ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 21 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Депутатам додали один мільйон на життя» пише - на проживання кількох депутатів з їхніми сім`ями в готелі «Україна» в центрі Києва з держбюджету виділено 1 млн. грн…

http://delo.ua/ukraine/deputatam-dobavili-odin-millio-159470/

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Також «Діло» в публікації «НБУ: Інфляцію в травні спровокувало зростання цін на продукти харчування і безалкогольні напої» пише - інфляція в травні збільшувалася в основному через зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої. «Внесок» цих двох факторів у споживчу інфляцію в травні склав 50%...

http://delo.ua/ukraine/nbu-infljaciju-v-mae-sprovociro-159447/

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«Діло» в публікації «Україна шукає лазівки для реекспорту російського газу» пише – Україна дозволила експортувати газ власного видобутку. На думку експертів, це може дозволити реалізувати схеми реекспорту російського газу...

http://delo.ua/ukraine/ukraina-ischet-lazejki-dlja-reeks-159440/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україна і Китай зійшлися характерами», в якому пише - завершився державний візит до України голови Китайської Народної Республіки (КНР) Ху Цзіньтао. Головним підсумком переговорів китайського лідера і президента України Віктора Януковича стало підписання декларації про встановлення і розвиток відносин стратегічного партнерства між Україною та КНР, в рамках якої сторони пообіцяли відстоювати суверенітет і територіальну цілісність один одного. Крім того, було укладено ряд угод на загальну суму близько $ 3,5 млрд…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1664072

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Кредити повертаються додому», в якому пише - банкіри повертаються до докризової практики кредитування і все активніше знижують планку початкового внеску при іпотечному кредитуванні - до 10-20%. Експерти вважають таку лібералізацію занадто ризикованою і побоюються зростання неповернень. Ріелтори сподіваються на розігрів ринку, однак вважають, що позичальники ще не готові масово брати кредити...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1664092

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Завдання з Вашингтона», в якому пишуть - візит міністра фінансів Федора Ярошенка у вашингтонську штаб-квартиру МВФ, судячи з усього, не закінчився конкретикою. За даними джерел «i», у фонді від української делегації зажадали обґрунтувати необхідність внесення змін до бюджету, а також викласти свої аргументи проти підвищення ціни на газ і тепло для населення...

http://markets.eizvestia.com/full/zadanie-iz-vashingtona

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Також «Економічні відомості» у матеріалі «Транспорт може подорожчати» пишуть - начальник Державної адміністрації автомобільного транспорту Мінінфраструктури Сергій Доброход вважає, що чинна тарифна політика на пасажирські перевезення в міському, приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні повинна бути переглянута...

http://state.eizvestia.com/full/transport-mozhet-podorozhat

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«Економічні відомості» у матеріалі «На «Газпром» тиснуть всі разом» пишуть - не тільки Україна, але й партнери «Газпрому» з країн ЄС ведуть зараз переговори з російським монополістом про зміну умов газових контрактів. Але щоб добитися перегляду діючих домовленостей, необхідні ринкові передумови, яких, як вважають в «Газпромі», не існує...

http://markets.eizvestia.com/full/na-gazprom-davyat-vse-vmeste

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Газета «Сьогодні» у публікації «Коридор в Росію буде ширшим, з водою і Duty free» пише - харківські митники ось-ось почнуть спрощувати життя туристам. Після капремонту на кордоні з РФ з`явиться свердловина для туристів і автономний генератор, а черги зникнуть...

http://www.segodnya.ua/news/14260866.html

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Також «Сьогодні» у публікації «У Києві Євлах сидить у камері з євроремонтом, телевізором і обідає рибою» пише - депутата Київради і соратника Черновецького помістили в слідчому ізоляторі СБУ, що в Аскольдовому провулку...

http://www.segodnya.ua/news/14260892.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Євро-2012: Лондон і Делі посперечалися, до кого ближче Київ...» пише - Євро-2012 підштовхнуло до питання: хто ми - Азія, де прийнято показною розкішшю для гостей прикривати злидні, чи таки Європа, яка навчилася не лише організовувати яскраві спортивні свята, а й заробляти на них...

http://economics.unian.net/rus/detail/92533

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Хочеш купити золото –готуйся платити податки...» пише - процедура купівлі-продажу золота дуже проста. Але при цьому ви повинні виконати ряд вимог податкового законодавства...

http://economics.unian.net/ukr/detail/92491

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Трудові права «надомників» та офісного персоналу зрівняють?» пише - на сотій щорічній сесії Міжнародної конференції праці ООН прийнято низку міжнародних норм, покликаних поліпшити умови праці десятків мільйонів людей, що працюють вдома...

http://economics.unian.net/ukr/detail/92542

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Російські ЗМІ

Видання «Відомості» в публікації «Метру допоміг долар» пише - середня ціна московського житла подолала позначку в $ 5000 за 1 кв. м, хоча в цілому по країні житло дешевшає...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2011/06/21/262501

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Також «Відомості» в публікації «Мільярди з повітря» пишуть - європейці заплатять «Газпрому» за те, що віддали перевагу іншому газу. Концерн отримає $ 3,4 млрд. за паливо, не вибране в 2009-2010 рр…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262512/milliardy_iz_vozduha

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Видання «Известия» в публікації «Росія представила конкурента A320 і Boeing737» пише - для Ле Бурже всі великі представники авіаційної та космічної техніки завжди приберігають свої найбільш значущі, перспективні проекти. Європейський гігант Airbus на минулому салоні вразив усіх демонстрацією найбільшого в світі пасажирського аеробуса A-380, але цього року його польоти скасували через зіткнення гіганта з однією із будівель аеропорту. Тому Airbus діє на землі - просуває проект свого надзвукового літака «Zero Emission Hypersonik Transportation»...

http://www.izvestia.ru/news/492426

(УНІАН)