На переговорах щодо СОТ із Росії намагаються вибити дуже багато поступок - Медведєв

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що на переговорах про вступ до Світової організації торгівлі з Росії намагаються вибити дуже багато поступок.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав, виступаючи сьогодні на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«Ми давно готові до вступу до СОТ, більше, ніж багато інших країн, і великих, і зовсім не великих. І всі це чудово знають, але з нас намагаються вибити непристойно багато поступок. Такий підхід неприйнятний і на відверто невигідні рішення Росія не піде», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він зазначив, що Росія розраховує вступити до СОТ до кінця року, якщо не почнуться «політичні ігри».