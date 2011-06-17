Головне на 17 червня

Фінанси

Уряд затвердив план заходів зі збільшення переваг і мінімізації негативу від ЗВТ з ЄС

Кабінет міністрів України затвердив план заходів зі збільшення переваг і мінімізації негативних наслідків для економіки України у результаті створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Відповідне розпорядження №548 від 15 червня розміщене на сайті уряду.

Згідно з документом, зокрема, уряду доручено продовжити процес адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Також профільним органам виконавчої влади до кінця 2012 року доручено привести національні ветеринарні, санітарні, фітосанітарні, екологічні норми, стандарти, технічні регламенти і умови у відповідність з європейськими і міжнародними стандартами. Також до кінця 2012 року уряду доручено розробити технічні регламенти промислової продукції на основі директив ЄС, якими упроваджуються процедури проведення оцінки відповідності із застосуванням модулів.

У цей же термін доручено виключити з переліку продукцію, яка підлягає обов`язковій сертифікації в Україні, продукцію, на яку розповсюджується дія технічних регламентів або обов`язкова сертифікація якої не передбачена законом.

До кінця 2012 року уряду доручено створити умови для поступового переходу вітчизняних виробників з експорту сировини на експорт готової продукції.

До кінця 2011 року доручено провести модернізацію лабораторної бази Держветфітослужби Держсанепідслужби і приведення її у відповідність з міжнародними стандартами.

Відповідальним органам доручено проводити роботи з облаштування пунктів пропуску через державний кордон, зокрема, для здійснення державного фіто-, ветеринарно-санітарного і санітарно-епідеміологічного контролю.

З метою підвищення ефективності діяльності митних органів профільним органам влади доручено продовжити процес гармонізації митних процедур України із законодавством ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС почали переговори про створення зони вільної торгівлі на початку 2008 року. ЗВТ повинна стати складовою нового договору про асоціацію, переговори про який розпочаті роком раніше – на початку 2007 року.

Сторони сподіваються на завершення переговорів до кінця цього року.

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Янукович підписав закон про зміни до бюджету

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей документ 14 червня.

Даним законом передбачено збільшити доходи бюджету на 2011 рік на 14 млрд. 46 млн. 924,3 тис. грн. Також законом передбачено збільшити видатки бюджету на поточний рік на 10 млрд. 976 млн. 302,2 тис. грн.

Представники опозиції заявили, що ці зміни до бюджету на поточний рік збільшують не соціальні виплати, а видатки на фінансування державних органів, зокрема, - силових структур.

Як зазначив народний депутат від "БЮТ-Батьківщини", міністр соціальної політики опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, згідно із запропонованими змінами до бюджету на 70 млн. грн. зростає фінансування Генеральної прокуратури, на 287 млн. грн. – міліції і на 108 млн. грн. – СБУ.

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Азаров вважає нормальним рівень інфляції 1,5-2% на рік

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає нормальним рівень інфляції 1,5-2% на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході наради з представниками регіонів України і органів місцевого самоврядування Луганської області щодо забезпечення населення якісною питною водою в Красному Лучі (Луганська обл.).

«На першому місці для нас дуже важлива стабільність - цінова й тарифна. Маються на увазі показники інфляції. Україна так за всі 20 років незалежності й не може вийти на нормальні показники інфляції. А які нормальні показники інфляції? Ну, 1,5% на рік, 2% на рік», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що якщо Україна вийде на такий рівень інфляції, то банківські ставки за кредитами становитимуть 3-4%, що підвищить рентабельність підприємств, які беруть кредити.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих цін на товари і послуги (інфляція) в Україні в травні ц.р. порівняно з квітнем ц.р. становив 0,8%, з початку року – 5,5%.

Показник інфляції в травні 2011 року порівняно з травнем 2010 року – 11%, у січні-травні 2011 проти аналогічного періоду 2010 року – 8,7%.

Інфляція в Україні в грудні 2010 року порівняно з листопадом 2010 року становила 0,8%, із початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.

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Президент ветував закон про зміни до закону про держзакупівлі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ скористався правому вето стосовно Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" (№7532), який був прийнятий 17 травня 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Разом із цим, В.ЯНУКОВИЧ подав до парламенту свої пропозиції до документа.

Зокрема, Президент вважає, що запропоновані зміни істотно обмежують сферу застосування Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 17 травня прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель».

Після цього представники Світового банку і Єврокомісії висловили зауваження до документа.

1 червня під час візиту до Брюсселя перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україна планує допрацювати закон про держзакупівлі, прийнятий 17 травня, з експертами СБ.

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Азаров планує з 2012 року перейти на середньострокове бюджетне планування

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ планує з 2012 року перейти на середньострокове бюджетне планування на 2-3 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив сьогодні в Луганській області.

При цьому прем`єр відзначив, що перехід на середньострокове планування можливий після змін Бюджетного кодексу.

"У нас є ідея ввести середньострокове бюджетне планування на 2-3 роки під серйозні важливі програми. Я думаю, що ми таким шляхом підемо цього року, якщо зможемо прийняти зміни до Бюджетного кодексу, які дозволять робити середньострокові бюджети, і вперше спробуємо подати бюджет на 2012 рік і окремо програми субвенцій капітельних вкладень на 2012-2013 рік", - сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, що згідно з Конституцією Кабінет міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року має представляти до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет України на наступний рік.

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ПЕК

Міненергетики розраховує - восени Україна приступить до модернізації ГТС

Міністерство енергетики та вугільної промисловості розраховує, що вже восени Україна приступить до реалізації проектів модернізації газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на засіданні Верховної Ради під час години запитань до уряду заступник міністра Сергій ЧЕХ.

Він наголосив, що важливим пріоритетом залишається реалізація Спільної декларації про модернізацію газотранспортної системи, яка була підписана 23 березня 2009 року у Брюсселі між урядом України, Єврокомісією, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком і Світовим банком.

«Йде робота по розробці техніко-економічного обґрунтування проекту модернізації, і ми розраховуємо, що вже цієї осені за підтримки міжнародних фінансових організацій приступимо до реалізації конкретних проектів», - підкреслив С.ЧЕХ.

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В Україні запровадять біржову форму продажу вугілля

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розробило концепцію впровадження біржової форми продажу вугілля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник міністра Сергій ЧЕХ сьогодні у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

Він наголосив, що «запровадження біржової торгівлі вугільної продукції дозволить в середньостроковій перспективі отримати ринковий механізм формування ціни на вугільну продукцію, спростити та скоротити час процедури закупівлі та продажу вугільної продукції для державних підприємств».

За словами С.ЧЕХА, з урахуванням прогнозованого дефіциту вугільної продукції на світових ринках «це дозволить підвищити в конкурентному середовищі ціни на вугільну продукцію в середньому на 15-20%, що знизить рівень збитковості вугільної галузі та відповідно зменшити обсяг коштів, що виділяються з Державного бюджету для підтримки вугільної галузі.

С.ЧЕХ сподівається, що біржова торгівля дасть можливість підвищити інвестиційну привабливість вугільних підприємств. «За попередніми оцінками, зростання обсягів інвестицій може бути збільшено на 10-15%», - додав він.

Заступник міністра наголосив, що сьогодні ведеться робота по затвердженню проекту розпорядження Кабінету міністрів України про схвалення концепції впровадження біржової форми продажу вугілля.

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"Газову" справу Тимошенко передано до суду

Генеральна прокуратура сьогодні вранці передала до Печерського районного суду Києва кримінальну справу проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це слідчий Олександр НЕЧВОГЛОД поінформував захисника Ю.ТИМОШЕНКО Сергія ВЛАСЕНКА.

«Передача справи до суду відбулася з черговим грубим порушеннями Кримінально-процесуального кодексу (КПК) та всупереч здоровому глузду», - заявив С.ВЛАСЕНКО.

Як зазначається в повідомленні, 16 червня було останнім днем ознайомлення з матеріалами справи. «Відповідно до вимог статей 218 та 221, Юлія ТИМОШЕНКО та її захист мали право направити до прокуратури відповідні клопотання. Вчора, о 17.15, Сергій ВЛАСЕНКО зателефонував слідчому та повідомив, що готовий передати йому близько 50 клопотань про проведення додаткових слідчих дій, допитів, очних ставок та експертиз. Оскільки НЕЧВОГЛОД повідомив, що його «нема та не буде» на робочому місці, ТИМОШЕНКО змушена була направити клопотання поштою», - підкреслили в «Батьківщині».

«Відповідно до закону, - пояснює С.ВЛАСЕНКО, - перед складанням обвинувального висновку слідчий зобов’язаний розглянути всі ці клопотання, і лише після цього приймати рішення, чи повернутися до стадії досудового слідства, чи складати висновок».

«Крім того, в будь-якому випадку починати писати висновок слідчий має право лише після того, як сплив термін на ознайомлення зі справою, в даному випадку – з 17 червня. Це означає, щоб поспіти на 09.00 ранку до суду, пан НЕЧВОГЛОД висновок писав вночі, що так само є незаконним. На фоні таких порушень, я не здивуюся, якщо до матеріалів справи вже долучено і рішення суду у даній справі», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

У «Батьківщині» також звернули увагу, що 20 червня в Апеляційному суді Києва має розглядатися питання про незаконність обмеження Ю.ТИМОШЕНКО в строках на ознайомлення з матеріалами справи.

«Таке публічне відверте нехтування законом у цій справі вчергове свідчить про те, що матеріали справи сфальсифіковані та не містять жодних доказів вини ТИМОШЕНКО», - наголосили в партії.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

16 червня С.ВЛАСЕНКО заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО не встигла ознайомитися з усіма матеріалами кримінальної справи про газові угоди.

«Неможливо було нормально ознайомитися з матеріалами», - сказав він.

За словами С.ВЛАСЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО встигла ознайомитися лише з 4 із 14 томів справи, а він як її захисник - з 6.

Як сказав С.ВЛАСЕНКО, захисники Ю.ТИМОШЕНКО попереджали Генеральну прокуратуру про неможливість вивчити весь обсяг матеріалів. «Але ніхто на це не зважав і було зроблено, по суті, все, аби позбавити ТИМОШЕНКО нормального захисту в суді», - сказав він.

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Міллер: до кінця року ціни на газ зростуть до 500 дол. за тис. куб. м

Санкт-Петербург. Голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР прогнозує, що до кінця року ціни на газ зростуть до 500 дол. за тис. куб. м

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«Ми на сьогоднішній день бачимо на ринку тренд, що зростає, і цього року нас чекають нові рекорди за цінами на газ. Ми чекаємо, що до кінця року ціна досягне рівня 500 дол. за тисячу кубометрів», - сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.

За словами голови "Газпрому" О.МІЛЛЕРА, ціна на російський газ для України за довгостроковими контрактами в четвертому кварталі 2011 року може становити 500 доларів за тисячу кубометрів.

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Китай не згоден з прив`язкою ціни на російський газ до європейської формули

Санкт-Петербург. Китай не згоден з прив`язкою ціни на російський газ до європейської формули.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО повідомив під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Вони (Китай – УНІАН) вважають дещо несправедливими поставки газу в прив`язці до європейської формули. Підписання (контракту на поставки газу з РФ до Китаю) не відбулося лише тому, що партнерам остаточно за ціною не вдалося домовитися. Я вважаю, що тут нічого страшного немає», - сказав С.ШМАТКО.

За його словами, для такої угоди кожен крок дає серйозні фінансові наслідки для кожної зі сторін. С.ШМАТКО відзначив, що терміни підписання будуть визначені лише після досягнення компромісу.

«Контракт буде укладено на 30 років, і якщо зараз хтось вважатиме себе, скажімо так, несправедливо ображеним, повірте мені - це рано чи пізно все одно в бізнесі якось відчується», - сказав С.ШМАТКО.

У свою чергу, віце-прем`єр РФ Ігор СЕЧІН відзначив, що згідно із прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, попит на імпортний газ в Китаї до 2020 року зросте до 150 млрд. м куб., а до 2035 року – перевищить 330 млрд. м. куб.

Як повідомляв УНІАН, Росія і Китай підписали документ, який юридично зобов`язує, за основними умовами поставок газу у вересні 2010 року, проте досі сторони не узгодили формулу ціни.

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Соцполітика

Дефіцит бюджету ПФ скоротився на 40% - до 17,8 млрд. грн. – Мінсоцполітики

Дефіцит бюджету Пенсійного фонду (ПФ) на 2011 рік становить 17,8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА.

«Більш ніж на 40% дефіцит Пенсійного фонду в 2011 році скоротився, порівняно з дефіцитом в 2010 році», - зазначив В.НАДРАГА.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит бюджету Пенсійного фонду за 2010 рік збільшився, порівняно з очікуваним результатом в 26,6 млрд. грн, до майже 37,5 млрд. грн.

«У 2009 р. було 30 мільярдів гривень (дефіцит бюджету ПФ - УНІАН), в 2010... - 37 млрд. 482 млн.., - повідомив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

Нагадаємо, наприкінці 2010 року в уряді чекали, що дефіцит бюджету Пенсійного фонду в 2010 році становитиме 26,6 млрд. грн., а в 2011 році завдяки реалізації пенсійної реформи – 18 млрд. грн. Крім того, в уряді обіцяють, що в результаті пенсійної реформи в 2014 році бюджет ПФ може бути бездефіцитним.

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Сесія буде продовжена, якщо ВР не встигне ухвалити закон про пенсійну реформу - Литвин

Якщо Верховна Рада не встигне до кінця поточної сесії ухвалити закон про пенсійну реформу, то сесія буде продовжена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН в інтерв’ю телеканалу «Рада».

Відповідаючи на запитання, чи буде до кінця сесії ухвалений закон про пенсійну реформу, В.ЛИТВИН сказав: «Якщо не встигнемо до кінця сесії, то сесія буде продовжена».

«На скільки? Це буде залежати від того, наскільки ми будемо готові прийняти компроміс. Ми не можемо тут перетиснути один одного, ми не повинні виходити ыз принципу – відрапортувати. Ми вже нарапортувалися достатньо», - наголосив В.ЛИТВИН.

Голова ВР нагадав, що у народних депутатів, уряду, Нацбанку і Президента, які є суб’єктами законодавчої ініціативи, є два тижні для внесення поправок до цього законопроекту.

В.ЛИТВИН наголосив, що після того, як законопроект буде доопрацьований, він буде винесений на розгляд у сесійну залу.

«У цьому плані стахановські темпи демонструвати не потрібно», - сказав В.ЛИТВИН.

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Українці зможуть перебувати на території Словаччини до 90 днів без віз - угода

Жителі прикордонних із Словаччиною територій зможуть перебувати на її території до 90 днів без віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в угоді між Україною та Словацькою Республікою про внесення змін до Угоди між Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух, підписаній сьогодні у Братиславі в присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Словацької Республіки Івана ГАШПАРОВИЧА.

Положеннями угоди передбачається збільшення терміну безперервного перебування громадян обох країн у прикордонних зонах держав з 30 до 90 днів протягом 180 днів, запроваджується безкоштовний порядок оформлення дозволів компетентних органів сторін на місцевий прикордонний рух, а також зменшення терміну розгляду заяв громадян про оформлення зазначених дозволів з 60 до 30 днів.

Реалізація положень угоди сприятиме подальшому розвитку контактів між мешканцями прикордонних районів обох держав та забезпечуватиме покращення умов поїздок громадян України до Словаччини у режимі місцевого прикордонного руху.

Зазначена угода є першим двостороннім міжнародним документом, яким вносяться зміни до існуючих двосторонніх угод про місцевий прикордонний рух, укладених Україною з державами Європейського Союзу.

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Промисловість

В Україні виробництво марганцевого концентрату скоротилося на 12,2%

В Україні за січень-травень 2011 виробництво марганцевого концентрату скоротилося щодо аналогічного періоду 2010 р. на 12,2%, або на 67,3 тис. тонн, - до 482,9 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

ВАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» за вказаний період зменшило виробництво марганцевого концентрату на 15 тис. тонн, або на 5%, в порівнянні з січнем-травнем 2010 р. - до 286,9 тис. тонн.

ВАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат» за 5 місяців п. р. виробило 181 тис. тонн марганцевого концентрату, що на 31,2%, або на 82,3 тис. тонн, менше за підсумками січня-травня 2010 р.

За вказаний період ОГЗК виготовив 168,6 тис. тонн марганцевого агломерату - на 21,4 тис. тонн (на 14,5%) більше, ніж за січень-травень 2010 р.

Довідка УНІАН. В Україні за 2010 р. виробництво марганцевого концентрату зросло, у порівнянні з 2009 роком, на 70,5%, або на 657 тис. тонн, - до 1,5893 млн. тонн.

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Клюєв: Зони вільної торгівлі з ЄС і СНД не суперечать одна одній

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ підкреслює, що створення зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом і Україною і СНД не суперечить одне одному.

Про це він сказав власному кореспонденту УНІАН у РФ у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Я відповідаю за переговорний процес зі створення зони вільної торгівлі і з Євросоюзом і з СНД – одне другому не заважає», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також підкреслив, що заява уповноваженого з питань співпраці з Російською Федерацією, державами СНД та іншими регіональними об`єднаннями Валерія МУНТІЯНА про те, що Україна повинна зачекати зі створенням зони вільної торгівлі з Європейським Союзом є його «особистою думкою».

А.КЛЮЄВ також повідомив, що Україна готова до підписання договору про зону вільної торгівлі СНД на Економічній раді СНД, проведення якої заплановано на 25 червня в Москві.

«Договір всіма парафований, окрім Узбекистану ...Україна готова підписати. Подивимося, як поведуться інші країни», - сказав він.

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Транспорт/Зв`язок

Залізничники з початку року капітально відремонтували понад 322 км колії

Станом на 17 червня цього року залізничники капітально відремонтували 322,4 км колії та модернізували 228,5 км.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, також здійснено середній ремонт 336,8 км і комплексно-оздоровчий ремонт 371,2 км колій.

Одночасно залізничники ремонтують стрілочні переводи: з початку року замінено на нові 288 комплектів стрілочних переводів та виконано середній ремонт 158 комплектів.

Нагадаємо, всього в 2011 році заплановано капітально відремонтувати 776 км шляхів, модернізувати 445,3 км і замінити на нові 775 комплектів стрілочних переводів.

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«Ернст енд Янг» проведе аудит «Укрзалізниці» за 2010 рік

ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" виграло тендер «Укрзалізниці» на консультаційні послуги з трансформації зведеної фінансової звітності відомства у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності і послуги з аудиту зведеної фінансової звітності залізничної адміністрації за 2010 р.

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

Згідно з повідомленням, контракт з «Ернст енд Янг» (“Ernst & Young”)підписано 8 червня, його вартість - 6,42 млн. грн. (без ПДВ).

Довідка УНІАН. Органом управління залізничним транспортом загального користування є Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), яка була створена у грудні 1991 р. У сферу управління "Укрзалізниці" входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, які забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

Сьогодні Україна має розвинену мережу залізниць, експлуатаційна довжина яких становить понад 22 тис. км. Дві третини українських залізничних ліній є вантажонапруженими, обладнаними сучасними засобами управління, диспетчерською централізацією і автоблокуванням.

Компанія «Ернст енд Янг» є однією з чотирьох провідних міжнародних компаній з наданням професійних послуг. В Україні компанія «Ернст енд Янг» веде діяльність з 1991 року.

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УНІАН