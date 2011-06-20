Україна через 5-10 років зможе виконати більшу частину критеріїв членства в ЄС - Тейшейра

Голова Представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА вважає, що через 5-10 років після підписання угоди про асоціацію Україна зможе виконати більшу частину критеріїв щодо членства в Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ж.ТЕЙШЕЙРА сказав під час прямої лінії в газеті «Аргументы и Факты».

«Україні було запропоновано підписати з ЄС угоду про асоціацію і в разі, якщо така угода буде підписана і реалізована, то, за нашою оцінкою, десь через 5-10 років Україна зможе виконати більшу частину з необхідних критеріїв, і тоді питання повноправної інтеграції України в ЄС можуть стати реальнішими», - сказав він.

Ж.ТЕЙШЕЙРА відзначив, що немає обмежень щодо кількості країн, які можуть входити до складу Європейського Союзу. За його словами, єдиним обмеженням є природний кордон Європи. Він відзначив, що згідно з Римською угодою про створення Європейського Союзу, будь-яка країна, яка розташована в Європі, може претендувати на членство в ЄС.

Він також відзначив, що для членства в ЄС країна повинна виконати всі необхідні вимоги членства в Євросоюзі. Для цього буде необхідно прийняти те законодавство, яке є загальним для всього Європейського Союзу і створити необхідні інституційні механізми, які дозволять це законодавство реалізовувати.

Як повідомляв УНІАН, влада України і керівництво Євросоюзу сподіваються, що угоду про асоціацію буде підписано цього року.