Баррозу: Єврокомісія не коливатиметься, якщо свобода пересування опиниться під загрозою

17:06, 20 червня 2011
Різне
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Брюссель. Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ обіцяє, що Єврокомісія не коливатиметься у разі загрози Шенгенським правилам.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, про це йдеться у листі Ж.М.БАРРОЗУ на ім`я Президента Європейської Ради Хермана Ван РОМПЕЯ, відправленому напередодні запланованого на 23-24 червня засідання Європейської Ради.

У своєму посланні Президент Єврокомісії відзначив, що свобода пересування дає великі можливості для громадян ЄС як у сфері подорожей, так і у питаннях роботи і ведення бізнесу.

“Комісія не коливатиметься, якщо щодо цих базових основ Європейського проекту виникнуть питання», - підкреслив Ж.М.БАРРОЗУ.

При цьому він відзначив необхідність солідарності і розділення відповідальності за ситуацію на зовнішніх кордонах ЄС, яка має передбачати взаємну довіру країн - учасниць Шенгенської зони до зобов`язань одна до одної і до здатності реалізовувати схвалені заходи на практиці.

Ж.М.БАРРОЗУ також висловився за створення ефективної системи надання притулку, що гарантує при цьому однакове ставлення до тих, хто просить про надання притулку.

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