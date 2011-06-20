У Страсбурзі відкривається літня сесія ПАРЄ

Сьогодні у Страсбурзі розпочинається червнева сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Асамблеї очікується виступ українського міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА, який представить Комюніке Комітету міністрів Ради Європи.

Завтра, 21 червня, перед депутатами ПАРЄ виступить Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Окрім того, протягом тижня перед депутатами Асамблеї виступлять Президент Вірменії Серж САРГСЯН і Президент Палестинської національної адміністрації Махмуд АББАС.

Під час дебатів європейські депутати також планують обговорити питання підтримки молодим арабським демократіям, відповідальності за розселення біженців і людей у пошуку притулку в Європі, а також обговорити ситуацію з правами людини в Європі і питання реформування ПАРЄ.