Янукович бажає Тимошенко довести свою невинуватість у суді

Братислава. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що для українських політиків мають бути відкриті двері у світ, і бажає лідеру партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО довести свою невинуватість у суді, щоб мати можливість вільно пересуватись країнами світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Братиславі.

«Юлії ТИМОШЕНКО я бажаю, щоб вона довела свою невинуватість у суді і могла й далі жити, працювати, займатись улюбленими справами», - сказав Президент.

Говорячи безпосередньо про можливість для Ю.ТИМОШЕНКО поїхати до Страсбурга, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що він не прокурор і не приймає подібних рішень.

«Я неодноразово відповідав на це питання і зараз хочу повторити: я за те, щоб для українських політиків був відкритий світ і відчинені двері всюди», - сказав він.

Він зауважив, що їде наступного тижня у Страсбург на сесію ПАРЄ з метою прискорення євроінтеграційних прагнень України. «І на цьому шляху я запрошую до співпраці усіх своїх партнерів, у тому числі й опозицію. Я вважаю, що це стратегічні питання, які мають об’єднувати країну», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також закликав усіх політиків працювати над реформою правоохоронних органів, зазначивши, що подібна робота наближатиме Україну до європейських стандартів.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, необхідно завершити роботу над ухваленням Кримінально-процесуального кодексу, проект якого буде скоро направлено до Венеціанської комісії для отримання висновку.