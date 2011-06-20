Суд відмовився звільнити Луценка з-під варти

Печерський районний суд Києва відмовився звільнити екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА з-під варти. Таким чином, суд не задовольнив клопотання адвокатів Ю.ЛУЦЕНКА, які просили призначити йому будь-який інший запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під арештом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий в судовому процесі суддя Сергій ВОВК, зауваживши, що адвокати ЛУЦЕНКА не надали суду доказів про погіршення стану здоров’я їхнього підзахисного.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.