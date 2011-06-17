Сьогодні Янукович здійснить офіційний візит до Словаччини

Сьогодні відбудеться офіційний візит до Словаччини Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході візиту він проведе зустрічі з Президентом Словацької Республіки Іваном ГАШПАРОВИЧЕМ та прем’єр-міністром Іветою РАДІЧОВОЮ.

Під головуванням президентів відбудуться українсько-словацькі переговори у розширеному складі, які завершаться підписанням низки двосторонніх документів.

Також В.ЯНУКОВИЧ та І.ГАШПАРОВИЧ візьмуть участь у заключній частині Українсько-Словацького бізнес-форуму.

Як повідомив журналістам радник Президента України Андрій ГОНЧАРУК, головною метою візиту є подальший розвиток політичного діалогу на найвищому рівні, закріплення позитивних тенденцій у торговельно-економічному співробітництві між Україною та Словацькою Республікою.

За його словами, візит також сприятиме поглибленню взаємодії із пріоритетних для України питань, до яких належать інтеграція України до Євросоюзу, включаючи укладення Угоди про асоціацію Україна-ЄС, створення Зони вільної торгівлі та реалізацію Україною Плану дій щодо лібералізації візового режиму Європейським Союзом; розвиток транзитних транспортних шляхів між Україною і ЄС; залучення інвестицій у розвиток інфраструктури у рамках підготовки України до проведення фінальної частини Євро-2012.

У ході візиту також йтиметься про сприяння подальшій активній підтримці словацьким керівництвом курсу України на євроінтеграцію та лібералізацію візового режиму з ЄС.

Говорячи про активізацію торговельно-економічного співробітництва України і Словаччини, А.ГОНЧАРУК зауважив, що візит стане нагодою конкретизувати бачення сторін щодо подальших кроків, необхідних для посилення двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, взаємодії двох держав у транспортній сфері, підвищення ефективності використання транзитного потенціалу двох країн, а також можливого залучення словацьких інвестицій в українську економіку.

Він нагадав, що у 2010 році обсяг торгівлі між Україною та Словацькою Республікою зріс на 34,5% у порівнянні з 2009 роком і становив 1,08 млрд. доларів. Позитивне сальдо України склало 158 млн. доларів. Загальний товарообіг у 2009 році склав 803 млн. доларів, у 2008 році -1,76 млрд. доларів.

За період січня - квітня 2011 року зовнішньоторговельний оборот між Україною та Словацькою Республікою зріс у порівнянні з періодом січня-квітня 2010 року на 70,4% і становив 441,4 млн. доларів. Позитивне сальдо України становило 126,8 млн. доларів.

Словацькі інвестиції в Україну станом на 1 квітня склали 63,8 млн. доларів, що становить 0,2% від загального обсягу іноземних інвестицій в Україну.

Загалом в Україні працюють 278 підприємств із словацьким капіталом. Найбільший обсяг інвестицій в Україну зі Словаччини спрямовано до промислової сфери (31,9%).

Радник Президента наголосив, що важливим є розвиток співробітництва України і Словаччини у сфері транспорту і транзитних перевезень. За його словами, обидві країни володіють значним потенціалом у сфері транспорту і транзитних перевезень. Тому Україна надає важливого значення модернізації транспортної інфраструктури, у тому числі тієї частини, яка належить до транзитних транспортних коридорів.

У ході візиту планується обговорити стан розвитку співробітництва у цій сфері, зокрема започаткування спільних проектів розвитку дорожньої мережі, об`єктів інфраструктури, розширення комбінованих транзитних перевезень.

Під час офіційного візиту В.ЯНУКОВИЧА передбачається підписати: Угоду між Україною та Словацькою Республікою про внесення змін до Угоди між Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух, угоду між Кабінетом міністрів України та Урядом Словацької Республіки про військові поховання, а також три угоди про співробітництво між обласними державними адміністраціями України та автономними краями Словаччини.