Угоду про зону вільної торгівлі між ЄС і Україною не буде підписано у вересні - Тейшейра

Угоду про створення зони вільної торгівлі між Європейський Союзом і Україною не буде підписано у вересні.

Як передає кореспондент, про це сказав глава Представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА, відповідаючи на питання журналістів.

«У вересні угоду про створення комплексної зони вільної торгівлі підписано не буде, оскільки до вересня залишається дуже мало часу і залишається кілька моментів, які ще не було остаточно розв’язано», - сказав він.

Ж.ТЕЙШЕЙРА нагадав, що черговий раунд переговорів з укладення угоди про асоціацію, частиною якої є угода про зону вільної торгівлі, відбудеться в Києві цього тижня.

«З різних компонентів, включаючи зону вільної торгівлі та інші елементи, які ми називаємо політичною угодою, питання співпраці, залишилися дуже незначні невирішені моменти, які більшою мірою залежать від політичної волі в Україні та бажання виконувати певні умови», - сказав він.

Ж.ТЕЙШЕЙРА відзначив, що угода про асоціацію є стандартним документом, який за умови його підписання пропонує значні нові можливості для співпраці України і ЄС.

Він зазначив, що політики, які ухвалюють рішення з цього питання, мають думати про майбутнє, а не дивитися в минуле. За словами Ж.ТЕЙШЕЙРИ, в цьому аспекті дуже позитивним є досвід найближчих сусідів України – Польщі, Словаччини і Чехії, які також підписали цю угоду, і сфери їх економіки, які не були конкурентними, не одержали переваг у нових умовах, але певні сектори економіки цих країн у цілому одержали значну перевагу щодо експорту їх товарів і створення нових робочих місць.

Як повідомляли нещодавно деякі ЗМІ з посиланням на анонімного працівника однієї зі служб Верховного представника ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН, Україна у разі успішного завершення запланованого на червень раунду переговорів з Європейським Союзом зможе підписати угоди про асоціацію з ЄС і про зону вільної торгівлі у вересні цього року.