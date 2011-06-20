Сьогодні у Києві відбудеться зустріч Президента України з головою КНР

Сьогодні в Києві відбудеться зустріч Президента України з головою Китайської Народної Республіки ХУ Цзіньтао.

Як повідомляв УНІАН за посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Олександра ДИКУСАРОВА, 20 червня відбудеться офіційна частина державного візиту в Україну лідера КНР.

Глави двох держав проведуть переговори як у вузькому колі, так і в складі офіційних делегацій.

Також передбачені зустрічі ХУ Цзіньтао з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ і прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

В рамках візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів, в тому числі спільної декларації про встановлення і розвиток відносин стратегічного партнерства між Україною та КНР, міжурядових та міжвідомчих угод, комерційних контрактів, зазначив О.ДИКУСАРОВ.

Китайський лідер розпочав візит до України з відвідання Криму 18 червня.