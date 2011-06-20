Сьогодні у Києві розпочнеться черговий раунд переговорів щодо ЗВТ між Україною і ЄС

Сьогодні у Києві розпочнеться черговий, 17-й раунд переговорів з підготовки угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Європейським союзом.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Єврокомісії в Україні.

Переговори триватимуть до 24 червня, уточнили в представництві ЄК.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ провів у Брюсселі переговори з представниками ЄК і по їх завершенню заявив про зняття більшості спірних питань з підготовки угоди про ЗВТ.

«Ми обговорили буквально всі 5 «червоних ліній», які у нас були. Я думаю, що ці лінії змінили колір, вони вже «зелені» майже всі», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він висловив сподівання, що червневий раунд переговорів, який пройде в Києві, стане «вирішальним».

Довідка УНІАН. Україна розпочала переговори з ЄС про створення зони вільної торгівлі у березні 2008 року.

Керівництво ЄК і влада України сподіваються на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з ЄС поточного року.