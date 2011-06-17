У сесійній залі ВР знову сутичка. Ініціатори - Ляшко і член фракції КПУ
13:52, 17 червня 2011Різне
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У сесійній залі Верхлвної Ради сталася сутичка між народним депутатом Олегом ЛЯШКОМ і членами фракції КПУ.
Як передає кореспондент УНІАН, сутичка виникла після того, як з трибуни ВР виступив народний депутат від КПУ Євген ЦАРЬКОВ, який розкритикував рішення Конституційного Суду щодо використання Прапора Перемоги.
О.ЛЯШКО підбіг до трибуни і почав висловлювати своє незадоволення виступом комуніста, після чого між ним, Є.ЦАРЬКОВИМ та ще рядом депутатів від КПУ почалася бійка.
Члени фракції НУ-НС Ярослав КЕНДЗЬОР, Юрій КАРМАЗІН та інші розняли учасників сутички.
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