ВОЛЯ запропонувала столичним абонентам ще два способи оплати своїх послуг

ВОЛЯ запропонувала столичним абонентам ще два швидких і зручних способи оплати своїх послуг - через мережу кіосків «Преса» (ВАТ «Агентство Союздрук»), а також магазини «Евросеть».

Щоб оплатити послуги доступу до цифрового телебачення або високошвидкісного інтернету, абоненту ВОЛІ досить повідомити продавцю кіоску «Преса» або ж магазину «Евросеть» номер свого договору і суму, яку він буде вносити на особовий рахунок. Після цього продавець проведе відповідну платіжну операцію в POS-терміналі і видасть абоненту квитанцію, яку рекомендується зберегти в якості платіжного документа. Зарахування грошових коштів на особистий рахунок абонента відбувається в режимі реального часу - тобто особистий рахунок поповнюється практично миттєво.

Розширення переліку систем миттєвої оплати послуг ВОЛІ відбувається в рамках поступової відмови компанії від паперових рахунків і переходу до використання електронних способів оплати.

«Ми раді запропонувати нашим столичним абонентам ще кілька простих і зручних способів оплати наших послуг, - говорить Олена Іконникова, директор з обслуговування абонентів компанії ВОЛЯ. - Переваги поповнення свого рахунку через системи моментальної оплати - це безперечна швидкість зарахування коштів і доступність. А оплата через кіоски «Преса» і, без комісії в магазинах «Евросеть» - зручна, насамперед, абонентам, які не мають вдома доступу в інтернет або живуть далеко від точок, де розміщені звичні платіжні термінали. Так що тепер до послуг наших абонентів близько 200 кіосків «Преса», які розташовані у всіх районах столиці, включаючи найвіддаленіші мікрорайони. Сподіваємося, що запропонований спосіб оплати також буде користуватися популярністю серед наших абонентів».

Нагадаємо, що користувачі, які мають вдома доступ в інтернет, можуть скористатися численними системами електронних платежів: «Єдиний гаманець», Portmone, «Приват 2», WebMoney, Money.ua, «ПлатиМО» та ін.

Також абонентам доступна безкомісійна безготівкова оплата послуг на Порталі абонента ВОЛІ.

Список можливостей миттєвої оплати послуг ВОЛІ вже включає платіжні термінали Ibox, CityPay, EasySoft, а також платіжні термінали АБ «Укргазбанк» і «Райффайзен Банк Аваль».

Довідка про компанію.ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. Компанія надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ в інтернет, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.