Курс НБУ на 17.06.11
01:25, 17 червня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 17.06.11100 USD - 797.3500 (16 червня - 797.3500)100 EUR - 1123.3067 (16 червня - 1139.5726)10 RUR - 2.8285 (16 червня - 2.8583)Облікові курси банківських металів на 17.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-121595.88 (16 червня-121017.80)961 XAG 10 Срібло-2834.58 (16 червня-2811.46)962XPT10Платина-140891.75(16 червня-142645.92)964XPD10Паладій-61236.48 (16 червня-62990.65)
Офіційний курс НБУ на 17.06.11
100 USD - 797.3500 (16 червня - 797.3500)
100 EUR - 1123.3067 (16 червня - 1139.5726)
10 RUR - 2.8285 (16 червня - 2.8583)
Облікові курси банківських металів на 17.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-121595.88 (16 червня-121017.80)
961 XAG 10 Срібло-2834.58 (16 червня-2811.46)
962XPT10Платина-140891.75(16 червня-142645.92)
964XPD10Паладій-61236.48 (16 червня-62990.65)
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