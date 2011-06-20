Медведєв: Росія не розглядає пострадянський простір як зону привілейованих інтересів

Москва. Росія не розглядає пострадянський простір як зону привілейованих інтересів. Про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав в інтерв'ю газеті «Файненшл Таймс», повідомили УНІАН у прес-службі Кремля.

«Наші привілейовані інтереси полягають тільки в одному – у тому, що у нас є сусіди, з якими у нас існують історично дуже хороші відносини, і в цьому значенні ми б хотіли, щоб ці відносини були такими надовго, назавжди. І в цьому наш привілей, привілей бути сусідами і друзями. А не в тому значенні, що є якась країна, яку не можна чіпати без нашої згоди або рішення», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він упевнений, що такі підходи у минулому.

«Смішно у XXI столітті говорити про те, що світ поділено на частини, і за кожну цю частину відповідає якась держава: за цю частину – Америка, за цю – Росія, за цю – Китай. Це просто несерйозно, це не відповідає і моїм уявленням», - сказав він.

За його словами, світ дійсне багатополярний, а привілеї саме у вибудовуванні особливих, дуже хороших відносин з сусідами.

Російський Президент також відзначив, що не вважає розпад Радянського Союзу найбільшою геополітичною катастрофою XX століття.

«Я так не вважаю. Це дійсно була дуже драматична, дуже тяжка подія, я її добре пам'ятаю, тому що я вже був дорослим хлопчиком, мені було 26 років… Я все пам'ятаю. Вважати це (розпад СРСР) головною геополітичною катастрофою я не можу, тому що була Друга світова війна, під час якої загинуло 30 млн. громадян нашої країни, була Громадянська війна дуже страшна, під час якої загинули мільйони наших громадян. Вибачте, але розпад Радянського Союзу стався практично безкровно. Це не головна катастрофа, і я з цим не можу погодитися, хоча це дуже складна, дуже тяжка подія для величезної кількості людей», - сказав він.