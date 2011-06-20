Курс НБУ на 21.06.11

Офіційний курс НБУ на 21.06.11100 USD США - 797.3300 (на 20 червня - 797.3300)100 EUR - 1134.9993 (на 20 червня - 1137.7899)10 RUR - 2.8296 (на 20 червня - 2.8296)Облікові курси банківських металів на 21.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-122549.62 (на 20 червня-121692.49)961XAG10Срібло-2836.90 (на 20 червня-2821.75)962XPT10Платина-139213.82 (на 20 червня-139293.55)964XPD10Паладій-59161.89 (на 20 червня-59321.35)

Офіційний курс НБУ на 21.06.11 100 USD США - 797.3300 (на 20 червня - 797.3300) 100 EUR - 1134.9993 (на 20 червня - 1137.7899) 10 RUR - 2.8296 (на 20 червня - 2.8296) Облікові курси банківських металів на 21.06.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 122549.62 (на 20 червня - 121692.49) 961 XAG 10 Срібло - 2836.90 (на 20 червня - 2821.75) 962 XPT 10 Платина - 139213.82 (на 20 червня - 139293.55) 964 XPD 10 Паладій - 59161.89 (на 20 червня - 59321.35)

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