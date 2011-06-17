Клюєв сьогодні візьме участь у роботі Петербурзького міжнародного економічного форуму

Перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ сьогодні, 17 червня, на чолі делегації України візьме участь у щорічному Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі А.КЛЮЄВА.

Планується, що учасники форуму обговорять перспективи глобальної економіки, включаючи зростаючу роль країн, що розвиваються, розвиток нових технологій та багато інших актуальних питань світового розвитку.

У роботі форуму візьмуть участь президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ, голова Китайської Народної Республіки ХУ Цзіньтао, прем`єр-міністр Іспанії Хосе Луїс РОДРІГЕС САПАТЕРО, президент Фінляндії Тар’я ХАЛОНЕН, керівники провідних світових компаній і аналітичних центрів.