Янукович у питанні лібералізацію візового режиму з ЄС “оптимістичний максималіст”

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що в питанні лібералізацію візового режиму з ЄС він “оптимістичний максималіст”.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю газеті «Правда»(Словаччина).

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, відповідаючи на запитання про те, що “Брюссель обіцяв Києву кілька разів лібералізацію візового режиму. Ви оптиміст у цьому відношенні, чи навпаки?” В.ЯНУКОВИЧ сказав: “Я – оптимістичний максималіст”. Він висловив сподівання, що лібералізації візового режиму між Україною та ЄС “ми зможемо цього домогтися ще до початку Євро-2012”. “Першу частину Програми дій з ЄС, що стосується лібералізації візового режиму, ми завершимо вже восени цього року”, - додав Президент України.