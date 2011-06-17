Лукашенко: нема підстав розраховувати на приєднання України до Митного союзу

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє про відсутність підстав розраховувати на приєднання України до Митного союзу Білорусі, Казахстану і Росії.

Як повідомляє Білоруське державне інформаційне агентство БелТА, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Мінську.

"Але надія завжди вмирає останньою. Ми все ж таки хотіли б бачити Україну в Митному союзі", - сказав О.ЛУКАШЕНКО, додавши, що з цього питання думка білоруської сторони співпадає з позицією керівництва Росії.

Глава Білоруської держави відзначив, що у вирішенні питання про приєднання України до Митного союзу і Єдиного економічного простору є ряд об`єктивних і суб`єктивних чинників. На його думку, колишнє керівництво України "дуже далеко відвело країну від пострадянських інтеграційних процесів", до того ж Захід і Америка "тримають Україну, можна сказати, на короткому повідку".

"Україна зараз дотримується політики зони вільної торгівлі. Але Росія правильно ставить питання: а як же СОТ? Якщо обнулити мита за деякими товарами, то через Україну, як через чорну дірку, до Росії й до нас можуть піти товари з ЄС, із Заходу, і зруйнувати економічну стабільність", - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, у зв`язку з цим Білорусь відзначає необхідність введення групи вилучень з режиму зони вільної торгівлі, який формуватиметься в СНД, включаючи Україну.