У Києві проходить 44 з’їзд КПУ. Прибули делегації з близько 30 країн

У Києві проходить 44-й з’їзд Комуністичної партії України, на який прибули делегації лівих партій з близько 30 країн світу, зокрема делегація ЦК КП РФ, на чолі зі своїм лідером Геннадієм ЗЮГАНОВИМ.

Крім того, на з’їзд прибули представники Всесвітньої федерації профспілок.

Як передає кореспондент УНІАН, у з’їзді беруть участь 634 делегати КПУ.

В залі міжнародного центру культури та мистецтв («Жовтневого палацу»), де проходить з’їзд розміщені лозунги, зокрема, «Фашизму – ні», «Бідність – позор країни».

За президією розміщений лозунг «Іти вперед не можна, не йдучи до соціалізму».

Сьогодні на з’їзді планується затвердити нову редакцію програми партії, також будуть внесені зміни до Статуту партії.

Також передбачені вибори керівництва партії. У коментарі кореспондентові УНІАН делегати з’їзду висловлювали переконання, що лідером КПУ буде переобрано Петра СИМОНЕНКА і альтернативних кандидатур не буде.

44-й з’їзд КПУ транслюється в прямому ефірі на УТ-1.