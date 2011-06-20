Анонс на 21 червня

* Прем`єр-міністр Україна Микола Азаров візьме участь у відкритті оновленого хірургічного корпусу Національного інституту раку.

* Відбудеться розширене засідання Ради Спілки орендарів і підприємців України за участю представників регіональних та всеукраїнських галузевих організацій. Питання: про зміни в податкове законодавство і про проблему легалізації заробітної плати, про роль громадських об`єднань підприємців у взаєминах з владою в контексті прийняття Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та ін. Учасники: народні депутати України Віталій Хомутинник, Анатолій Кінах, Юрій Мірошниченко, Ксенія Ляпіна, Леонід Грач, віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко.

* Відбудуться слухання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики на тему: «Громадське обговорення проекту нової редакції Митного кодексу України». Співорганізатор: Українсько-європейський дорадчий центр з питань законодавства (UEPLAC). Учасники: народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, міжнародних дорадчих центрів, галузевих асоціацій, громадськості, науковці.

* Прес-конференція на тему: «Як турагентства будуть обманювати туристів влітку 2011 року». Організатор - тижневик «КОММЕНТАРІ:». Будуть презентовані результати аналітичного дослідження юридичних договорів, які найбільші туристичні агентства нав`язують відпочиваючим. Дослідження було організовано і проведено тижневиком «КОММЕНТАРІ:», порталом comments.ua і юридичною компанією «Moris group». Учасники: Вадим Денисенко, головний редактор тижневика «КОММЕНТАРІ:»; Андрій Романчук, керуючий партнер юридичної компанії «Moris group».

* Прес-конференція на тему: "Прогноз інфляції та ВВП України. Плани Світового банку в Україні у новому фінансовому році ", присвячена виходу нового макроекономічного прогнозу Світового банку для України та підсумкам роботи Банку в минулому фінансовому році. Учасники: Мартін Райзер, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови; Пабло Сааведра, координатор програм економічного розвитку в Україні, Білорусі та Молдові, Руслан Піонтковський, старший економіст Представництва СБ в Україні.

* Прес-конференція на тему: «Україна готова до масового випуску електронних паспортів та ID-карт». Будуть продемонстровані унікальні українські біометричні технології, технології з персоналізації електронних документів: прототипів закордонних паспортів та ідентифікаційних карт Учасники: Георгій Бейлін, член Ради директорів консорціуму «ЄДАПС», Андрій Первушин, гендиректор ВАТ «КП ОТІ»; вчені Національної академії наук України, представники держвідомств, які відповідають за захист інформації.

* Прес-конференція на тему: «Підсумки візиту глави Китаю до України». Учасники: китаїст, заступник завідувача відділом зовнішньої політики Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Гончарук і фінансовий аналітик Ерік Найман.

* Прес-конференція на тему: «Кожна друга сім`я в Україні може залишитися без житла». Учасники: заступник голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Юрій Сербін і фахівець в галузі права Олександр Пономаренко.

* В УНІАН в рамках Лабораторії УНІАН "Зроби себе сам" відбудеться майстер-клас засновника і провідного експерта Центру психології сім`ї «Лелека» Тетяни Дугельної «Синдром емоційного вигорання. Діагноз або можливість змінити спосіб життя?». У програмі майстер-класу: Метафізичні причини виникнення хвороб і симптомів. Цілісний підхід до людини. Як усвідомленість життя впливає на здоров`я? Справжні причини виникнення синдрому емоційного вигорання (РЕВ). Поняття «цілительство», «духовна психологія» і «вібраційна медицина». Який фахівець потрібний при РЕВ? Що первинне - тіло чи свідомість? Практики самозцілення. Рекомендації для профілактики РЕВ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Детальніше про запис на майстер-клас можна дізнатися за посиланням: http://seminars.unian.net/ukr/detail/73

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