансування дорожніх робіт) з визначенням прозорого механізму її розподілу між місцевими бюджетами та порядку перерахування.

Планується перейменувати Державне казначейство в Державну казначейську службу (з уточненням окремих повноважень), Державну контрольно-ревізійну службу в Державну фінансову інспекцію.

Національний банк України (НБУ) своєю постановою №195 від 16 червня 2011 р. підвищує вимоги до обов`язкового резервування комерційних банків з 1 липня 2011 року.

Про це йдеться у витягу з цієї постанови, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

У документі передбачено, що банки зможуть враховувати в обов`язкових резервах 50% номінальної вартості цільових облігацій внутрішньої державної позики, випущених для фінансування підготовки до Євро-2012. З 1 травня 2010 року банки могли враховувати у резервах 100% номінальної вартості цих паперів.

НБУ також встановив нормативи обов`язкового резервування баків за короткостроковими і довгостроковими вкладами юридичних і фізичних осіб на рівні 6% і 2%, відповідно (на сьогодні для строкових вкладів юридичних і фізичних в іноземній валюті встановлений норматив 4%). Норматив резервування для коштів вкладів юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті до запитання і коштів на поточних рахунках постановою №195 встановлюється на рівні 8% (на сьогодні норматив становить 7%).

Нацбанк залишив вимогу до банків щодо перерахування на окремий рахунок в НБУ 100% суми сформованих обов`язкових резервів.

У документі зазначається, що, незважаючи на позитивні зрушення, в національній економіці зберігаються ризики, пов`язані з нестабільністю зовнішніх ринків, повільним упровадженням структурних реформ і недостатньою інвестиційною активністю.

Нацбанк нагадує, що у травні 2011 року місячна інфляція сповільнилася до 0,8% порівняно з 1,3% у квітні і 1,4% - у березні, але у річному вимірюванні її рівень збільшився з 9,4% до 11%, а річні темпи приросту індексу цін виробників становили 18,8%.

Свої дії регулятор мотивує тим, що «така цінова динаміка не узгоджується з прогнозними показниками інфляції на 2011 рік, схваленими Кабінетом міністрів України…», а також «з метою підвищення ефективності регулювання грошово-кредитного ринку».

Як повідомлялося, за підсумками травня норматив обов`язкових резервів становить 12,9 млрд. грн., з них на окремий рахунок у Нацбанку перераховано 7,5 млрд. грн.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 258 із 379 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Проект закону передбачає скасування обмеження віднесення на витрати платника податку на прибуток витрат на придбання товарів (робіт, послуг) у фізичних осіб – платників єдиного податку; подання платниками податку на прибуток переліку доходів і витрат у розрізі контрагентів, які є платниками єдиного податку; встановлення обов’язку реєстрації платником ПДВ у разі надання послуг платникам ПДВ.

Крім того, законопроект передбачає визначення положень щодо оподаткування доходів фізичних осіб, які здійснюють несистематичний продаж товарів, у вигляді короткотермінового свідоцтва; збільшення обсягів річного доходу та їх прив’язка до розміру мінімальної заробітної плати.

Також передбачено прив’язку ставок єдиного податку для фізичних осіб до розміру мінімальної заробітної плати: для доходів до 150 мінімальних заробітних плат максимальна ставка 10% мінімальної заробітної плати, для доходів до 1000 мінімальних заробітних плат максимальна ставка 20% мінімальної заробітної плати, для фізичних осіб з обсягом доходу до 2000 мінімальних заробітних плат встановлення відсоткової ставки податку (3% від доходу за умови сплати ПДВ, 5% від доходу – без сплати ПДВ).

Крім того, планується скасування 50-відсоткової надбавки, що застосовується до фіксованих ставок податку за кожного найманого працівника фізичної особи; обмеження сфери застосування спрощеної системи оподаткування для окремих видів господарської діяльності (високорентабельних, доходи від яких є пасивними або, які за своєю суттю не потребують державної підтримки у вигляді сплати єдиного податку); виключення зі складу єдиного податку ресурсних платежів з метою сприяння раціональному використанню природних ресурсів.

Також передбачено повернення фізичним особам – платникам єдиного податку права реєструватись платниками ПДВ; ведення книги обліку лише доходів, ведення спрощеного обліку доходів та витрат платниками єдиного податку, зареєстрованих платниками ПДВ; ведення юридичними особами спрощеного бухгалтерського обліку доходів та витрат за методикою, визначеною Міністерством фінансів; встановлення річного звітного періоду для фізичних осіб з обсягом доходу до 150 розмірів мінімальної заробітної плати, для інших платників – збереження подання квартальної звітності; визначення підстав для анулювання свідоцтва платника єдиного податку; встановлення фінансової відповідальності за порушення умов застосування спрощеної системи оподаткування.

Пенсійна реформа

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 245 із 381 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

«За» голосували 187 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 13 із фракції НУ-НС, 15 із групи «Реформи за майбутнє», 20 із фракції Народної партії і 10 позафракційних.

Не голосували у повному складі фракції "БЮТ-Батьківщина" та КПУ.

Законопроектом визначаються параметри функціонування ІІ рівня (накопичувального) пенсійної системи. Перелік страхових внесків до накопичувального пенсійного фонду пропонується впровадити, починаючи з року, в якому буде забезпечена бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду (ПФ). Передбачається, що другий рівень буде заснований на таких параметрах: учасниками цієї системи будуть особи, яким на дату впровадження системи виповнилося не більше 35 років; розмір страхового внеску становитиме 2% із подальшим його щорічним підвищенням на 1% до досягнення 7%; адміністрування страхових внесків накопичувальної системи здійснюватиме ПФ.

Через 2 роки після початку сплати страхових внесків за накопичувальною системою її учасники матимуть право вибрати недержавні пенсійні фонди для накопичення пенсійних коштів.

Згідно із пояснювальною запискою до документа, пропонується також обмежити максимальний розмір пенсії на рівні 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (з 1 квітня 2011 року – 7,64 тис. грн.), із поширенням цього обмеження на пенсіонерів, яким пенсія призначена до набуття чинності законопроекту; зменшити розмір пенсії з 90 до 80% зарплати держслужбовців; виплату дострокової (за півтора роки) пенсії держслужбовцем, депутатам, прокурорам, суддям проводити лише для непрацюючих пенсіонерів; обмежити заробіток для призначення пенсії народним депутатам, суддям, прокурорам, військовослужбовцям сумою заробітної плати, на яку нараховується єдиний соцвнесок, як для інших категорій пенсіонерів.

Крім того, законопроектом передбачається підвищити пенсійний вік для чоловіків-держслужбовців до 62 років, починаючи з 2013 року, поступово протягом 4 років; цей вік буде граничним, інститут продовження перебування на держслужбі буде скасовано. Також передбачено призначення дострокових пенсій народним депутатам, у разі закінчення їх депутатських повноважень, не за два роки до досягнення пенсійного віку, а за півтора.

З метою покращення умов пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери при виході на пенсію пропонується ввести одноразову допомогу в розмірі 10 призначених їм пенсій.

Передбачається поступово, впродовж 10 років, збільшити необхідну вислугу для призначення пенсії військовослужбовцем і деяким іншим особам із 20 до 25 років, упровадивши при цьому її календарне обчислення.

Для зацікавленості осіб у тривалішому трудовому житті передбачається:

спростити механізм збільшення розміру пенсії за вибором особи при відстроченні терміну виходу на пенсію, в межах перших 5 років підвищувати пенсії на 0,5% за кожен місяць пізнішого виходу на пенсію, в разі роботи понад 5 років – збільшувати на 0,75% при виході на пенсію. При цьому досягши пенсійного віку від особи не буде потрібне звернення до пенсійних органів про відстрочення призначення пенсії.

Пропонується також підвищити мінімально необхідний страховий стаж для отримання пенсії за віком із 5 до 15 років, а для новопризначених пенсій підвищити нормативну тривалість страхового стажу для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі для жінок із 20 до 30 років і для чоловіків із 25 до 35 років.

Уряд, як і в попередньому варіанті законопроекту, в новому також продовжує наполягати на підвищенні пенсійного віку для жінок. Зокрема, пенсійний вік для жінок, які отримують пенсію, згідно із загальним законом, буде підвищено з 55 до 60 років, починаючи з 1 вересня 2011 року, з поступовим збільшенням його на 6 місяців щорічно впродовж 10 років. Вік для жінок для отримання державної соцдопомоги буде підвищено з 58 до 63 років.

Законопроектом передбачено компенсатори у зв`язку з підвищенням пенсійного віку для жінок: за кожні півроку пізнішого виходу на пенсію жінка отримає збільшену на 2,5% пенсію (за 5 років відстрочення пенсія збільшиться на 25%);

впродовж 3 років пропонується надати можливість добровільного виходу на пенсію непрацюючим жінкам після досягнення 55 років.

Для зменшення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки, пропонується переглянути порядок призначення, перерахунку пенсій: для призначення пенсії брати розмір середньої зарплати за 3 календарних роки, які передують року звернення за призначенням пенсії, а перерахунок пенсії проводити з середньої зарплати, за якою призначена (перерахована) пенсія; проводити перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, тільки після досягнення пенсійного віку; проводити призначення пенсій за зарплатою лише за даними персоніфікованого обліку, а за бажанням особи з урахуванням заробітної плати за 60 місяців до впровадження персоніфікованого обліку – до 1 липня 2000 року; вдосконалити механізм обчислення коефіцієнта зарплати для осіб, які отримували допомогу з безробіття, або здійснювали догляд за дитиною до 3 років, дитиною-інвалідом.

Водночас, очікуваний у 2011 році дефіцит бюджету ПФ у розмірі 17,8 млрд. грн. покривається за рахунок коштів держбюджету. Реалізація законопроекту, на думку його авторів, дозволить скоротити дефіцит у 2011 році на 211,6 млн. грн. Передбачається, що при ухваленні законопроекту зменшення витрат солідарної системи пенсійного страхування в 2012 році становитиме 2,501 млрд. грн.

Законопроект про реформування пенсійної системи був зареєстрований Кабінетом міністрів у парламенті 13 грудня 2010 року (№7455). Пізніше документ був направлений в уряд на доопрацювання.

Віце-прем’єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО вважає недоречною пропозицію щодо оподаткування максимальних пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами С.ТІГІПКА, така пропозиція є не новою і вже обговорювалася у сесійній залі Верховної Ради. «У цій залі вона двічі голосувалася під час того, коли обговорювався закон про Податковий кодекс», - сказав він.

Водночас, за словами С.ТІГІПКА, ця норма не була проголосована, «і тому вносити цю норму зараз ми не будемо».

Енергетика Верховна Рада України ухвалила постанову «Про попередній звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» щодо наявності ознак державної зради в сфері економічної безпеки».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 241 із 263 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, члени ТСК у проекті згаданої постанови пропонували ВР закликати усіх посадових осіб держави діяти виключно у відповідності до Конституції та Законів України. Вони вважають, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО 17-19 січня 2009 року під час ведення переговорів і підписання директив на укладання газових контрактів між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» порушила Конституцію України і закріплені законом «Про Кабінет Міністрів України» базові демократичні принципи роботи українського уряду, такі як верховенство права, законність, колегіальність, відкритість і прозорість (ст.3 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»).

На думку членів ТСК, директиви делегації НАК «Нафтогаз України» на переговори із ВАТ «Газпром» щодо укладання Контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках і Контракту про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки, підписані Ю.ТИМОШЕНКО 19 січня 2009 року, стали не передбаченим Конституцією України і законами України способом особистого втручання прем’єр-міністра у хід переговорів з газових питань, що є перевищенням влади і службових повноважень голови українського уряду, яке призвело до тяжких наслідків. “Одноосібно видані і особисто підписані 19 січня 2009 року прем’єр-міністром України ТИМОШЕНКО Ю.В. «Директиви делегації НАК «Нафтогаз України» на переговори з ВАТ «Газпром» щодо укладання Контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках і Контракту про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки», скріплені гербовою печаткою Кабінету Міністрів України, корінним чином порушили принципи та положення підписаного раніше, 2 жовтня 2008 року, Меморандуму між урядом Російської Федерації і Кабінетом Міністрів України про співпрацю в газовій сфері”, – йшлося у проекті постанови ВР.

З метою недопущення порушення Конституції України та демократичних принципів роботи органів державної влади і вищих посадових осіб держави, ТСК пропонувала Верховній Раді звернутися до Президента, Кабінету Міністрів, Генеральної прокуратури і Служби безпеки України з рекомендацією посилити контроль за законністю дій посадових осіб держави і посадовців органів державної влади.

ВАТ "ЛУКОЙЛ" розраховує у поточному році запустити один з найбільших нафтопереробних заводів України - Одеський НПЗ, який належить компанії.

Про це сьогодні журналістам повідомив віце-президент компанії Валерій СУББОТІН у кулуарах Петербурзького міжнародного економічного форуму, передає РІА “Новости”.

За словами В.СУББОТІНА, ВАТ "Транснефть" впродовж трьох тижнів опрацює можливість поставки на Одеський НПЗ російської нафті Urals через порт Південний.

Передбачається, що поставки можуть становити 5 млн. тонн нафти на рік.

Кабінет Міністрів України через півтора-два місяці затвердить конкурсні умови приватизації держпакетів акцій низки підприємств енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО.

Він також відзначив, що на найближчому засіданні уряду планується затвердити план-графік приватизації акцій енергетичних компаній, які планується виставити на продаж цього року. За його словами, до даного переліку ввійдуть всі енергетичні компанії, про приватизацію яких було оголошено раніше.

Митний союз

Україна має зачекати зі створенням зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав урядовий уповноважений з питань співпраці з Російською Федерацією, державами СНД та іншими регіональними об`єднаннями Валерій МУНТІЯН.

«Україні не треба відмовлятися від зони вільної торгівлі з ЄС, але не треба поспішати. Все треба прораховувати, тому що там дуже погані часи», - сказав В.МУНТІЯН.

«Якщо людина хвора, то не треба заходити в приміщення, де вона перебуває. Якщо ми потрапимо під них (ЄС), нас просто задавлять», - сказав він.

За словами В.МУНТІЯНА, зараз економіка Євросоюзу через ситуацію у ряді країн «тоне і хапає всіх сусідів за шию, щоб врятуватися».

«Переговори про зону вільної торгівлі вести треба, але не треба вступати, поки ми не вирівняємо позиції», - вважає він.

На думку В.МУНТІЯНА, на даному етапі зона вільної торгівлі з Євросоюзом загрожує знищенням української авіації, яка не витримає конкуренції з Німеччиною, Францією та Італією, а також ряду інших галузей промисловості.

Він вважає, що Україна одержить більше преференцій, якщо спочатку вступить до Митного союзу Росії, Білорусі й Казахстану, а після буде створена ЗВТ з Євросоюзом.

«Тоді ми вступимо в зону вільної торгівлі з ЄС не як периферія, а як центр сили з країнами Митного союзу», - сказав В.МУНТІЯН.

Він зазначив, що Митний союз дасть «великий плюс» для розвитку 37 основних галузей економіки України.

Торгові обмеження з боку Митного союзу на цукор та горілку загрожують Україні збитками до 280 млн. дол.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ сказав урядовий уповноважений з питань співпраці з Російською Федерацією, державами СНД та іншими регіональними об’єднаннями Валерій МУНТІЯН в рамках Петербурзького економічного форуму.

“Не домовились по цукру і горілці. Попередні розрахунки недопуску цих товарів на ринок Митного союзу загрожує втратою 224-280 млн. дол. Зараз цією проблемою ми займаємось”, - сказав В.МУНТІЯН.

Водночас, він наголосив, що ринок Митного союзу для України надзвичайно важливий, інакше продукцію машинобудування не пустять на ринок ЄС.

(УНІАН)