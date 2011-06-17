Анонс на 17 червня

* Президент України Віктор Янукович здійснить офіційний візит до Словацької Республіки.

* Прес-тур по об`єктах ПАТ «Київенерго», під час якого представники ЗМІ зможуть ознайомитися з ходом проведення ремонтної кампанії, оглянути ділянку реконструкції теплових мереж та ремонту устаткування однієї з котелень, а також зможуть поставити запитання учасникам заходу про плани Київенерго з модернізації системи теплопостачання Києва. Учасники: перший заст.технічного директора-головний інженер ПАТ «Київенерго» Юрій Гладишев, фахівці філій Компанії, працівники, які виконують ремонтні роботи.

* Прес-конференція на тему: «Чи реально викорінити неліцензійне програмне забезпечення в Україні?». Учасники: Олексій Янов, перший заступник голови Держслужби інтелектуальної власності Україні; Юрій Омельченко, керівник Департаменту захисту інтелектуальної власності Microsoft Україна.

* Прес-конференція з приводу проведення регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України - в 2011 році". Учасники: голова Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Сергій Орєхов і начальник управління стратегічного планування та якості Держспоживстандарт України Інеса Бокун.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Про хід та новинки курортного сезону в Криму. Про ціни і новий підхід до оздоровлення в оксамитовий сезон (презентація проекту «Кримський оксамитовий сезон здоров`я»)». У роботі візьме участь заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим - міністр курортів і туризму Автономної Республіки Крим Георгій Псарьов (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться презентація унікального спортивного проекту «Супер Євро фан-зона в Київській області» - оздоровчо-спортивного комплексу, до якого входять п`ять фан-зон, житлові комплекси для розміщення цільових груп УЄФА, а також уболівальників. Щодня комплекс зможе прийняти до 50-ти тисяч гостей. Аналогів подібного проекту в світі немає. Про хід будівництва та початок запуску проекту розкажуть учасники: президент групи компаній «Фан-Євро 2012» Ігор Ковалевич, президент групи компаній «УДЕК» (Туреччина) Ахмет Азмі Зірх; голова Ради забудовників комплексу містечок майбутнього «ЕКОСІТІ» Валеріан Кім; Заслужений майстер спорту СРСР Олександр Заваров; співголова "Народного комітету ЄВРО-2012" Валентин Щербачов, головний редактор «Київського кур`єра» Тетяна Бовт (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 097-220-15-37. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: «Що отримають українці від пенсійної реформи?». Учасники: директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Елла Лібанова і колишній перший заступник міністра праці та соціальної політики Павло Розенко.

* У Клубі Кабінету Міністрів України відбудеться брифінг першого заступник міністра соціальної політики України Василя Надраги для представників ЗМІ. Пряма телефонна лінія КМУ за участю В. Надраги і фахівців Міністерства.

* Одеса - проведення спільного семінару ДПА України та ВГО „Асоціація платників податків України” на тему: “Актуальні питання оподаткування юридичних осіб – суб’єктів господарської діяльності. Новації, передбачені у Податковому кодексі. У семінарі візьмуть участь провідні фахівці Державної податкової адміністрації України, Асоціації платників податків України, Державної митної служби України в Одеській області.

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