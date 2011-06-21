Україна при розділі Керченської протоки має добиватися визнання кордонів у рамках СРСР - Чалий

Колишній перший заступник міністра закордонних справ (1998-2004 рр.) Олександр ЧАЛИЙ вважає, що Україна у переговорах з Росією про розділ Керченської протоки повинна наполягати на визнанні адміністративних кордонів, які існували між Україною і РРФСР за часів Радянського Союзу.

Таку думку О.ЧАЛИЙ висловив в інтерв`ю тижневику "Столичные новости" (№ 25 від 21 червня).

"Якщо лінія державного кордону проходитиме по лінії колишнього адміністративного кордону між Україною і Російською Федерацією у складі СРСР - це допустимий компроміс, якщо ж по фарватеру Керч-Єнікальського каналу - злочинна поступка", - сказав О.ЧАЛИЙ.

Водночас, на його думку, акваторія Азовського моря повинна бути розділена між Україною і Росією по серединній лінії. "Акваторія Азовського моря - по серединній лінії. Акваторія Керченської протоки - по лінії колишнього адміністративного кордону між Україною і Російською Федерацією у складі Радянського Союзу. Територіальні води, економічна зона, континентальний шельф - по лінії, встановленій відповідно до вимог сучасного морського права", - підкреслив колишній перший заступник міністра закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, керівник МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ 5 червня заявив, що Москва і Київ досягли принципового розуміння з питання Керченської протоки.

"Якісний прорив досягнутий, по Керченській протоці проблем немає. У нас зараз з українським керівництвом досягнуте принципове розуміння. Ми знаємо, як врегулювати проблему Керченської протоки... Я, із зрозумілих причин, не вдаватимуся у деталі - буде, сподіваюся, у найближчому майбутньому оголошено про досягнення домовленості, яка охоплює у всеосяжному контексті всі три компоненти цієї проблеми: Керченська протока, Азовське море, Чорне море", - сказав С.ЛАВРОВ.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО 1 червня повідомив, що Україна і Росія домовилися про основні параметри делімітації кордону в Азовському морі.

"Ми, у принципі, домовилися про основні параметри визначення нашого кордону, у принципі, делімітації кордону в Азовському морі. Це вже дуже важливо", - сказав К.ГРИЩЕНКО.

"По суті, нам потрібна точка входу цього кордону в Керченській протоці, як він починається. Точно також і на виході", - додав міністр.

За його словами, сторони домовилися про спільну експлуатацію Керч-Єнікальського каналу "на користь двох країн".