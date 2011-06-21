Білорусь має намір запровадити заходи у відповідь на санкції ЄС

Білорусь запровадить заходи у відповідь в зв`язку з прийнятими сьогодні економічними санкціями з боку Євросоюзу.

Як передає РІА «Новости», про це йдеться в коментарі начальника управління інформації - прес-секретаря МЗС республіки Андрія САВІНИХ, поширеному з приводу рішення Ради ЄС.

"Білоруська сторона вживатиме адекватних заходів для захисту законних інтересів своїх громадян і підприємств, включаючи заходи у відповідь щодо ініціаторів цього рішення", - заявив А.САВІНИХ.

За його словами, прийняте рішення "змушує сумніватися в здатності Ради ЄС адекватно оцінити ситуацію, що склалася, і зробити кроки назустріч конструктивному діалогу, націленому на пошук раціональних рішень".

"Доводиться констатувати, що європейська політика перебуває в полоні ілюзій і хибних уявлень про реальний стан справ у нашій країні. Євросоюз намагається говорити з Білоруссю з позиції сили і економічних санкцій, які на ділі спрямовані проти інтересів простих людей", - відзначив офіційний представник білоруського зовнішньополітичного відомства.

"У цих умовах ми нагадуємо, що санкційне мислення довело свою безперспективність ще в минулому столітті. Ми переконані, що тільки через відкритий і рівноправний діалог можливе вирішення існуючих проблем", - заявив А.САВІНИХ.

"В даний час доводиться констатувати, що дії ЄС поглиблюють конфронтацію і ускладнюють можливість переходу до нормальної взаємодії", - підсумував він.

Як повідомлялося, 20 червня глави МЗС 27 країн Євросоюзу на засіданні в Люксембурзі ухвалили рішення розширити санкції проти Білорусі, ввівши ембарго на поставки в країну "зброї і матеріалів, які можуть використовуватися для внутрішніх репресій". Міністри також розширили список білоруських осіб, яким заборонено в`їзд в ЄС і чиї активи в Європі заморожені.