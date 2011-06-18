Слідчий у справі Тимошенко викликає Немирю на допит. Хто поїде на сесію ПАРЄ?

Слідчий у справі екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО Олександр НЕЧВОГЛОД викликає заступника голови партії "Батьківщина" Григорія НЕМИРЮ на допит в Генпрокуратур. Про це йдеться у копії повістки, яку опубліковано газетою Kyiv Post.

У документа, що потрапив у розпорядження видання, зазначається, що Г.НЕМИРЮ викликано у Генпрокуратуру на 12.00 20 червня. Як відомо, у цей час відбуватиметься сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), на якій планували бути присутні і Ю.ТИМОШЕНКО та Г.НЕМИРЯ. Таким чином, робить висновок газета, «візит Президента (йдеться про президента Віктора ЯНУКОВИЧА – УНІАН) на сесію ПАРЄ, який заплановано наступного тижня, не буде затьмарений присутність там його опонентів з БЮТ».

Як зазначає газета, «17 червня слідчий ГПУ не дозволив Ю.ТИМОШЕНКО поїхати у Європу і залишив її на підписці про невиїзд. Тепер же через необхідність з`явитись на допит у Європу не зможе поїхати і Г.НЕМИРЯ, який є заступником Ю.ТИМОШЕНКО у партії "Батьківщина"».

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Г.НЕМИРЯ заявив, що Президент В.ЯНУКОВИЧ не буде в захваті від можливої участі Ю.ТИМОШЕНКО у сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Раніше прес-служба БЮТ поширила повідомлення про те, що Ю.ТИМОШЕНКО 22 червня о 14:30 у Страсбурзі має зустрітися з президентом ПАРЄ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ.

9 червня президент Європарламенту Єжи БУЗЕК запросив Ю.ТИМОШЕНКО до Брюсселю 23 червня для зустрічі під час роботи Саміту Європейської народної партії.

14 червня у Генпрокуратуру було передано клопотання про поїздку Ю.ТИМОШЕНКО 21-22 червня до Страсбурга.

21 червня В.ЯНУКОВИЧ виступить перед депутатами ПАРЄ у Страсбурзі.