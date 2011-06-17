Курс НБУ на 20.06.11

Офіційний курс НБУ на 20.06.11100 USD США - 797.3300 (на 17 червня - 797.3500)100 EUR - 1137.7899 (на 17 червня - 1123.3067) 10 RUR - 2.8296 (на 17 червня - 2.8285)Облікові курси банківських металів на 20.06.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-121692.49(на 17 червня-121595.88) 961XAG10Срібло-2821.75 (на 17 червня-2834.58) 962XPT10Платина-139293.55 (на 17 червня-140891.75) 964XPD10Паладій-59321.35 (на 17 червня-61236.48)

Офіційний курс НБУ на 20.06.11 100 USD США - 797.3300 (на 17 червня - 797.3500) 100 EUR - 1137.7899 (на 17 червня - 1123.3067) 10 RUR - 2.8296 (на 17 червня - 2.8285) Облікові курси банківських металів на 20.06.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 121692.49 (на 17 червня - 121595.88) 961 XAG 10 Срібло - 2821.75 (на 17 червня - 2834.58) 962 XPT 10 Платина - 139293.55 (на 17 червня - 140891.75) 964 XPD 10 Паладій - 59321.35 (на 17 червня - 61236.48)

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