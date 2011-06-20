Головне на 20 червня

Фінанси

Литвин: зміни до Податкового кодексу ухвалюватимуть частинами

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що зміни до Податкового кодексу ухвалюватимуться частинами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Я бачу, що запасу міцності стало набагато менше у натхненників Податкового кодексу, то, я думаю, що ми будемо, очевидно, приймати зміни до нього частинами», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, відповідний законопроект щодо спрощеного оподаткування вже є в порядку денному наступного пленарного тижня.

Крім того, голова ВР вважає, що закон про державну службу краще ухвалити на наступній сесії. «Ми цей закон можемо прийняти і на цій сесії, а краще всього – на наступній сесії в перші тижні. Він зараз опрацьовується в комітеті і він нам не горить, за великим рахунком, оскільки він вступає в дію з 1 січня 2012 року», - пояснив він.

В.ЛИТВИН вважає маловірогідним ухвалення протягом нинішньої сесії проекту закону про земельний кадастр. «Є ряд новацій, з якими не погоджується київська міська влада, оскільки пропонуються відповідні повноваження забрати у Київської ради, є відповідне звернення і мотивується тим, що відпрацьована і налагоджена система, не потрібно її ламати», - повідомив він.

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Янукович: за результатами візиту глави КНР підписано контракти на 3,5 млрд. дол.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що за результатами візиту глави Китайської Народної Республіки в Україну підписано двосторонні контракти на суму близько 3,5 млрд. американських доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив у заяві для преси за результатами переговорів української та китайської делегацій.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, ключовим підсумком візиту лідера Китаю в Україну є встановлення відносин стратегічного партнерства між двома країнами. В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що сторони сьогодні підписали відповідну спільну декларацію. Також, зазначив Президент України, було підписано низку інших двосторонніх угод та комерційних контрактів.

Як повідомив Президент України, фінансовий вимір підписаних за результатами візиту керівника КНР в Україну контрактів становить 3,5 млрд. доларів. В.ЯНУКОВИЧ додав, що започатковано низку проектів в сфері інфраструктурного будівництва, енергетики, високих технологій.

Зі свого боку глава Китайської Народної Республіки ХУ Цзіньтао також зазначив, що від сьогодні Україна та Китай вийшли на новий стратегічний рівень взаємовідносин. За його словами, було досягнуто багато важливих домовленостей, результатом яких стане продовження та розширення співробітництва в різних сферах. ХУ Цзіньтао зазначив, що Китай готовий розширити імпорт конкурентноспроможних товарів з України. Разом з тим китайські компанії готові вкладати інвестиції в українську економіку та створювати спільні підприємства.

Також глава КНГ зазначив, що Китай ухвалив рішення з 2012/2013 навчального року збільшити квоту надання стипендій українським студентам для навчання в китайських вищих навчальних закладах з 20 до 100 чоловік.

Крім того, ХУ Цзіньтао сказав, що на знак підтримки України в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Китай запрошує 200 дітей з постраждалих районів пройти курс лікування та реабілітації в Китаї влітку наступного року.

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Янукович запропонував китайському бізнесу нові форми співпраці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає китайські компанії напряму інвестувати в українську економіку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час українсько-китайських переговорів у розширеному складі, які проходять у Києві під керівництвом В.ЯНУКОВИЧА і глави Китайської Народної Республіки ХУ Цзіньтао.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив на важливості залучення масштабних інвестицій китайського капіталу та технологій в Україну. Він нагадав, що найактуальнішим проектом серед інфраструктурних інвестицій є спорудження швидкісної залізниці між аеропортом «Бориспіль» та Києвом. Президент України додав, що цей проект має бути реалізований у встановлені терміни на найвищому якісному рівні.

Також, зазначив Президент України, триває технічна робота зі спорудження із залученням китайських інвестицій парогазової установки в Щолкіно (АР Крим). В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що її запуск вирішить проблему забезпечення східного Криму електроенергією.

Як нагадав Президент, ці проекти реалізовуються за допомогою кредитів китайських банків під державні гарантії України.

«Хотів би запропонувати китайській стороні запровадити інші, більш ефективні форми взаємодії. Зокрема, здійснення прямих інвестицій, лізинг та концесії», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, він бачить широкі перспективі у створенні на території України спільних виробництв з подальшим реекспортом продукції в треті країни. В.ЯНУКОВИЧ вважає, що для України доцільно було б поєднати зусилля державних та комерційних банків, зацікавлених у співпраці з Китаєм.

«Ми можемо запропонувати банкам Китаю декілька ефективних схем надходження китайського капіталу в Україну, зокрема відкриття філій банківських установ в Україні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

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Травневий рівень інфляції відповідав очікуванням НБУ

Рівень зростання споживчих цін у травні (0,8%) перебував у межах квартального прогнозу НБУ і трохи перевищував середній показник за останні п`ять років (0,5%), зазначається в аналітичному огляді «Аналіз інфляції за травень 2011 року», розміщеному на сайті Національного банку України.

За інформацією Нацбанку, продовження зростання споживчої інфляції у річному вимірюванні (до 11,0% з 9,4% у квітні, 5,5% з початку року), окрім іншого, пов`язане з низькою базою минулого року (у травні 2010 року - мінус 0,6%).

Також наголошується, що третій місяць поспіль споживча інфляція значною мірою визначалася зростанням цін на продукти харчування і безалкогольні напої (0,8% - зміна у травні, 0.4 п.п. - внесок у зміну ІСЦ). Головними чинниками продуктової інфляції (річна зміна — 10,4%) є: зростання цін на світових продовольчих ринках, вторинні ефекти від подорожчання палива і кормових культур, а також більш пізній початок посівних робіт.

Ціни на сирі продукти у травні зросли на 0,8% (внесок у зміну ІСЦ - 0.2 п. п., 10,9% - річна зміна). Адміністративно регульовані ціни і тарифи у травні підвищилися на 1,3% (внесок у зміну ІСЦ - 0.2 п. п., 22.3% у річному вимірюванні) в основному за рахунок продовольчої складової. Тривало дорожчання пального (2,5% за місяць, 29,2% у річному вимірюванні). У цілому зростання небазового ІСЦ в травні становило 1,0% (0.4 п.п. - внесок до ІСЦ, у річному вимірюванні — 15,6%).

Чинники попиту продовжували помірно впливати на розвиток інфляційних процесів (розрив ВВП у I кварталі становив -0.5%). Базова інфляція у річному вимірюванні становила 7,8% (внесок до ІСЦ - 4.2 п. п.), і з вересня 2010 року її місячні зміни (0,6% у травні) зумовлювалися, головним чином, динамікою цін щодо продовольчої компоненти (0.4 п.п. - внесок в БІСЦ).

Підвищення вузької базової інфляції у річному вимірюванні до 3,0% (0,3% за місяць), за оцінками НБУ, є віддзеркаленням як девальвації НЕОК (номінально ефективний обмінний курс), так і дії вторинних ефектів від зростання цін на пальне, внаслідок чого підвищувалася вартість транспортних витрат.

Зростання індексу цін виробників на 2,6% у травні сталося головним чином внаслідок підвищення цін при виробництві і розподілі електроенергії, газу і води (8,6% - зміна за місяць, 1.6 п.п. - внесок до ІЦВ). Водночас зниження річних темпів зростання ІЦВ в 18,8% зумовлене незначним уповільненням світової економічної активності і ефектом високої бази порівняння (у травні 2010 року ІЦВ виріс на 4,4%).

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ПЕК

Американські аудитори проводять перевірку щодо «газової справи» Тимошенко - Власенко

Юридична фірма «Covington & Burling LLP» і аудиторська компанія BDO найближчим часом нададуть свій звіт щодо «газової справи» екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО .

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

«Компанії вивчають газову справу і найближчим часом ми очікуємо їх звіт по газовій справі», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він нагадав, що згідно з оприлюдненим звітом цих компаній, з боку колишнього прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО у справах щодо кіотських грошей та закупівлі автомобілів «Опель-Комбо» немає доказів порушення закону.

За словами С.ВЛАСЕНКА, під час підготовки звіту використовувалися офіційні документи, які були підставою для звіту компанії «Trout Cacheris», а також офіційні відповіді державних органів в Україні, в тому числі на запити народних депутатів, які були надані українською стороною.

С.ВЛАСЕНКО повідомив, що це дослідження буде використано захистом Ю.ТИМОШЕНКО у зверненні до Європейського суду з прав людини.

В той же час він не уточнив, коли саме захист Ю.ТИМОШЕНКО звернеться до Євросуду, але зауважив, що це відбудеться найближчим часом.

Що стосується результату аналізу по газовій справі Ю.ТИМОШЕНКО, то, за словами С.ВЛАСЕНКА, ці матеріали планується долучити до матеріалів захисту.

«Ми будемо робити спробу долучити цей звіт до матеріалів справи. Я не переконаний, або, скоріш за все, переконаний, що його не долучать, бо владі не потрібні будь-які чергові докази невинуватості ТИМОШЕНКО», - сказав захисник Ю.ТИМОШЕНКО.

С.ВЛАСЕНКО додав, що замовником цих перевірок цих компаній є безпосередньо Ю.ТИМОШЕНКО та партія «Батьківщина». В той же час він уникнув відповіді на запитання, в яку суму оцінюються послуги.

«Ми знайшли джерела фінансування», - сказав він, додавши, що про остаточну суму можна буде говорити по закінченню всіх перевірок.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО в перевищенні влади і службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду і ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів "Опель Комбо". Загальна сума завданої державі шкоди становить 67 млн. грн.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО пред`явлене звинувачення у нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна одержала за Кіотським протоколом, і в нанесенні державі іншої шкоди.

Також на початку квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

17 червня Генпрокуратура передала до Печерського районного суду Києва кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод.

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«Газпром» заробить на поставках газу до Європи 60 млрд. доларів за рік

Виручка "Газпрому" від експорту газу до Європи цього року становитиме 60 мільярдів доларів. Таку заяву зробив заступник голови газового концерну Олександр МЕДВЕДЄВ, передає РІА «Новости». Раніше в «Газпромі» прогнозували виручку на рівні 53-55 мільярдів доларів.

О.МЕДВЕДЄВ сказав, що в січні-травні 2011 року загальна експортна виручка «Газпрому» становила 36,3 мільярда доларів. Минулого року експортна виручка концерну від експорту газу до далекого зарубіжжя досягла 44 мільярдів доларів.

Як відзначив заступник голови газової монополії, в грудні 2010 року і травні 2011 року «Газпром» одержав авансові платежі за контрактами «бери або плати» у розмірі 1,2 мільярдів доларів. Очікується, що найближчим часом компанія також одержить платіж від Туреччини на мільярд доларів. За оцінками О.МЕДВЕДЄВА, такий обсяг платежів відповідає віртуальному експорту газу у розмірі 7,2 мільярдів кубометрів.

Всього цього року, згідно з оптимістичним прогнозом «Газпрому», експорт газу до далекого зарубіжжя становитиме 158 мільярдів кубометрів, зокрема, до країн Європи - до 155 мільярдів кубометрів. Раніше в концерні оцінювали обсяг поставок до ЄС на рівні 138,6 мільярдів кубометрів.

У «Газпромі» відзначили збільшення попиту на російський газ серед європейських країн. У першому кварталі 2011 року поставки палива партнерам концерну в Європі зросли на 12 відсотків, а за підсумками п`яти місяців - на 17 відсотків.

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Міненерговугілля і китайська Sinohydro домовилися про будівництво ГЕС в Україні

Міністерство вугільної промисловості і Sinohydro Corporation Limited (Китай) домовилися про співпрацю у будівництві гідроелектростанцій в Україні.

Відповідний меморандум міністерство і китайська компанія підписали 8 червня, повідомила прес-служба Міненерговугілля у понеділок, 20 червня.

Прес-служба міністерства не уточнює жодних інших подробиць досягнутих домовленостей.

Довідка УНІАН. Sinohydro Corporation Ltd засновано в 2004 році. Статутний капітал компанії становить 122 млн. дол. Спеціалізується на будівництві і модернізації ГЕС.

В Україні експлуатується 10 великих ГЕС і ГАЕС. Оператором 9 станцій загальною встановленою потужністю 5007,6 МВт є державна компанія «Укргідроенерго». Ташлицька ГАЕС, що будується, на даний час у складі двох гідроагрегатів (302 МВт у турбінному режимі) входить до складу НАЕК «Енергоатом».

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Україна та Китай підписали меморандум про взаєморозуміння в енергетичній сфері

Україна та Китай підписали меморандум про взаєморозуміння в енергетичній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали керівники Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Державної адміністрації енергетики КНР. Згідно з положеннями меморандуму, сторони, визначаючи важливість розвитку співробітництва в енергетичній галузі на міждержавному рівні, визначають основи для такої взаємодії з урахуванням національних інтересів обох країн.

Як основні напрями співпраці у сфері енергетики у документі фіксується: спільна участь у реалізації проектів у нафтогазовій сфері, обмін інформацією щодо енергетичних об’єктів на території двох країн, які планується побудувати чи модернізувати; співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії в рамках і у відповідності з чинними договірними документами. Співробітництво здійснюватимуть в рамках спільної робочої групи з енергетики чи в інших форматах за згодою сторін.

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Агро

Кабмін схвалив законопроект про ринок земель

Кабінет Міністрів України в понеділок, 20 червня, схвалив законопроект «Про ринок земель».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Законопроект про ринок земель був сьогодні розглянутий на засіданні Кабінету Міністрів, схвалений і найближчим часом піде на реєстрацію у Верховну Раду», - сказав він.

Міністр відзначив, що купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення, відповідно до законопроекту, зможуть громадяни України, фермери і держава в особі або державного земельного банку або державного земельного фонду.

«Ми констатуємо, що ринок землі – це необов`язково продаж і, звичайно, необов`язково купівля», - сказав він.

М.ПРИСЯЖНЮК наголосив, що ринок землі діятиме тільки між громадянами України.

«Власник паю вносити частку до спільного підприємства з іноземцем не матиме права, фермер також не матиме права. При купівлі-продажу землі той, хто купує землю, повинен буде, згідно з українським законодавством, декларувати кошти, на які він купує землю», - пояснив він.

Згідно з прес-релізом Мінагропроду, в разі придбання земель вартістю понад 150 тис. грн. (25-30 га) покупець буде зобов`язаний декларувати джерела доходів, відповідно до закону «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму».

Передбачається, що із введенням в дію обороту сільськогосподарських земель орендар з довгостроковою орендою землі зможе віддавати землю в заставу. При цьому існуватимуть обмеження для продажу сільськогосподарської землі українським і іноземним юридичним особам.

«Ми передбачатимемо, що право оренди буде правом застави для банку. Якщо орендар збанкрутіє, банк має право продати право оренди іншому орендареві або державі», - уточнив міністр.

Разом з тим планується, що державний земельний банк надаватиме пільгові кредити для придбання сільгоспземлі фермерами.

М.ПРИСЯЖНЮК також відзначив, що державний земельний фонд сконцентрує 6,6 млн. га сільськогосподарських земель, з яких 2,9 млн. га сьогодні перебувають у запасі і резерві за межами населених пунктів, 1,8 млн. га – відмерлий спадок,1,4 млн. га – невитребувані паї, близько 550 тис. га – колишні землі колективної власності.

Із введенням обороту ринку сільгоспземель міністр сподівається переконати власників земельних паїв не продавати землю.

«Ми розуміємо, що на сьогодні склалася така унікальна ситуація, до якої причетні всі ми, що за цей період ніхто не хоче завершення земельної реформи. Тому що власники земельних паїв думають, що вони здали землю в оренду і це їх земля, але орендарі, швидше, думають, по-іншому. Моє завдання сьогодні як міністра – не породити стихійного ринку сільськогосподарських земель. Ми зобов`язані переконати власника земельного паю, що продавати земельний пай немає жодної необхідності, а навпаки, завершення земельної реформи дає змогу стабільного доходу і стабільної власності», - наголосив М.ПРИСЯЖНЮК.

Він нагадав, що для завершення земельної реформи, крім закону про ринок земель, необхідно прийняти закони про державний земельний кадастр, про родючість сільськогосподарських земель, про консолідацію сільськогосподарських земель.

М.ПРИСЯЖНЮК розраховує, що Верховна Рада розгляне законопроект про державний земельний кадастр у другому читанні до кінця сесії.

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В Україні зібрано перші 35 тис. тонн зерна - Мінагропрод

На сьогоднішній день в Україні зібрано близько 35 тис. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«На сьогоднішній день вже південні області почали жнива, почали робити обкоси. За нашою статистикою, ми перші 35 тис. тонн намолотили», - сказав він.

Щодо впливу погодних умов на врожайність зернових міністр зазначив, що певні природно-кліматичні умови, які були до початку цього тижня, викликали певну тривогу, «але потім прийшли дощі і ситуація збалансувалася в позитивний бік».

За оцінками міністра, суха і жарка погода вплинула на стан зернових.

«Десь буде врожайність ячменю і сої менше. Але в цілому, ці дощі, які прийшли, дали свій певний позитив», - уточнив він.

Водночас М.ПРИСЯЖНЮКУ важко спрогнозувати обсяги урожаю зернових цього року.

«Яким буде прогноз урожаю? Думаю, що буде нормальний. Цифри не хочу називати. Ризиковано», - сказав міністр.

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Промисловість

Функції з координації сільгоспмашинобудування можуть перейти до Мінагропроду

Функції з координації сільськогосподарського машинобудування можуть перейти від Державного агентства України з управління державними корпоративними правами і майном (колишнє Мінпромполітики) до Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Готується указ Президента про те, що сільськогосподарське машинобудування буде передано під координацію нашого міністерства. І, звичайно, є доручення прем`єр-міністра і першого віце-прем`єр-міністра – мені, як міністру, розробити план розвитку сільськогосподарського машинобудування», - сказав він.

М.ПРИСЯЖНЮК нагадав, що Державна зернова компанія придбала у лізинг 550 комбайнів виробництва Білорусі.

«Сьогодні відпрацьовані графіки, ці комбайни розпочали працювати. І це певною мірою буде якась допомога сільгоспвиробнику», - додав він.

М.ПРИСЯЖНЮК відзначив, що уряд висунув завдання за 3-4 роки повністю технічно переоснастити зернозбиральну техніку, а паралельно розпочати оновлення сівалок та іншої сільськогосподарської техніки.

«Наше завдання сьогодні цей пропуск заповнити», - підкреслив міністр.

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Президент ОАК: Sukhoi Superjet 100 має більші ринкові перспективи, ніж Ан-148

Президент «Об`єднаної авіабудівної корпорації» («ОАК») Михайло ПОГОСЯН вважає, що літак Sukhoi Superjet 100 має більші ринкові перспективи, ніж українсько-російський Ан-148.

Про це він сказав під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН в РФ.

«На сьогодні Ан-148 і Sukhoi Superjet 100 літають разом в Аерофлоті й авіакомпанії «Росія», тому не бачу жодних проблем, аби ці літаки існували поряд», - сказав М.ПОГОСЯН.

«Мені більше подобається Sukhoi Superjet 100, бо я краще знаю цей літак. Я думаю, що він виготовлений з більшою перспективою для ринку, але мені також подобається й Ан-148, бо він відповідає тим вимогам, які пред`являлися до нього на етапі його розробки», - додав він.

При цьому він наголосив, цікавими є всі літаки, які виготовляє ОАК.

«Разом з тим у мене є питання, що стосуються собівартості виробництва, що стосуються перспектив просування на ринках. Ті продукти мені подобатимуться більше, які мають кращу перспективу просування на ринок і дозволяють заробляти більше прибутку», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Sukhoi Superjet 100 - російський близькомагістральний пасажирський літак, розроблений компанією «Цивільні літаки Сухого» спільно з низкою зарубіжних компаній. Прямі конкуренти Superjet 100 — літаки Embraer серії E-Jet, Bombardier серії CRJ, ARJ21, Ан-148(Ан-158), Ту-334, Mitsubishi Regional Jet.

Ан-148 – сімейство літаків, призначених для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних лініях. Розробником літака є Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К. Антонова. Серійне виробництво модифікації Ан-148-100 в Росії здійснюється за ліцензією на ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» з 2009 року.

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Міжнародні відносини

Угоду про зону вільної торгівлі між ЄС і Україною не буде підписано у вересні - Тейшейра

Угоду про створення зони вільної торгівлі між Європейський Союзом і Україною не буде підписано у вересні.

Як передає кореспондент, про це сказав глава Представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА, відповідаючи на питання журналістів.

«У вересні угоду про створення комплексної зони вільної торгівлі підписано не буде, оскільки до вересня залишається дуже мало часу і залишається кілька моментів, які ще не було остаточно розв’язано», - сказав він.

Ж.ТЕЙШЕЙРА нагадав, що черговий раунд переговорів з укладення угоди про асоціацію, частиною якої є угода про зону вільної торгівлі, відбудеться в Києві цього тижня.

«З різних компонентів, включаючи зону вільної торгівлі та інші елементи, які ми називаємо політичною угодою, питання співпраці, залишилися дуже незначні невирішені моменти, які більшою мірою залежать від політичної волі в Україні та бажання виконувати певні умови», - сказав він.

Ж.ТЕЙШЕЙРА відзначив, що угода про асоціацію є стандартним документом, який за умови його підписання пропонує значні нові можливості для співпраці України і ЄС.

Він зазначив, що політики, які ухвалюють рішення з цього питання, мають думати про майбутнє, а не дивитися в минуле. За словами Ж.ТЕЙШЕЙРИ, в цьому аспекті дуже позитивним є досвід найближчих сусідів України – Польщі, Словаччини і Чехії, які також підписали цю угоду, і сфери їх економіки, які не були конкурентними, не одержали переваг у нових умовах, але певні сектори економіки цих країн у цілому одержали значну перевагу щодо експорту їх товарів і створення нових робочих місць.

Як повідомляли нещодавно деякі ЗМІ з посиланням на анонімного працівника однієї зі служб Верховного представника ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН, Україна у разі успішного завершення запланованого на червень раунду переговорів з Європейським Союзом зможе підписати угоди про асоціацію з ЄС і про зону вільної торгівлі у вересні цього року.

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Євросоюз ввів нові санкції проти Білорусі

Євросоюз увів нові санкції проти Білорусі, повідомляє Agence France-Presse. На засіданні Міністрів закордонних справ країн ЄС було вирішено ввести заходи проти трьох білоруських компаній і трьох, близьких до Президента Олександра ЛУКАШЕНКА, чиновників.

Вперше санкції мають вдарити по білоруському бізнесу, відзначає Лента.ру. Йдеться про економічного радника Президента Володимира ПЕФТІЄВА, якого називають банкіром О.ЛУКАШЕНКА, а також компанії "Белтехекспорт", мобільного оператора "Белтелеком" і "Спорт-Парі".

В.ПЕФТІЄВ, як пише газета Independent, є другою за статком людиною в країні (його статок оцінюється в 900 мільйонів доларів). "Белтехекспорт" займається торгівлею зброєю і належить В.ПЕФТІЄВУ. Йому ж належать і дві інші компанії.

Причиною для введення цих санкцій стало швидке погіршення ситуації з правами людини в цій країні, сказало ІТАР-ТАСС джерело в кулуарах зустрічі глав МЗС ЄС.

У січні 2011 року Євросоюз вже вводив санкції проти 188 білоруських чиновників, яким було заборонено в`їзд у всі 27 країн ЄС. Цей список включає і О.ЛУКАШЕНКА. Санкції викликані жорстким придушенням акції опозиції 19 грудня 2010 року, а також загальною ситуацією з правами людини в Білорусі.

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Україна через 5-10 років зможе виконати більшу частину критеріїв членства в ЄС - Тейшейра

Голова Представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА вважає, що через 5-10 років після підписання угоди про асоціацію Україна зможе виконати більшу частину критеріїв щодо членства в Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ж.ТЕЙШЕЙРА сказав під час прямої лінії в газеті «Аргументы и Факты».

«Україні було запропоновано підписати з ЄС угоду про асоціацію і в разі, якщо така угода буде підписана і реалізована, то, за нашою оцінкою, десь через 5-10 років Україна зможе виконати більшу частину з необхідних критеріїв, і тоді питання повноправної інтеграції України в ЄС можуть стати реальнішими», - сказав він.

Ж.ТЕЙШЕЙРА відзначив, що немає обмежень щодо кількості країн, які можуть входити до складу Європейського Союзу. За його словами, єдиним обмеженням є природний кордон Європи. Він відзначив, що згідно з Римською угодою про створення Європейського Союзу, будь-яка країна, яка розташована в Європі, може претендувати на членство в ЄС.

Він також відзначив, що для членства в ЄС країна повинна виконати всі необхідні вимоги членства в Євросоюзі. Для цього буде необхідно прийняти те законодавство, яке є загальним для всього Європейського Союзу і створити необхідні інституційні механізми, які дозволять це законодавство реалізовувати.

Як повідомляв УНІАН, влада України і керівництво Євросоюзу сподіваються, що угоду про асоціацію буде підписано цього року.

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УНІАН