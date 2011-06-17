Курс НБУ на 17.06.11

Офіційний курс НБУ на 17.06.11100 USD - 797.3500 (16 червня - 797.3500)100 EUR - 1123.3067 (16 червня - 1139.5726)10 RUR - 2.8285 (16 червня - 2.8583)Облікові курси банківських металів на 17.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-121595.88 (16 червня-121017.80)961 XAG 10 Срібло-2834.58 (16 червня-2811.46)962XPT10Платина-140891.75(16 червня-142645.92)964XPD10Паладій-61236.48 (16 червня-62990.65)

Офіційний курс НБУ на 17.06.11 100 USD - 797.3500 (16 червня - 797.3500) 100 EUR - 1123.3067 (16 червня - 1139.5726) 10 RUR - 2.8285 (16 червня - 2.8583) Облікові курси банківських металів на 17.06.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-121595.88 (16 червня-121017.80) 961 XAG 10 Срібло-2834.58 (16 червня-2811.46) 962XPT10Платина-140891.75(16 червня-142645.92) 964XPD10Паладій-61236.48 (16 червня-62990.65)

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